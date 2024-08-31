https://ukraina.ru/20240831/1057089973.html

Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ

Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ - 31.08.2024 Украина.ру

Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ

Не зона СВО – это так называемая "старая" территория России. Но, к сожалению, такие "старые" территории России, как Краснодарский край, Оренбургская, Ростовская и Белгородская область таковыми быть для врага перестали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-31T07:00

2024-08-31T07:00

2024-08-31T07:00

россия

краснодарский край

белгородская область

александр сырский

всу

белгород

курск

наступление

война

резервы

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Ранее группы ВСУ попытались прорвать границу у пропускных пунктов Нехотеевка и Шебекино в Белгородской области.Главком ВСУ Александр Сырский продолжает пытаться создать новые направления, чтобы замедлить наступление ВС РФ на Покровск (Красноармейск). Это логично, потому что раньше существовала договоренность между крупными державами о том, что есть "зона СВО" и есть "не зона СВО", сообщил политолог.И Сырский в соответствии с тактикой "тысячи порезов" будет пытаться совершать прорывы в Курской, Белгородской, Брянской областях. И мы будем вынуждены эти порезы купировать. Но практика показала, что стратегического резерва в 150-200 тысяч у нас не оказалось, сказал эксперт."Остается два варианта. Или мы снимаем части с какого-то участка фронта, например, с Херсонского, и перебрасываем на новое направление, либо мы обращаемся к закону об обороне, к статье 18 части 1, и объявляем войну. Тогда в дело вступают срочники, которые сейчас находятся в привилегированном положении", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руО том, что является истинной причиной ареста Павла Дурова - в интервью Константина Кеворкяна: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240828/1057084396.html

россия

краснодарский край

белгородская область

белгород

курск

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россия, краснодарский край, белгородская область, александр сырский, всу, белгород, курск, наступление, война, резервы, срочники