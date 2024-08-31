Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ - 31.08.2024 Украина.ру
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Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ
Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ - 31.08.2024 Украина.ру
Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ
Не зона СВО – это так называемая "старая" территория России. Но, к сожалению, такие "старые" территории России, как Краснодарский край, Оренбургская, Ростовская и Белгородская область таковыми быть для врага перестали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-31T07:00
2024-08-31T07:00
россия
краснодарский край
белгородская область
александр сырский
всу
белгород
курск
наступление
война
резервы
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Ранее группы ВСУ попытались прорвать границу у пропускных пунктов Нехотеевка и Шебекино в Белгородской области.Главком ВСУ Александр Сырский продолжает пытаться создать новые направления, чтобы замедлить наступление ВС РФ на Покровск (Красноармейск). Это логично, потому что раньше существовала договоренность между крупными державами о том, что есть "зона СВО" и есть "не зона СВО", сообщил политолог.И Сырский в соответствии с тактикой "тысячи порезов" будет пытаться совершать прорывы в Курской, Белгородской, Брянской областях. И мы будем вынуждены эти порезы купировать. Но практика показала, что стратегического резерва в 150-200 тысяч у нас не оказалось, сказал эксперт."Остается два варианта. Или мы снимаем части с какого-то участка фронта, например, с Херсонского, и перебрасываем на новое направление, либо мы обращаемся к закону об обороне, к статье 18 части 1, и объявляем войну. Тогда в дело вступают срочники, которые сейчас находятся в привилегированном положении", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руО том, что является истинной причиной ареста Павла Дурова - в интервью Константина Кеворкяна: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240828/1057084396.html
россия
краснодарский край
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россия, краснодарский край, белгородская область, александр сырский, всу, белгород, курск, наступление, война, резервы, срочники
Россия, краснодарский край, Белгородская область, Александр Сырский, ВСУ, Белгород, Курск, наступление, война, резервы, срочники

Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ

07:00 31.08.2024
 
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Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Не зона СВО – это так называемая "старая" территория России. Но, к сожалению, такие "старые" территории России, как Краснодарский край, Оренбургская, Ростовская и Белгородская область таковыми быть для врага перестали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Ранее группы ВСУ попытались прорвать границу у пропускных пунктов Нехотеевка и Шебекино в Белгородской области.
Главком ВСУ Александр Сырский продолжает пытаться создать новые направления, чтобы замедлить наступление ВС РФ на Покровск (Красноармейск). Это логично, потому что раньше существовала договоренность между крупными державами о том, что есть "зона СВО" и есть "не зона СВО", сообщил политолог.
"Не зона СВО – это так называемая наша старая территория. К сожалению, нас опять обманули, и наши старые территории, такие как Оренбургская область, Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская и вплоть до Московской, таковыми быть для врага перестали", - указал Подлесный.
И Сырский в соответствии с тактикой "тысячи порезов" будет пытаться совершать прорывы в Курской, Белгородской, Брянской областях. И мы будем вынуждены эти порезы купировать. Но практика показала, что стратегического резерва в 150-200 тысяч у нас не оказалось, сказал эксперт.
"Остается два варианта. Или мы снимаем части с какого-то участка фронта, например, с Херсонского, и перебрасываем на новое направление, либо мы обращаемся к закону об обороне, к статье 18 части 1, и объявляем войну. Тогда в дело вступают срочники, которые сейчас находятся в привилегированном положении", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
О том, что является истинной причиной ареста Павла Дурова - в интервью Константина Кеворкяна: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали на сайте Украина.ру
Украина карта герб коллаж - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
28 августа, 05:58
Об изъятии термина Украина из оборотаМногие простые русские люди, наслушавшись разного рода "учёных", совершающих политически мотивированные "открытия" на злобу дня, радостно пишут в "этих ваших интернетах": "Украина никогда не существовала", - после чего начинают активно гордиться тем, что защитили российские интересы и "историческую правду".
 
Россиякраснодарский крайБелгородская областьАлександр СырскийВСУБелгородКурскнаступлениевойнарезервысрочники
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Остается два варианта: Подлесный рассказал, чем может ответить Россия на тактику "тысячи порезов" ВСУ
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