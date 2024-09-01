Эксперт рассказал, что "точно станет для Украины серьезным потрясением" - 01.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что "точно станет для Украины серьезным потрясением"
Эксперт рассказал, что "точно станет для Украины серьезным потрясением" - 01.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что "точно станет для Украины серьезным потрясением"
Армия России стремительно продвигается в Донбассе, заставляя нервничать западных пропагандистов. О том, почему стоит осторожно относиться к их алармизму в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-09-01T08:59
2024-09-01T08:59
новости
украина
россия
донбасс
владимир корнилов
всу
потери всу
сво
покровск/красноармейск
курская область
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Он обратил внимание на публикации о курской авантюре русофоба Юлиана Репке, тенденциозно освещающего для немецкого обывателя ход СВО. По словам Корнилова, его изначально смутил этот "известный дезинформатор и провокатор" сообщением о том, что "Украина, ввязавшись в курскую авантюру, оголила фронт в Донбассе"."Но недавно он, комментируя наше продвижение к Красноармейску, отметил, что на некоторых участках армии России для наступления даже не нужно вести солидную артподготовку, заметил политолог. - То есть это не значит, что фронт ВСУ рухнул. Не надо думать, что "Ура, мы ломим, гнутся шведы". Это лишь означает, что на некоторых участках у противника серьезные проблемы.По мнению Корнилова, даже в свете таких сообщений от недоброжелателей следует действовать внимательно и осторожно, не увлекаясь и не позволяя заманить себя в очередную ловушку."Хотя к Красноармейску мы продвигаемся стремительными по донбасским темпам мерками. И паника, которая по этому поводу царит на Украине и на Западе, свидетельствует о том, что для врага это стало полной неожиданностью. Все-таки Красноармейск долгое время считался безопасным тыловым городом. Там останавливались иностранные журналисты и проходила военная логистика. И как только мы его возьмем, мы разрежем украинский фронт пополам и откроем путь на Днепропетровскую область,- констатировал Корнилов. - А вот это уже точно станет для Украины серьезным потрясением".Корнилов припомнил большой репортаж The Guardian об эвакуации из Красноармейска (переименованного после госпереворота 2014 года в Покровск). В этом материале британский журналист к удивлению для себя обнаружил, что люди не хотят уезжать и дождаются российских освободителей. Главное, что отметил британец: в городе осталась последняя украинская шахта, где добывают коксующийся уголь, без которого всю украинскую металлургию ждёт коллапс."Это тоже важный и знаковый момент", - подчеркнул эксперт.Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему обзор мнений в публикации "Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране на сайте Украина.руНа эту же тему мнение российского военкора в видеоматериале Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины
https://ukraina.ru/20240829/1057114236.html
украина
россия
донбасс
покровск/красноармейск
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, донбасс, владимир корнилов, всу, потери всу, сво, покровск/красноармейск, курская область, кто, пропаганда, дезинформация, информационная война
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Корнилов, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Покровск/Красноармейск, Курская область, КТО, пропаганда, дезинформация, информационная война

Эксперт рассказал, что "точно станет для Украины серьезным потрясением"

08:59 01.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Армия России стремительно продвигается в Донбассе, заставляя нервничать западных пропагандистов. О том, почему стоит осторожно относиться к их алармизму в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Он обратил внимание на публикации о курской авантюре русофоба Юлиана Репке, тенденциозно освещающего для немецкого обывателя ход СВО. По словам Корнилова, его изначально смутил этот "известный дезинформатор и провокатор" сообщением о том, что "Украина, ввязавшись в курскую авантюру, оголила фронт в Донбассе".
"Но недавно он, комментируя наше продвижение к Красноармейску, отметил, что на некоторых участках армии России для наступления даже не нужно вести солидную артподготовку, заметил политолог. - То есть это не значит, что фронт ВСУ рухнул. Не надо думать, что "Ура, мы ломим, гнутся шведы". Это лишь означает, что на некоторых участках у противника серьезные проблемы.
По мнению Корнилова, даже в свете таких сообщений от недоброжелателей следует действовать внимательно и осторожно, не увлекаясь и не позволяя заманить себя в очередную ловушку.
"Хотя к Красноармейску мы продвигаемся стремительными по донбасским темпам мерками. И паника, которая по этому поводу царит на Украине и на Западе, свидетельствует о том, что для врага это стало полной неожиданностью. Все-таки Красноармейск долгое время считался безопасным тыловым городом. Там останавливались иностранные журналисты и проходила военная логистика. И как только мы его возьмем, мы разрежем украинский фронт пополам и откроем путь на Днепропетровскую область,- констатировал Корнилов. - А вот это уже точно станет для Украины серьезным потрясением".
Корнилов припомнил большой репортаж The Guardian об эвакуации из Красноармейска (переименованного после госпереворота 2014 года в Покровск). В этом материале британский журналист к удивлению для себя обнаружил, что люди не хотят уезжать и дождаются российских освободителей. Главное, что отметил британец: в городе осталась последняя украинская шахта, где добывают коксующийся уголь, без которого всю украинскую металлургию ждёт коллапс.
"Это тоже важный и знаковый момент", - подчеркнул эксперт.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2024
29 августа, 12:47
"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под КрасноармейскомУ ВСУ большие проблемы на Красноармейском (Покровском) направлении, и ситуация усугубляется очень быстро. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал британский эксперт Александр Меркурис
Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему обзор мнений в публикации "Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране на сайте Украина.ру
На эту же тему мнение российского военкора в видеоматериале Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины
 
НовостиУкраинаРоссияДонбассВладимир КорниловВСУпотери ВСУСВОПокровск/КрасноармейскКурская областьКТОпропагандадезинформацияинформационная война
 
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