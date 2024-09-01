Эксперт рассказал, что "точно станет для Украины серьезным потрясением"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Армия России стремительно продвигается в Донбассе, заставляя нервничать западных пропагандистов. О том, почему стоит осторожно относиться к их алармизму в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Он обратил внимание на публикации о курской авантюре русофоба Юлиана Репке, тенденциозно освещающего для немецкого обывателя ход СВО. По словам Корнилова, его изначально смутил этот "известный дезинформатор и провокатор" сообщением о том, что "Украина, ввязавшись в курскую авантюру, оголила фронт в Донбассе".
"Но недавно он, комментируя наше продвижение к Красноармейску, отметил, что на некоторых участках армии России для наступления даже не нужно вести солидную артподготовку, заметил политолог. - То есть это не значит, что фронт ВСУ рухнул. Не надо думать, что "Ура, мы ломим, гнутся шведы". Это лишь означает, что на некоторых участках у противника серьезные проблемы.
По мнению Корнилова, даже в свете таких сообщений от недоброжелателей следует действовать внимательно и осторожно, не увлекаясь и не позволяя заманить себя в очередную ловушку.
"Хотя к Красноармейску мы продвигаемся стремительными по донбасским темпам мерками. И паника, которая по этому поводу царит на Украине и на Западе, свидетельствует о том, что для врага это стало полной неожиданностью. Все-таки Красноармейск долгое время считался безопасным тыловым городом. Там останавливались иностранные журналисты и проходила военная логистика. И как только мы его возьмем, мы разрежем украинский фронт пополам и откроем путь на Днепропетровскую область,- констатировал Корнилов. - А вот это уже точно станет для Украины серьезным потрясением".
Корнилов припомнил большой репортаж The Guardian об эвакуации из Красноармейска (переименованного после госпереворота 2014 года в Покровск). В этом материале британский журналист к удивлению для себя обнаружил, что люди не хотят уезжать и дождаются российских освободителей. Главное, что отметил британец: в городе осталась последняя украинская шахта, где добывают коксующийся уголь, без которого всю украинскую металлургию ждёт коллапс.
"Это тоже важный и знаковый момент", - подчеркнул эксперт.
Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск читайте на сайте Украина.ру
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