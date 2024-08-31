Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Не зона СВО – это так называемая "старая" территория России. Но, к сожалению, такие "старые" территории России, как Краснодарский край, Оренбургская, Ростовская и Белгородская область таковыми быть для врага перестали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Ранее группы ВСУ попытались прорвать границу у пропускных пунктов Нехотеевка и Шебекино в Белгородской области.
Главком ВСУ Александр Сырский продолжает пытаться создать новые направления, чтобы замедлить наступление ВС РФ на Покровск (Красноармейск). Это логично, потому что раньше существовала договоренность между крупными державами о том, что есть "зона СВО" и есть "не зона СВО", сообщил политолог.
"Не зона СВО – это так называемая наша старая территория. К сожалению, нас опять обманули, и наши старые территории, такие как Оренбургская область, Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская и вплоть до Московской, таковыми быть для врага перестали", - указал Подлесный.
И Сырский в соответствии с тактикой "тысячи порезов" будет пытаться совершать прорывы в Курской, Белгородской, Брянской областях. И мы будем вынуждены эти порезы купировать. Но практика показала, что стратегического резерва в 150-200 тысяч у нас не оказалось, сказал эксперт.
"Остается два варианта. Или мы снимаем части с какого-то участка фронта, например, с Херсонского, и перебрасываем на новое направление, либо мы обращаемся к закону об обороне, к статье 18 части 1, и объявляем войну. Тогда в дело вступают срочники, которые сейчас находятся в привилегированном положении", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
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