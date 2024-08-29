https://ukraina.ru/20240829/1057096389.html

"Давайте уничтожим мосты": Подлесный рассказал, как можно сорвать подвоз боеприпасов на Украину

"Давайте уничтожим мосты": Подлесный рассказал, как можно сорвать подвоз боеприпасов на Украину - 29.08.2024 Украина.ру

"Давайте уничтожим мосты": Подлесный рассказал, как можно сорвать подвоз боеприпасов на Украину

Интересы России давно вопиют к тому, чтобы уничтожить коммуникации, остановить всё железнодорожное сообщение на Украине. Если уничтожить пункты переброски колесных пар, то все военные грузы останутся в польском Жешуве. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-29T03:20

2024-08-29T03:20

2024-08-29T03:20

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ВСУ в отдельных районах Курской области занимаются тем, что уничтожают коммуникации и мосты, чтобы не дать возможности армии РФ проводить ротации и подвозить боеприпасы. Мы же такие мосты не разрушаем, рассказал эксперт.Понимаю, что есть интересы больших держав, которые говорят, что международные торговые пути пролегают там-то и там-то. Но на первом месте должны быть интересы российского государства, отметил политолог.И интересы российского государства давно вопиют к тому, чтобы уничтожить коммуникации, остановить всё железнодорожное сообщение на Украине, указал специалист.Железнодорожная колея в Европе уже, чем на Украине. И огромный поток грузов, который идет с запада, на границе переводится с одной колеи на другую. Если уничтожить хотя бы 10 пунктов переброски колесных пар, то все грузы останутся в польском Жешуве, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руПодробнее о ключевых задачах армии РФ на различных направлениях спецоперации - в интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, техника, военная техника, поставки, мосты, железная дорога, логистика, дороги, сво