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Освобождение Покровска очень сильно ударит по группировке ВСУ в Курской области - эксперт

Освобождение Покровска очень сильно ударит по группировке ВСУ в Курской области - эксперт - 31.08.2024 Украина.ру

Освобождение Покровска очень сильно ударит по группировке ВСУ в Курской области - эксперт

Покровск (переименованный Красноармейск) является центром крупной агломерации на пути российской армии. Сможет ли ВСУ использовать плотную городскую застройку и остановить русское наступление? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-31T09:00

2024-08-31T09:00

2024-08-31T09:55

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покровск/красноармейск

наступление

донбасс

днр

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"Это еще и важнейший логистический хаб для ВСУ, - заметил эксперт. - Когда мы возьмем Покровск, это очень сильно ударит по группировке ВСУ, которая пытается удержаться на нашей территории. Им придется перебрасывать туда боеприпасы и подкрепления либо через Сумскую область, которая сейчас утюжится нашими ФАБами как никогда ранее".По мнению Подлесного, у ВСУ есть и другой вариант действий. При нём украинской армии придется строить новые мосты через Днепр и открывать новые логистические пути для переброски дополнительных сил на новый фронт.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руТакже о ситуации на Покровском направлении в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский. Подробности в публикации Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет ПокровскаРанее о способности киевского режима продолжать войну сообщалось в публикации Сопротивление Украины после Покровска: Возможности

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новости, днепр, россия, вооруженные силы украины, логистика, покровск/красноармейск, наступление, донбасс, днр, сво, новые регионы, курская область, украина.ру