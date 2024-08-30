https://ukraina.ru/20240830/1057129977.html

Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп

Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп - 30.08.2024 Украина.ру

Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп

Сейчас киевский режим мобилизует по 40 тысяч человек в месяц. Этого хватает для минимальной подготовки резервов. Но противник упирается в то, что "лето красное пропело". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-08-30T05:30

2024-08-30T05:30

2024-08-30T05:30

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наступление

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сво

запорожское направление

херсонская область

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Что касается дальнейших действий ВСУ, то их наступление в Курской области еще не закончилось. Для второго такого же рывка на новом участке сил у них не так много, отметил эксперт.В этом смысле трудно предполагать наступление ВСУ на Запорожском направлении, где российские войска готовятся встретить противника на хорошо подготовленных позициях, указал специалист.Что касается Крыма, то тут может идти речь о полуморском десанте, когда мощные украинские ДРГ могут попытаться установить свои флаги где-то на дороге от Джанкоя в Херсонскую область, подчеркнул он."Короче говоря, нападение на Перекоп. Но я бы не сказал, что это будет для нас крайне болезненно и что мы к этому не готовы. Мы к этому готовы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240829/1057121032.html

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