https://ukraina.ru/20240830/1057140453.html

Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУ

Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУ - 30.08.2024 Украина.ру

Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУ

Курские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Об этом он сообщил 30 августа в своем телеграм-канале

2024-08-30T11:59

2024-08-30T11:59

2024-08-30T11:59

новости

курская область

алексей смирнов (губернатор)

земля

имущество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056703629_0:137:960:677_1920x0_80_0_0_ac026db6da8993ae8c8f5140ca0df4bc.jpg

"Решение региональным правительством принято – с 1 августа по 31 декабря 2024 года плата составит один рубль. Мера поддержки введена в связи с действием в регионе режима КТО и ЧС федерального уровня", - написал он.Льготная арендная плата будет действовать на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и города Льгова.В начале месяца подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции (КТО).Подробнее об обстановке в регионе - в материале Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ на сайте Украина.ру.

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), земля, имущество