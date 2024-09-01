"Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах" - Корнилов - 01.09.2024 Украина.ру
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"Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах" - Корнилов
"Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах" - Корнилов - 01.09.2024 Украина.ру
"Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах" - Корнилов
Нынешнее руководство Украины в курской авантюре пересекло не только красные линии Москвы, но и Вашингтона. Почему сейчас эта проблема стала проговариваться отчётливее - в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-09-01T07:20
2024-09-01T07:20
новости
украина
вашингтон
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корнилов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
курская область
кто
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"Там действительно началась паника после продвижения России в Донбассе. Как только прошла эта курская эйфория, в украинских и западных СМИ стали искать виноватых в провале обороны ВСУ под Красноармейском. И вот публикация Financial Times отчасти связана с выборами в США. Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах и всячески от них открещиваются", - констатировал эксперт.Он также заметил, что автором упомянутой публикации в авторитетном издании является его ведущий внешнеполитический колумнист. Однако самое интересное, по мнению Корнилова, то, что автор статьи ссылается не на инсайды из Белого Дома, а на вышедшую ещё в мае книгу корреспондента New York Times."А этот корреспондент еще тогда писал, что Америка не хочет эскалации и не хочет быть втянута в третью мировую войну. Так это общеизвестный факт", - заметил Корнилов.По его мнению, очередная попытка "отбеливать" США в истории с курской авантюрой выглядит неправдоподобно. Смысл этой медийной акции - возложить ответственность на Владимира Зеленского."Хотя мы прекрасно понимаем, что вот эта игра "Зеленский – хороший, Сырский – плохой" или "плохой Зеленский – хороший Белый дом" не стоит ничего. Все, что делает Украина, согласовано с ее хозяевами в Вашингтоне и в Лондоне", - уверен обозреватель МИА "Россия сегодня".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему обзор мнений в публикации "Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране на сайте Украина.ру
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курская область
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60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, вашингтон, россия, корнилов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, курская область, кто, сво, александр сырский, информационная война, информационная безопасность, сми, донбасс
Новости, Украина, Вашингтон, Россия, Корнилов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Курская область, КТО, СВО, Александр Сырский, информационная война, информационная безопасность, СМИ, Донбасс

"Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах" - Корнилов

07:20 01.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Нынешнее руководство Украины в курской авантюре пересекло не только красные линии Москвы, но и Вашингтона. Почему сейчас эта проблема стала проговариваться отчётливее - в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
"Там действительно началась паника после продвижения России в Донбассе. Как только прошла эта курская эйфория, в украинских и западных СМИ стали искать виноватых в провале обороны ВСУ под Красноармейском. И вот публикация Financial Times отчасти связана с выборами в США. Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах и всячески от них открещиваются", - констатировал эксперт.
Он также заметил, что автором упомянутой публикации в авторитетном издании является его ведущий внешнеполитический колумнист. Однако самое интересное, по мнению Корнилова, то, что автор статьи ссылается не на инсайды из Белого Дома, а на вышедшую ещё в мае книгу корреспондента New York Times.
"А этот корреспондент еще тогда писал, что Америка не хочет эскалации и не хочет быть втянута в третью мировую войну. Так это общеизвестный факт", - заметил Корнилов.
По его мнению, очередная попытка "отбеливать" США в истории с курской авантюрой выглядит неправдоподобно. Смысл этой медийной акции - возложить ответственность на Владимира Зеленского.
"Хотя мы прекрасно понимаем, что вот эта игра "Зеленский – хороший, Сырский – плохой" или "плохой Зеленский – хороший Белый дом" не стоит ничего. Все, что делает Украина, согласовано с ее хозяевами в Вашингтоне и в Лондоне", - уверен обозреватель МИА "Россия сегодня".
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.
Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему обзор мнений в публикации "Месть за Курск отменяется, мы просто замерзнем". Украинские эксперты с тревогой о ситуации в стране на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаВашингтонРоссияКорниловВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУКурская областьКТОСВОАлександр Сырскийинформационная войнаинформационная безопасностьСМИДонбасс
 
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