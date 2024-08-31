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Освобождение Покровска очень сильно ударит по группировке ВСУ в Курской области - эксперт
Освобождение Покровска очень сильно ударит по группировке ВСУ в Курской области - эксперт - 31.08.2024 Украина.ру
Освобождение Покровска очень сильно ударит по группировке ВСУ в Курской области - эксперт
Покровск (переименованный Красноармейск) является центром крупной агломерации на пути российской армии. Сможет ли ВСУ использовать плотную городскую застройку и остановить русское наступление? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-31T09:00
2024-08-31T09:00
2024-08-31T09:55
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покровск/красноармейск
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"Это еще и важнейший логистический хаб для ВСУ, - заметил эксперт. - Когда мы возьмем Покровск, это очень сильно ударит по группировке ВСУ, которая пытается удержаться на нашей территории. Им придется перебрасывать туда боеприпасы и подкрепления либо через Сумскую область, которая сейчас утюжится нашими ФАБами как никогда ранее".По мнению Подлесного, у ВСУ есть и другой вариант действий. При нём украинской армии придется строить новые мосты через Днепр и открывать новые логистические пути для переброски дополнительных сил на новый фронт.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руТакже о ситуации на Покровском направлении в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский. Подробности в публикации Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет ПокровскаРанее о способности киевского режима продолжать войну сообщалось в публикации Сопротивление Украины после Покровска: Возможности
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Новости, Днепр, Россия, Вооруженные силы Украины, логистика, Покровск/Красноармейск, наступление, Донбасс, ДНР, СВО, Новые регионы, Курская область, Украина.ру
Освобождение Покровска очень сильно ударит по группировке ВСУ в Курской области - эксперт
09:00 31.08.2024 (обновлено: 09:55 31.08.2024)
Покровск (переименованный Красноармейск) является центром крупной агломерации на пути российской армии. Сможет ли ВСУ использовать плотную городскую застройку и остановить русское наступление? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный