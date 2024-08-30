Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Ключевая задача российской армии — выбить противника из Курской области. Также важное значение имеет дальнейшее продвижение на Покровск, выход к границам ДНР и расширение Харьковского плацдарма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
На сегодняшний день у российской армии есть несколько ключевых задач. Первая ключевая задача — это все-таки выбить украинскую армию из Курской области, отметил эксперт.
Вторая задача российской армии — это дальнейшее продвижение на Покровск и выход к границам ДНР, третья — расширение Харьковского плацдарма, добавил он.
"Одна из главных задач — это удержание позиций по Днепру в Херсонской области, удержание противника в Запорожской области с предпосылкой создания угрозы на город Запорожье. Это планомерное уничтожение противника дальними средствами поражения, не втягиваясь в огневые стычки, которые угрожают разменом личного состава", - подчеркнул Орлов.
У нас есть длинная рука, и вот этой длинной рукой надо бить противника, нужно наносить ему ущерб, вынуждая его тратить свои резервы, что в конечном счете рано или поздно приведет к его отступлению.
"Но в любом случае, может быть, через месяц мы все равно их выбьем с этой территории и никаких значимых дивидендов от этой операции ни коллективный Запад, ни киевский режим не получат", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
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