Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп - 30.08.2024 Украина.ру
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Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп
Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп - 30.08.2024 Украина.ру
Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп
Сейчас киевский режим мобилизует по 40 тысяч человек в месяц. Этого хватает для минимальной подготовки резервов. Но противник упирается в то, что "лето красное пропело". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-08-30T05:30
2024-08-30T05:30
новости
россия
запорожье
курская область
наступление
крым
дрг
сво
запорожское направление
херсонская область
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Что касается дальнейших действий ВСУ, то их наступление в Курской области еще не закончилось. Для второго такого же рывка на новом участке сил у них не так много, отметил эксперт.В этом смысле трудно предполагать наступление ВСУ на Запорожском направлении, где российские войска готовятся встретить противника на хорошо подготовленных позициях, указал специалист.Что касается Крыма, то тут может идти речь о полуморском десанте, когда мощные украинские ДРГ могут попытаться установить свои флаги где-то на дороге от Джанкоя в Херсонскую область, подчеркнул он."Короче говоря, нападение на Перекоп. Но я бы не сказал, что это будет для нас крайне болезненно и что мы к этому не готовы. Мы к этому готовы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240829/1057121032.html
россия
запорожье
курская область
крым
запорожское направление
херсонская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запорожье, курская область, наступление, крым, дрг, сво, запорожское направление, херсонская область, всу, нападение
Новости, Россия, Запорожье, Курская область, наступление, Крым, ДРГ, СВО, Запорожское направление, Херсонская область, ВСУ, нападение

Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп

05:30 30.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Сейчас киевский режим мобилизует по 40 тысяч человек в месяц. Этого хватает для минимальной подготовки резервов. Но противник упирается в то, что "лето красное пропело". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Что касается дальнейших действий ВСУ, то их наступление в Курской области еще не закончилось. Для второго такого же рывка на новом участке сил у них не так много, отметил эксперт.

"Да, киевский режим мобилизует по 40 тысяч человек в месяц. Да, этого хватает для минимальной подготовки резервов. Но противник упирается в то, что "лето красное пропело". В октябре все будут ссылаться на распутицу и "генерала Грязь", — констатировал Зимовский.

В этом смысле трудно предполагать наступление ВСУ на Запорожском направлении, где российские войска готовятся встретить противника на хорошо подготовленных позициях, указал специалист.
Что касается Крыма, то тут может идти речь о полуморском десанте, когда мощные украинские ДРГ могут попытаться установить свои флаги где-то на дороге от Джанкоя в Херсонскую область, подчеркнул он.
"Короче говоря, нападение на Перекоп. Но я бы не сказал, что это будет для нас крайне болезненно и что мы к этому не готовы. Мы к этому готовы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
О том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
Майкл Бом интервью
Вчера, 20:23
Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиватьсяВ окружении Трампа есть человек, который способен помешать ему заключить сделку по Украине и остановить третью мировую войну. Харрис, наоборот, может получить шанс выйти на переговоры с Россией.
 
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