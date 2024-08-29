Тогда в дело вступают срочники: эксперт раскрыл, как может ответить Россия на атаки ВСУ в приграничье - 29.08.2024 Украина.ру
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Тогда в дело вступают срочники: эксперт раскрыл, как может ответить Россия на атаки ВСУ в приграничье
Тогда в дело вступают срочники: эксперт раскрыл, как может ответить Россия на атаки ВСУ в приграничье - 29.08.2024 Украина.ру
Тогда в дело вступают срочники: эксперт раскрыл, как может ответить Россия на атаки ВСУ в приграничье
Для Украины выгодно прямое столкновение России с НАТО. Если они смогут заставить руководство масштабировать боевые действия и ввести в действие все положения закона об обороне, то тогда будет прямое столкновение с Альянсом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-29T06:15
2024-08-29T06:15
новости
россия
украина
краснодар
александр сырский
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белгородская область
курская область
война
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Сейчас главком ВСУ Александр Сырский в соответствии с тактикой "тысячи порезов будет пытаться прорваться в Курской, Белгородской и Брянской областях. И ВС РФ будут вынуждены эти порезы купировать, отметил эксперт.То есть у России есть армия, но она не воюет, потому что воюют контрактники и некоторые категории военнослужащих. Остальная армия не воюет от Дальнего Востока до нынешней ЛБС. И противник хочет вынудить сделать именно так, подчеркнул Подлесный.Для Украины выгодно прямое столкновение России с НАТО. Если они смогут заставить руководство масштабировать боевые действия и ввести в действие все положения закона об обороне, то тогда будет неизбежно прямое столкновение с Альянсом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руПодробнее о ключевых задачах армии РФ на различных направлениях спецоперации - в интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, краснодар, александр сырский, нато, всу, белгородская область, курская область, война, срочники, оборона, закон
Новости, Россия, Украина, Краснодар, Александр Сырский, НАТО, ВСУ, Белгородская область, Курская область, война, срочники, оборона, Закон

Тогда в дело вступают срочники: эксперт раскрыл, как может ответить Россия на атаки ВСУ в приграничье

06:15 29.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Для Украины выгодно прямое столкновение России с НАТО. Если они смогут заставить руководство масштабировать боевые действия и ввести в действие все положения закона об обороне, то тогда будет прямое столкновение с Альянсом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Сейчас главком ВСУ Александр Сырский в соответствии с тактикой "тысячи порезов будет пытаться прорваться в Курской, Белгородской и Брянской областях. И ВС РФ будут вынуждены эти порезы купировать, отметил эксперт.
"Или мы снимаем части с какого-то участка фронта, например, с Херсонского, и перебрасываем на новое направление, либо мы обращаемся к закону об обороне, к статье 18 части 1, и объявляем войну. Тогда в дело вступают срочники, которые сейчас находятся в привилегированном положении", - отметил политолог.
То есть у России есть армия, но она не воюет, потому что воюют контрактники и некоторые категории военнослужащих. Остальная армия не воюет от Дальнего Востока до нынешней ЛБС. И противник хочет вынудить сделать именно так, подчеркнул Подлесный.
Для Украины выгодно прямое столкновение России с НАТО. Если они смогут заставить руководство масштабировать боевые действия и ввести в действие все положения закона об обороне, то тогда будет неизбежно прямое столкновение с Альянсом, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о ключевых задачах армии РФ на различных направлениях спецоперации - в интервью Владимира Орлова: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на время на сайте Украина.ру
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Вчера, 12:50
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НовостиРоссияУкраинаКраснодарАлександр СырскийНАТОВСУБелгородская областьКурская областьвойнасрочникиоборонаЗакон
 
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