Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУ - 30.08.2024 Украина.ру
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Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУ
Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУ - 30.08.2024 Украина.ру
Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУ
Курские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Об этом он сообщил 30 августа в своем телеграм-канале
2024-08-30T11:59
2024-08-30T11:59
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
земля
имущество
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"Решение региональным правительством принято – с 1 августа по 31 декабря 2024 года плата составит один рубль. Мера поддержки введена в связи с действием в регионе режима КТО и ЧС федерального уровня", - написал он.Льготная арендная плата будет действовать на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и города Льгова.В начале месяца подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции (КТО).Подробнее об обстановке в регионе - в материале Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), земля, имущество
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), земля, имущество

Власти Курской области снизили арендную плату в регионе до рубля из-за атаки ВСУ

11:59 30.08.2024
 
© Фото : Алексей Смирновпоследствия обстрела Суджи
последствия обстрела Суджи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов
Читать в
Курские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Об этом он сообщил 30 августа в своем телеграм-канале
"Решение региональным правительством принято – с 1 августа по 31 декабря 2024 года плата составит один рубль. Мера поддержки введена в связи с действием в регионе режима КТО и ЧС федерального уровня", - написал он.
Льготная арендная плата будет действовать на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и города Льгова.
В начале месяца подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции (КТО).
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьАлексей Смирнов (губернатор)земляимущество
 
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