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"Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах" - Корнилов

"Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах" - Корнилов - 01.09.2024 Украина.ру

"Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах" - Корнилов

Нынешнее руководство Украины в курской авантюре пересекло не только красные линии Москвы, но и Вашингтона. Почему сейчас эта проблема стала проговариваться отчётливее - в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-09-01T07:20

2024-09-01T07:20

2024-09-01T07:20

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"Там действительно началась паника после продвижения России в Донбассе. Как только прошла эта курская эйфория, в украинских и западных СМИ стали искать виноватых в провале обороны ВСУ под Красноармейском. И вот публикация Financial Times отчасти связана с выборами в США. Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах и всячески от них открещиваются", - констатировал эксперт.Он также заметил, что автором упомянутой публикации в авторитетном издании является его ведущий внешнеполитический колумнист. Однако самое интересное, по мнению Корнилова, то, что автор статьи ссылается не на инсайды из Белого Дома, а на вышедшую ещё в мае книгу корреспондента New York Times."А этот корреспондент еще тогда писал, что Америка не хочет эскалации и не хочет быть втянута в третью мировую войну. Так это общеизвестный факт", - заметил Корнилов.По его мнению, очередная попытка "отбеливать" США в истории с курской авантюрой выглядит неправдоподобно. Смысл этой медийной акции - возложить ответственность на Владимира Зеленского."Хотя мы прекрасно понимаем, что вот эта игра "Зеленский – хороший, Сырский – плохой" или "плохой Зеленский – хороший Белый дом" не стоит ничего. Все, что делает Украина, согласовано с ее хозяевами в Вашингтоне и в Лондоне", - уверен обозреватель МИА "Россия сегодня".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему обзор мнений в публикации "Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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