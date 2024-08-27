ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины - 27.08.2024 Украина.ру
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ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины
ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины - 27.08.2024 Украина.ру
ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины
Армия России в ночь на 27 августа нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными дронами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Все назначенные цели поражены, заверили в Минобороны РФ
2024-08-27T12:54
2024-08-27T12:54
новости
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харьковская область
ростислав ищенко
василий стоякин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
"азов"
всу
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Подразделения российской группировки войск "Север" на Липцовском и Сумском направлениях нанесли поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Ворожба, Барановка, Пустогород Сумской области и Липцы Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ."Противник потерял до 115 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказано в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 27 августа.Там также отмечено, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"*, 104-й, 110-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества. П этом были отражены четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.Потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, два БТР М113, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус".Подразделениями российской "Южной" войсковой группировки заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка Донецкой Народной Республики. Бы отражена контратака 5-й штурмовой бригады ВСУ.При этом противник потерял до 780 военнослужащих, танк Leopard, боевую бронемашину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также были уничтожены два полевых склада боеприпасов.Также сегодня сообщалось, что ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел развитие событий в публикации Сопротивление Украины после Покровска: ВозможностиТем временем автор издания Украина.ру Василий Стоякин заметил, как Зеленский опять меняет ориентиры: переговоров не будет, но они будут *организация, деятельность которой запрещена в России
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новости, россия, украина, харьковская область, ростислав ищенко, василий стоякин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "азов", всу, потери всу, сво, минобороны рф, министерство инфраструктуры, энергетика, ввс украины
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, Ростислав Ищенко, Василий Стоякин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, "Азов", ВСУ, потери ВСУ, СВО, Минобороны РФ, Министерство инфраструктуры, энергетика, ВВС Украины

ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины

12:54 27.08.2024
 
© скриншотРеактивный дрон "Паляниця"
Реактивный дрон Паляниця
© скриншот
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Армия России в ночь на 27 августа нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными дронами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Все назначенные цели поражены, заверили в Минобороны РФ
Подразделения российской группировки войск "Север" на Липцовском и Сумском направлениях нанесли поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Ворожба, Барановка, Пустогород Сумской области и Липцы Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Противник потерял до 115 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказано в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 27 августа.
Там также отмечено, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"*, 104-й, 110-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества. П этом были отражены четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
Потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, два БТР М113, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус".
Подразделениями российской "Южной" войсковой группировки заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка Донецкой Народной Республики. Бы отражена контратака 5-й штурмовой бригады ВСУ.
При этом противник потерял до 780 военнослужащих, танк Leopard, боевую бронемашину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также были уничтожены два полевых склада боеприпасов.
Также сегодня сообщалось, что ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел развитие событий в публикации Сопротивление Украины после Покровска: Возможности
Тем временем автор издания Украина.ру Василий Стоякин заметил, как Зеленский опять меняет ориентиры: переговоров не будет, но они будут
*организация, деятельность которой запрещена в России
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковская областьРостислав ИщенкоВасилий СтоякинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины"Азов"ВСУпотери ВСУСВОМинобороны РФМинистерство инфраструктурыэнергетикаВВС Украины
 
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