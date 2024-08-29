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Часть Харькова осталась без электричества после взрывов
Часть Харькова осталась без электричества после взрывов - 29.08.2024 Украина.ру
Часть Харькова осталась без электричества после взрывов
Часть Харькова на Украине осталась без электричества после взрывов. Об этом сообщает 29 августа "Харьковоблэнерго"
2024-08-29T09:26
2024-08-29T09:26
2024-08-29T09:26
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"В части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения", - говорится в телеграм-канале энергокомпании.Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.Ночью в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. Также они писали о взрывах в Киевской и Одесской областях.Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало более 250 взрывов за сутки."Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем телеграм-канале, при этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.С утра воздушная тревога звучит в Киеве и еще 10 областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, харьковоблэнерго, харьков, удары, всу, вс рф, электричество
Новости, Украина, Киев, Харьковоблэнерго, Харьков, удары, ВСУ, ВС РФ, электричество
Часть Харькова осталась без электричества после взрывов
Часть Харькова на Украине осталась без электричества после взрывов. Об этом сообщает 29 августа "Харьковоблэнерго"
"В части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения", - говорится в телеграм-канале энергокомпании.
Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.
Ночью в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. Также они писали о взрывах в Киевской и Одесской областях.
Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало более 250 взрывов за сутки.
"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем телеграм-канале, при этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
С утра воздушная тревога звучит в Киеве и еще 10 областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.