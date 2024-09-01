"Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах" - Корнилов
Нынешнее руководство Украины в курской авантюре пересекло не только красные линии Москвы, но и Вашингтона. Почему сейчас эта проблема стала проговариваться отчётливее - в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
"Там действительно началась паника после продвижения России в Донбассе. Как только прошла эта курская эйфория, в украинских и западных СМИ стали искать виноватых в провале обороны ВСУ под Красноармейском. И вот публикация Financial Times отчасти связана с выборами в США. Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах и всячески от них открещиваются", - констатировал эксперт.
Он также заметил, что автором упомянутой публикации в авторитетном издании является его ведущий внешнеполитический колумнист. Однако самое интересное, по мнению Корнилова, то, что автор статьи ссылается не на инсайды из Белого Дома, а на вышедшую ещё в мае книгу корреспондента New York Times.
"А этот корреспондент еще тогда писал, что Америка не хочет эскалации и не хочет быть втянута в третью мировую войну. Так это общеизвестный факт", - заметил Корнилов.
По его мнению, очередная попытка "отбеливать" США в истории с курской авантюрой выглядит неправдоподобно. Смысл этой медийной акции - возложить ответственность на Владимира Зеленского.
"Хотя мы прекрасно понимаем, что вот эта игра "Зеленский – хороший, Сырский – плохой" или "плохой Зеленский – хороший Белый дом" не стоит ничего. Все, что делает Украина, согласовано с ее хозяевами в Вашингтоне и в Лондоне", - уверен обозреватель МИА "Россия сегодня".
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.
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