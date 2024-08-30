https://ukraina.ru/20240830/1057155152.html

Обвал фронта или ловушка: что происходит на южно-донецком направлении?

Обвал фронта или ловушка: что происходит на южно-донецком направлении? - 30.08.2024 Украина.ру

Обвал фронта или ловушка: что происходит на южно-донецком направлении?

Продвижение российских войск на южно-донецком направлении осторожно стали называть оперативным кризисом, который может привести к обвалу фронта. ВСУ теряет ежедневно населенные пункты в районе Покровска.

2024-08-30T22:17

2024-08-30T22:17

2024-08-30T22:17

селидово

курская область

украина

рустем умеров

валерий залужный

александр сырский

вооруженные силы украины

азовсталь

f-16

спецоперация

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Так сегодня российские силы заняли, судя по всему, Селидово, ВСУ – отступили от Карловки. Курский маневр не только не стал стратегическим прорывом военного гения Сырского, но и оттянул от важного участка фронта самых боеспособных бойцов ВСУ. Украинские эксперты бьют тревогу и пишут о дефиците военнослужащих "на нуле", в российские военкоры опасаются, что стремительное продвижение российской армии может привести в ловушку. Что же на самом деле происходит – анализировали эксперты в своих соцсетях.Журналист Максим РавребаВСУ сдали Карловку. Я вчера писал, что Карловка - маркер ситуации в Селидово. Если сдадут Селидово, нет смысла держаться в Карловке. Сырник(Сырский - Ред.) меня прочитал и решил назло мне сдать Карловку раньше. В любом случае ВСУ Селидово сдадут. Целью наступления ВС РФ является выход на линию Красноармейск (Покровск) - Селидово - Курахово - Угледар. События развиваются как-то быстро. То ли по причине гениального решения наступать в Курской области, то ли у Сырника туз в рукаве, он скоро его достанет и снова попытается сходить на Крым, так как Зельц (Зеленский - Ред.) - понимает только язык шоу. Сейчас или туз из рукава и провал или выход из Курской области и тоже провал. Попали в цугцванг: оба варианта плохи.Украинский политический эксперт Сергей МарченкоНемногие знают, что перед Новогродовкой была третья линия нашей обороны. ТРЕТЬЯ!! В которой просто некому было обороняться. Тупо не было людей. Поэтому Новогродовка пала через 3 дня. Основная причина обвала фронта на Донбассе – нехватка людей. Даже самая советская из всех советских армий могла бы успешно обороняться, если бы в окопах сидели солдаты, согласно самым банальным советским уставам и советским нормативам. Но солдат нет. Потому что … президент, вместо того, чтобы послушать Залужного и мобилизовать 500 тыс человек в сентябре прошлого года, уволил неудобного Залужного и поставил Сырского, который молчит и пытается воевать теми, кто есть.…забудьте о плохих командирах ВСУ. Да, они есть и они сильно вредят. Но гораздо больше вредят политики, любящие крепости Бахмут, несокрушимую Азовсталь, военные операции ко Дню Независимости и другим красивым датам. Политики, которым приверженность их избирателям важнее комплектации армии во время войны. Плохое управление в ВСУ – это реальная проблема, которая нуждается в системной работе Главнокомандующего ВСУ и Верховного главнокомандующего. Эту проблему не решить медийными скандалами и публичными обвинениями. Увольнение Залужного не улучшило, а ухудшило положение дел в армии. Исключительную ответственность за это, а также за стремительное продвижение оккупантов на Донбассе несет лично Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. И никакая Безуглая своим лаем не должна отвлекать нас от истинных причин наших проблем.Украинский журналист Владимир БойкоВ последние дни военные аналитики публично признают, что украинский фронт рухнул, в результате чего противник за три дня практически без боя взял Новогродовку с населением в 14 тысяч человек и уже зашел на территорию Селидового. В этой связи напоминаю, что я, начиная с февраля 2024 года, неоднократно писал о том, что летом украинский фронт падет. Подробно объяснял причину – отсутствие пехоты из-за массового дезертирства и шабунинга, то есть уклонения военнослужащих от военной службы по договоренности с командирами частей. Приводил статистические данные, называл виновных, говорил, что нужно немедленно сделать для спасения ситуации. В ответ "Центр противодействия дезинформации" объявлял мои данные ложью (хотя я брал официальную информацию с сайта Офиса генпрокурора о состоянии расследования военных преступлений). А больше всего свирепствовала народная депутат Марьяна Безуглая, которая кричала, что я лгу... Правда, теперь мадам Безуглая, посетив позиции под Покровском, с удивлением пишет, что они пустые – в окопах никого нет. Вот это да! А понять, чем закончится фактическая декриминализация дезертирства Марьяна – именно она является одним из авторов этого законопроекта – не способна была предусмотреть?*** А вот я писал 5 апреля 2024 года: *** Народ спрашивает, как обстоят дела на фронте? Отвечаю – фронта скоро не будет. Потому что министр обороны Умеров и генеральный прокурор Костин за полгода смогли развалить армию, которая недавно считалась чуть ли не второй в мире. Если немедленно не уволить Умерова и Костина с должностей и не заменить их сознательными людьми, летом фронт рухнет. О причинах этой катастрофы я неоднократно писал – с начала полномасштабной войны с Вооруженными Силами Украины дезертировало, по меньшей мере, 130 тысяч военнослужащих рядового и сержантского состава, главным образом – за последние полгода. И с каждым днем ​​темпы дезертирства нарастают. Сейчас ежемесячно регистрируется более 4 тыс. уголовных производств по статьям 407, 408 УК Украины, при этом следует помнить, что в Единый реестр досудебных расследований вносятся единичные случаи и то, когда командиры воинских частей уже начинают судиться с ДБР.Поэтому истинные масштабы дезертирства в несколько раз больше. Поэтому на многих участках фронта вместо стрелков-пехотинцев в окопы направляют артиллеристов. Обычным явлением стала ситуация, когда в блиндажах на позициях сидят командиры батальонов, потому что ротных давно нет, а заместители комбатов бегают по траншеям вместо взводных (потому что командиров взводов тоже нет) и командуют поварами, водителями и писарями из штаба, которыми пытаются заменить стрел. дезертированных гранатометчиков. Из-за ликвидации в конце 2019 года военной юстиции остановить поток дезертиров невозможно, а разыскать и привлечь к ответственности такое количество людей совершенно нереально – и дезертиры это понимают. И, главное, дезертиры имеют перед глазами множество вдохновляющих их примеров: в каждой бригаде есть десяток своих шабуниных, которые фиктивно считаются на службе и получают денежное довольствие, а проживают в Киеве, где проводят время в столичных ресторанах. Это друзья Умерова или любовники друзей Умерова, профессиональные "общественные активисты", певцы ртом, артисты киевских театров и просто состоятельные люди, которые поняли, что надо уклоняться не от мобилизации (ст. 336 УК Украины), как несчастные покорители Тисы, а от военной службы (ст.409 УК Украины), как это с помощью Умерова делает профессиональный общественный активист Шабунин, трижды осужденный за квартирные кражи Шерембей, артист Молодого театра Тритенко, советник министра по стратегическим отраслям промышленности Олейник и тысячи подобных "военнослужащих". Это явление уже получило название "шабунинг": зачем прятаться от военкомата и платить деньги за фальшивую справку о непригодности к военной службе, если всегда можно договориться с Умеровым? А министр обороны в силу своей умственной ограниченности даже не осознает, что он деморализует и разлагает армию. Вот только когда фронт рухнет, Умеров поедет домой в США, а тем украинским военнослужащим, которые выживут и не попадут в плен, придется с рюкзачками слоняться по Европе в поисках убежища.Российский военкор Роман Алехин…в том, что происходит может быть стратегия противника, потому что все как-то противоречит естественному ходу войны до этого: какие-то фанатичные атаки в Курской области, где уже сожжено сотни единиц техники и убиты тысячи ВСУшников. Мы уже Киев за 3 дня брали, в итоге враг в Курской области. Многие не так давно говорили, что Зеленский вымаливает перемирие, потому что видит конец, но ВСУ более 3х недель хозяйничают на территории "канонической" России. Враг хитер и очень хорошо знает теорию войны, как и использует ее постоянно, ударяя твердым по пустому по заветам Сунь Цзы. И вполне допускаю, что скоро ударит где-то еще по Курской, Белгородской или Брянской областям. Говорят, что на Шебекинском направлении накапливается он. Хотя, понимая их игру, это может быть и отвлечением от другого основного удара. Сможет ли там оборона сдержать такой натиск, какой был на Суджу? Кто знает... Нашим же генералам хочется в очередной раз напомнить важное правило искусства войны, которое они превратили во что-то, что войной не является - Сунь Цзы сказал: Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. И да, противник еще не использовал F-16, хотя по Теткино авиабомбы долетают и без них.Российский военкор Александр КоцПокровское направление - украинская ловушка?Сегодня сразу несколько уважаемых коллег высказали беспокойство по поводу нашего активного продвижения в Донецкой народной республике. Наши войска уже в Селидово, вот-вот начнется битва за Покровск. А противник вроде как и не сильно сопротивляется, словно зазывая нас в какую-то замануху. А потом как жахнет по флангам и труба. Группировка в котле. С одной стороны, эти предположения строятся на логике. С другой - на эмоциональном восприятии. Мы не привыкли к такому активному продвижению. На Часов Яре вон или на Торецке противник рубится за каждый куст. А тут… Рискну предположить, что противник все-таки решил пожертвовать этим участком фронта ради будущей торговли. У него в резерве остаются около пяти бригад, но их накопление отмечено ближе к российскому приграничью, нежели к западу от Авдеевки. Киев не раз показывал, что чаще действует, исходя из политической конъюнктуры, нежели из военной целесообразности. И если он не готовит удары во фланги группировки "Центр" (не сомневаюсь, что наше командование их предусмотрело), то можно ждать новые провокации на нашей территории. Будь то Белгородская, Курская или Брянская области. Зеленский полагает, что захватив как можно больше нашей земли, он сможет разговаривать с Москвой с позиции силы, ультиматума, шантажа. Но это не о российском руководстве. Мы никогда не пойдем на обмен российских территорий на российские территории. Но и воспринимать серьезно сегодняшние причитания Киева о не сработавшем плане оттягивания российских сил и чрезвычайно тяжелом положении на Покровске тоже опасно. Слишком похоже на замануху.

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