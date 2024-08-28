https://ukraina.ru/20240828/1057089440.html

Зеленский готовит украинцам катастрофу. Главное на Украине на 13.00 28 августа

Зеленский готовит украинцам катастрофу. Главное на Украине на 13.00 28 августа - 28.08.2024 Украина.ру

Зеленский готовит украинцам катастрофу. Главное на Украине на 13.00 28 августа

Продолжаются боевые действия в зоне СВО; в Киеве и в ряде областей Украины вводят экстренные отключения; часть снаряда РСЗО HIMARS, начиненного 180 неразорвавшимися поражающими элементами, обезвредили вблизи Курской АЭС; Россия хотела бы услышать более внятную позицию МАГАТЭ

2024-08-28T13:00

2024-08-28T13:00

2024-08-28T13:00

эксклюзив

сво

потери всу

украина

энергетика

вс рф

курская область

аэс

магатэ

рафаэль гросси

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Боевые действия в зоне СВОЭкипажем самолета ВКС России был нанесен удар по вскрытому ангару с РСЗО HIMARS производства США в Кондратовке Сумской области, сообщает 28 августа МО России. Авиационной бомбой уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения.По информации МО России, подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Шахтерское Донецкой Народной Республики. Были отражены три контратаки формирований 118-й и 125-й бригад теробороны. Противник понес потери в технике и живой силе.Сообщается также, что "оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах"."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30613 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13720 орудий полевой артиллерии и минометов, 25312 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке МО России.О ситуации на Покровском направлении украинские паблики пишут с тревогой. "ВСУ оставили Новогродовку и готовятся отходить из Селидово, которое никто не готовил к обороне с севера. На Покровском направлении произошел обвал фронта и купировать его нет возможности у ВСУ, так как все резервы задействованы на Курском направлении", - информирует телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Генштабе.ОбстрелыВзрывы прогремели в среду в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает 28 августа украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на информацию местных пабликов.Киев продолжает попытки обстрелов объектов на территории РФ. По данным МО России, в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены двенадцать украинских БПЛА самолетного типа. Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 150 снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.Кроме того, три частных домовладения в селе Петровка Белгородского района сгорели в среду в результате атак украинских дронов, предварительно, пострадавших среди населения нет, отметил губернатор.На всей территории Курской области уже девятый раз в среду объявлена ракетная опасность."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона Андрей Смирнов.Экстренные отключенияЭкстренные отключения введены в среду, 28 августа, в Киеве, в Киевской, Одесской, Донецкой (на подконтрольной Киеву территории – Ред.) и Днепропетровской областях, информирует ДТЭК. Сообщается, что соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны.Вскоре в энергохолдинге ДТЭК сообщили, что экстренные отключения электроэнергии в этих регионах отменены, они возвращены к графикам стабилизационных отключений,Ранее ВС РФ нанесли серьезный удар по объектам энергосистемы, сейчас идут удары по доразведанным целям. Это выверенный ответ на вторжение ВСУ в Курскую область России, последствия будут серьезными, отмечают украинские паблики."Задача РФ - медленно, но гарантировано добить энергетику Украины (киевского режима – Ред.) до ноября, пока на Западе политический паралич. При этом пошли удары по 750 подстанциям, что четко говорит о "тотальной" задаче", - пишет телеграм-канал ЗеРада.Другие каналы отмечают, что Зеленский расплывчато ответил на вопрос журналиста о поражении энергосистемы – мол, не нужно, чтобы враг знал, что поражено. Как отмечает в связи с этим телеграм-канал "Легитимный", это стратегия держать народ в непонимании происходящего, оправдываемая тем, что "нельзя говорить, чтобы враг не знал"."Зима-то будет очень сложной, власть людей не предупреждает, а значит подставляет народ под катастрофу. Все эксперты говорят про черную зиму в городах…", - подчеркивают авторы канала. И обращаются к украинцам: "Ваша жизнь в ваших руках. Помните это. Вы для власти Зе лишь инструмент для продолжения игры".Ситуация в Курской областиДействия ВСУ в Курской области не дают возможности Киеву обеспечить резервами важные направления в Донбассе, указывают украинские паблики, ссылаясь на свои источники."Все наши источники прогнозируют, что в обороне ВСУ на Донбассе может начаться "принцип домино", когда падение одного оборонного рубежа тянет за собой следующий и тд. . Конечно, это усилит панику и подорвет моральный дух ВСУ. Курская авантюра станет самым большим просчетом Зеленского", - пишет телеграм-канал "Легитимный".Часть снаряда РСЗО HIMARS, начиненного 180 неразорвавшимися поражающими элементами, обезвредили вблизи Курской АЭС, об это сообщает 28 августа РИА Новости со ссылкой на информацию Росгвардии. В концерне "Росэнергоатом" агентству сообщили, что станция работает в штатном режиме.Накануне делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после этого назвал ситуацию серьезной и заявил, что предотвращение ядерн6ой аварии "жизненно важно".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что Россия хочет от МАГАТЭ более четкого выражения позиции."Мы видим и оценки, и работу этой структуры (МАГАТЭ — ред.), но каждый раз мы хотим более объективного и четкого выражения позиции этой структуры не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактологии с одной конкретной целью: обеспечения безопасности и предотвращения развития сценария по катастрофическому пути, к чему всех подталкивает киевский режим", - заявила Захарова.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Формирование частных церквей и частных армий. Чем занимаются представители украинской элиты".

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Сергей Зуев

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