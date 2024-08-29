https://ukraina.ru/20240829/1057091679.html

Тогда в дело вступают срочники: эксперт раскрыл, как может ответить Россия на атаки ВСУ в приграничье

Тогда в дело вступают срочники: эксперт раскрыл, как может ответить Россия на атаки ВСУ в приграничье - 29.08.2024 Украина.ру

Тогда в дело вступают срочники: эксперт раскрыл, как может ответить Россия на атаки ВСУ в приграничье

Для Украины выгодно прямое столкновение России с НАТО. Если они смогут заставить руководство масштабировать боевые действия и ввести в действие все положения закона об обороне, то тогда будет прямое столкновение с Альянсом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-29T06:15

2024-08-29T06:15

2024-08-29T06:15

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Сейчас главком ВСУ Александр Сырский в соответствии с тактикой "тысячи порезов будет пытаться прорваться в Курской, Белгородской и Брянской областях. И ВС РФ будут вынуждены эти порезы купировать, отметил эксперт.То есть у России есть армия, но она не воюет, потому что воюют контрактники и некоторые категории военнослужащих. Остальная армия не воюет от Дальнего Востока до нынешней ЛБС. И противник хочет вынудить сделать именно так, подчеркнул Подлесный.Для Украины выгодно прямое столкновение России с НАТО. Если они смогут заставить руководство масштабировать боевые действия и ввести в действие все положения закона об обороне, то тогда будет неизбежно прямое столкновение с Альянсом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руПодробнее о ключевых задачах армии РФ на различных направлениях спецоперации - в интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240828/1057087425.html

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новости, россия, украина, краснодар, александр сырский, нато, всу, белгородская область, курская область, война, срочники, оборона, закон