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ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины

ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины - 27.08.2024 Украина.ру

ВС РФ ночным ударом поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины

Армия России в ночь на 27 августа нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными дронами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Все назначенные цели поражены, заверили в Минобороны РФ

2024-08-27T12:54

2024-08-27T12:54

2024-08-27T12:54

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Подразделения российской группировки войск "Север" на Липцовском и Сумском направлениях нанесли поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Ворожба, Барановка, Пустогород Сумской области и Липцы Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ."Противник потерял до 115 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказано в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 27 августа.Там также отмечено, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"*, 104-й, 110-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества. П этом были отражены четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.Потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, два БТР М113, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус".Подразделениями российской "Южной" войсковой группировки заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 110-й штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кузьминовка, Верхнекаменское и Катериновка Донецкой Народной Республики. Бы отражена контратака 5-й штурмовой бригады ВСУ.При этом противник потерял до 780 военнослужащих, танк Leopard, боевую бронемашину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также были уничтожены два полевых склада боеприпасов.Также сегодня сообщалось, что ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФАвтор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел развитие событий в публикации Сопротивление Украины после Покровска: ВозможностиТем временем автор издания Украина.ру Василий Стоякин заметил, как Зеленский опять меняет ориентиры: переговоров не будет, но они будут *организация, деятельность которой запрещена в России

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