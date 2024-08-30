Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Сейчас киевский режим мобилизует по 40 тысяч человек в месяц. Этого хватает для минимальной подготовки резервов. Но противник упирается в то, что "лето красное пропело". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Что касается дальнейших действий ВСУ, то их наступление в Курской области еще не закончилось. Для второго такого же рывка на новом участке сил у них не так много, отметил эксперт.
"Да, киевский режим мобилизует по 40 тысяч человек в месяц. Да, этого хватает для минимальной подготовки резервов. Но противник упирается в то, что "лето красное пропело". В октябре все будут ссылаться на распутицу и "генерала Грязь", — констатировал Зимовский.
В этом смысле трудно предполагать наступление ВСУ на Запорожском направлении, где российские войска готовятся встретить противника на хорошо подготовленных позициях, указал специалист.
Что касается Крыма, то тут может идти речь о полуморском десанте, когда мощные украинские ДРГ могут попытаться установить свои флаги где-то на дороге от Джанкоя в Херсонскую область, подчеркнул он.
"Короче говоря, нападение на Перекоп. Но я бы не сказал, что это будет для нас крайне болезненно и что мы к этому не готовы. Мы к этому готовы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
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