Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ - 30.08.2024 Украина.ру
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Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ
Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ - 30.08.2024 Украина.ру
Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ
Ключевая задача российской армии — выбить противника из Курской области. Также важное значение имеет дальнейшее продвижение на Покровск, выход к границам ДНР и расширение Харьковского плацдарма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-08-30T06:00
2024-08-30T06:00
новости
россия
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покровск/красноармейск
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На сегодняшний день у российской армии есть несколько ключевых задач. Первая ключевая задача — это все-таки выбить украинскую армию из Курской области, отметил эксперт.Вторая задача российской армии — это дальнейшее продвижение на Покровск и выход к границам ДНР, третья — расширение Харьковского плацдарма, добавил он.У нас есть длинная рука, и вот этой длинной рукой надо бить противника, нужно наносить ему ущерб, вынуждая его тратить свои резервы, что в конечном счете рано или поздно приведет к его отступлению."Но в любом случае, может быть, через месяц мы все равно их выбьем с этой территории и никаких значимых дивидендов от этой операции ни коллективный Запад, ни киевский режим не получат", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.руПодробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240829/1057117399.html
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курская область
покровск/красноармейск
днепр
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херсонская область
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новости, россия, курская область, покровск/красноармейск, днепр, херсон, херсонская область, харьковская область, запорожское направление, вс рф, запорожье
Новости, Россия, Курская область, Покровск/Красноармейск, Днепр, Херсон, Херсонская область, Харьковская область, Запорожское направление, ВС РФ, Запорожье

Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ

06:00 30.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ключевая задача российской армии — выбить противника из Курской области. Также важное значение имеет дальнейшее продвижение на Покровск, выход к границам ДНР и расширение Харьковского плацдарма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
На сегодняшний день у российской армии есть несколько ключевых задач. Первая ключевая задача — это все-таки выбить украинскую армию из Курской области, отметил эксперт.
Вторая задача российской армии — это дальнейшее продвижение на Покровск и выход к границам ДНР, третья — расширение Харьковского плацдарма, добавил он.

"Одна из главных задач — это удержание позиций по Днепру в Херсонской области, удержание противника в Запорожской области с предпосылкой создания угрозы на город Запорожье. Это планомерное уничтожение противника дальними средствами поражения, не втягиваясь в огневые стычки, которые угрожают разменом личного состава", - подчеркнул Орлов.

У нас есть длинная рука, и вот этой длинной рукой надо бить противника, нужно наносить ему ущерб, вынуждая его тратить свои резервы, что в конечном счете рано или поздно приведет к его отступлению.
"Но в любом случае, может быть, через месяц мы все равно их выбьем с этой территории и никаких значимых дивидендов от этой операции ни коллективный Запад, ни киевский режим не получат", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему в СВО важно не переоценить значимость того или иного направления - в интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Вчера, 14:23
Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окруженииДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как идет продвижение на покровском фронте
 
НовостиРоссияКурская областьПокровск/КрасноармейскДнепрХерсонХерсонская областьХарьковская областьЗапорожское направлениеВС РФЗапорожье
 
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Заголовок открываемого материала
06:09Об отчаянной борьбе против собственного государства. О тайне сбитого на Украине F16
06:00Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ
05:45Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты
05:35Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии
05:30Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп
05:15Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени"
05:00Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
04:45Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
04:39Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского
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