"Давайте уничтожим мосты": Подлесный рассказал, как можно сорвать подвоз боеприпасов на Украину - 29.08.2024 Украина.ру
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"Давайте уничтожим мосты": Подлесный рассказал, как можно сорвать подвоз боеприпасов на Украину
"Давайте уничтожим мосты": Подлесный рассказал, как можно сорвать подвоз боеприпасов на Украину - 29.08.2024 Украина.ру
"Давайте уничтожим мосты": Подлесный рассказал, как можно сорвать подвоз боеприпасов на Украину
Интересы России давно вопиют к тому, чтобы уничтожить коммуникации, остановить всё железнодорожное сообщение на Украине. Если уничтожить пункты переброски колесных пар, то все военные грузы останутся в польском Жешуве. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-29T03:20
2024-08-29T03:20
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ВСУ в отдельных районах Курской области занимаются тем, что уничтожают коммуникации и мосты, чтобы не дать возможности армии РФ проводить ротации и подвозить боеприпасы. Мы же такие мосты не разрушаем, рассказал эксперт.Понимаю, что есть интересы больших держав, которые говорят, что международные торговые пути пролегают там-то и там-то. Но на первом месте должны быть интересы российского государства, отметил политолог.И интересы российского государства давно вопиют к тому, чтобы уничтожить коммуникации, остановить всё железнодорожное сообщение на Украине, указал специалист.Железнодорожная колея в Европе уже, чем на Украине. И огромный поток грузов, который идет с запада, на границе переводится с одной колеи на другую. Если уничтожить хотя бы 10 пунктов переброски колесных пар, то все грузы останутся в польском Жешуве, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руПодробнее о ключевых задачах армии РФ на различных направлениях спецоперации - в интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, техника, военная техника, поставки, мосты, железная дорога, логистика, дороги, сво
Новости, Украина, Россия, техника, военная техника, поставки, мосты, железная дорога, логистика, дороги, СВО

"Давайте уничтожим мосты": Подлесный рассказал, как можно сорвать подвоз боеприпасов на Украину

03:20 29.08.2024
 
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Интересы России давно вопиют к тому, чтобы уничтожить коммуникации, остановить всё железнодорожное сообщение на Украине. Если уничтожить пункты переброски колесных пар, то все военные грузы останутся в польском Жешуве. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
ВСУ в отдельных районах Курской области занимаются тем, что уничтожают коммуникации и мосты, чтобы не дать возможности армии РФ проводить ротации и подвозить боеприпасы. Мы же такие мосты не разрушаем, рассказал эксперт.
Понимаю, что есть интересы больших держав, которые говорят, что международные торговые пути пролегают там-то и там-то. Но на первом месте должны быть интересы российского государства, отметил политолог.
И интересы российского государства давно вопиют к тому, чтобы уничтожить коммуникации, остановить всё железнодорожное сообщение на Украине, указал специалист.
"Давайте добьем все подстанции и остановим весь транспорт на электрической тяге, который уже два с половиной года идет к ЛБС по железной дороге. Никто не будет сносить ядерными зарядами Киев и другие города, да это и не нужно. Давайте уничтожим мосты, Бескидский железнодорожный тоннель, через который идет переброска вооружения", - подчеркнул Подлесный.
Железнодорожная колея в Европе уже, чем на Украине. И огромный поток грузов, который идет с запада, на границе переводится с одной колеи на другую. Если уничтожить хотя бы 10 пунктов переброски колесных пар, то все грузы останутся в польском Жешуве, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о ключевых задачах армии РФ на различных направлениях спецоперации - в интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
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