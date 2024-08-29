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Часть Харькова осталась без электричества после взрывов

Часть Харькова осталась без электричества после взрывов - 29.08.2024 Украина.ру

Часть Харькова осталась без электричества после взрывов

Часть Харькова на Украине осталась без электричества после взрывов. Об этом сообщает 29 августа "Харьковоблэнерго"

2024-08-29T09:26

2024-08-29T09:26

2024-08-29T09:26

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"В части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения", - говорится в телеграм-канале энергокомпании.Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.Ночью в четверг украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. Также они писали о взрывах в Киевской и Одесской областях.Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало более 250 взрывов за сутки."Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем телеграм-канале, при этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.С утра воздушная тревога звучит в Киеве и еще 10 областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, харьковоблэнерго, харьков, удары, всу, вс рф, электричество