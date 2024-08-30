https://ukraina.ru/20240830/1057123364.html

Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ

Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ - 30.08.2024 Украина.ру

Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ

Ключевая задача российской армии — выбить противника из Курской области. Также важное значение имеет дальнейшее продвижение на Покровск, выход к границам ДНР и расширение Харьковского плацдарма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-08-30T06:00

2024-08-30T06:00

2024-08-30T06:00

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На сегодняшний день у российской армии есть несколько ключевых задач. Первая ключевая задача — это все-таки выбить украинскую армию из Курской области, отметил эксперт.Вторая задача российской армии — это дальнейшее продвижение на Покровск и выход к границам ДНР, третья — расширение Харьковского плацдарма, добавил он.У нас есть длинная рука, и вот этой длинной рукой надо бить противника, нужно наносить ему ущерб, вынуждая его тратить свои резервы, что в конечном счете рано или поздно приведет к его отступлению."Но в любом случае, может быть, через месяц мы все равно их выбьем с этой территории и никаких значимых дивидендов от этой операции ни коллективный Запад, ни киевский режим не получат", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html

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новости, россия, курская область, покровск/красноармейск, днепр, херсон, херсонская область, харьковская область, запорожское направление, вс рф, запорожье