https://ukraina.ru/20240901/1057118819.html

Эксперт рассказал, что "точно станет для Украины серьезным потрясением"

Эксперт рассказал, что "точно станет для Украины серьезным потрясением" - 01.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, что "точно станет для Украины серьезным потрясением"

Армия России стремительно продвигается в Донбассе, заставляя нервничать западных пропагандистов. О том, почему стоит осторожно относиться к их алармизму в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-09-01T08:59

2024-09-01T08:59

2024-09-01T08:59

новости

украина

россия

донбасс

владимир корнилов

всу

потери всу

сво

покровск/красноармейск

курская область

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Он обратил внимание на публикации о курской авантюре русофоба Юлиана Репке, тенденциозно освещающего для немецкого обывателя ход СВО. По словам Корнилова, его изначально смутил этот "известный дезинформатор и провокатор" сообщением о том, что "Украина, ввязавшись в курскую авантюру, оголила фронт в Донбассе"."Но недавно он, комментируя наше продвижение к Красноармейску, отметил, что на некоторых участках армии России для наступления даже не нужно вести солидную артподготовку, заметил политолог. - То есть это не значит, что фронт ВСУ рухнул. Не надо думать, что "Ура, мы ломим, гнутся шведы". Это лишь означает, что на некоторых участках у противника серьезные проблемы.По мнению Корнилова, даже в свете таких сообщений от недоброжелателей следует действовать внимательно и осторожно, не увлекаясь и не позволяя заманить себя в очередную ловушку."Хотя к Красноармейску мы продвигаемся стремительными по донбасским темпам мерками. И паника, которая по этому поводу царит на Украине и на Западе, свидетельствует о том, что для врага это стало полной неожиданностью. Все-таки Красноармейск долгое время считался безопасным тыловым городом. Там останавливались иностранные журналисты и проходила военная логистика. И как только мы его возьмем, мы разрежем украинский фронт пополам и откроем путь на Днепропетровскую область,- констатировал Корнилов. - А вот это уже точно станет для Украины серьезным потрясением".Корнилов припомнил большой репортаж The Guardian об эвакуации из Красноармейска (переименованного после госпереворота 2014 года в Покровск). В этом материале британский журналист к удивлению для себя обнаружил, что люди не хотят уезжать и дождаются российских освободителей. Главное, что отметил британец: в городе осталась последняя украинская шахта, где добывают коксующийся уголь, без которого всю украинскую металлургию ждёт коллапс."Это тоже важный и знаковый момент", - подчеркнул эксперт.Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему обзор мнений в публикации "Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране на сайте Украина.руНа эту же тему мнение российского военкора в видеоматериале Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины

https://ukraina.ru/20240829/1057114236.html

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донбасс

покровск/красноармейск

курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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