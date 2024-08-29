https://ukraina.ru/20240829/1057095447.html

"Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране

"Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране - 29.08.2024 Украина.ру

"Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране

На Украине обсуждают ситуацию в энергетической сфере и думают над тем, как пережить зиму. А в России заметили еще одну исходящую от киевского режима стратегическую угрозу, которую уже нельзя игнорировать.

2024-08-29T06:48

2024-08-29T06:48

2024-08-29T06:50

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После ударов ВС РФ по объектам энергетики в стране сложная ситуация. Или даже "сверхсложная", как определил ее экс-министр топлива и энергетики Украины, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков. Он в эфире канала "Киев24" сообщил, что жесткие ограничения в поставке электроэнергии на Украине могут сохраняться одну-две недели, пока специалисты не восстановят разрушенные ударами распределительные энергосистемы. И это при условии, что не последует новых массированных атак.По мнению Плачкова, целью атаки ВС РФ в понедельник, 26 августа, было достижение полного, тотального блэкаута в энегосистеме Украины, но этого не произошло."Энергетики очень быстро, профессионально реагировали. Были очень серьезные удары по распределительным сетям и по распределительным устройствам по выдаче электроэнергии. Сейчас схему восстанавливают. Надо проводить очень серьезные ремонтные работы на распределительных устройствах, на подстанциях, особенно на высоковольтных", - рассказал экс-министр. Он попросил людей с пониманием отнестись к ограничениям.Военный эксперт, генерал, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире интернет-канала Politeka отметил, что объекты энергетики для страны очень важны и лучше было бы договориться по ним не бить. По его версии, очень вероятно, что такие переговоры имели место, но были прерваны, при этом договариваться не хотят россияне. Он предположил, что если бы Запад больше помогал Киеву, то быстрее удалось бы прийти к переговорным процессам. Однако, по его словам, западные политики ведут свою игру.Но этот удар по энергообъектам еще не ответ за Курск, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, ответ будет потом. Россия будет действовать по своему плану – выходить на границы ДНР и ЛНР и так далее."Курск – да, это имиджевые потери, репутационные потери, но они не влияют на цели, расчет, планирование, военный план, который Герасимов и Руцкой… утвердили вместе с Путиным", - сказал эксперт, допустив, что план мог все же быть откорректирован. Но в целом, по его словам, Россия будет идти своим путем, вопреки каким-то помехам, ведь "война – это бег с препятствиями".Так что удары по энергетике – "это не за Курск", что не отменяет последствий, зима близится, напомнил Карасев, добавив, что "можно вообще потерять энергетику", а перед зимой это "достаточно стремно" и опасно "с точки зрения инфраструктуры жизни – не просто государства, а страны, населения".Все же, по мнению политолога, эти удары в какой-то степени были демонстрацией того, на что способны ВС РФ, но – "надо понимать, что били не на всю мощь". При этом почти все цели были поражены, "никогда еще не было таких разрушительных атак". Однако для России, для Путина более удобно и желательно методичное ведение боевых действий, без особого привлечения внимания, "чтобы никто не догадался, что дело уже сделано", считает Карасев.Что до плацдарма ВСУ в Курской области, то держать его может быть тяжело, продолжил эксперт. Он сослался на слова китайского мудреца, утверждавшего, что войны любят победы и не любят продолжительности, что войны надо вовремя заканчивать. Расчет Киева на то, что не бросят западные партнеры, Америка не бросит, но вот колонка в FT, пишет Гидеон Рахман – и что пишет? "Что Украина перешла не только красные линии России, но и красные линии США", - сказал Карасев, добавив, что он абсолютно согласен с этим мнением известного британского колумниста."Это (вторжение ВСУ в Курскую область) не очень понравилось в США, потому что – Израиль, а тут еще и мы нарисовались. И более, скажем так, перспектива тут опасная, более опасная, чем у Израиля", - подчеркнул политолог. Он также отметил, что просто так такие колонки в ведущих западных СМИ не появляются.Тут стоит напомнить, что экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп предостерег, что вторжение Украины в Россию может спровоцировать Третью мировую войну.А пока боестолкновения продолжается, Запад обкатывает на Украине новые системы вооружений. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев отмечает, что украинское правительство решило выделить 24 млрд гривен ($580 млн) на закупку беспилотников для ВСУ. Минобороны Украины заключило контракты с украинскими производителями дронов и систем РЭБ и связи.По словам политика, "развитие украинской индустрии дронов... безусловно является стратегическим приоритетом и власти в Киеве, и ее западных партнеров, которые имеют прекрасную возможность обкатывать свои технологии, в том числе, дронов с ИИ"."Мы и не заметили, как налеты украинских БПЛА на объекты в глубине российской территории стали повседневной рутиной. Развитая украинская индустрия дронов представляет для России стратегическую угрозу, которая сохранится и после окончания нынешнего военного конфликта", - написал Царев в своем телеграм-канале.Подробнее о том, для каких еще видов оружия Украину используют как полигон, читайте в статье Татьяны Стоянович "Дело идет к поражению. США заметают следы военно-биологической деятельности на Украине".

https://ukraina.ru/20240828/1057073567.html

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эксклюзив, сво, украина, всу, энергетика, вс рф, курская область, вадим карасев, олег царев, политика, вооружения, эксперты, иван плачков, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб, верховная рада