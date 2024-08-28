https://ukraina.ru/20240828/1057083414.html

Формирование частных церквей и частных армий. Чем занимаются представители украинской элиты

Формирование частных церквей и частных армий. Чем занимаются представители украинской элиты - 28.08.2024 Украина.ру

Формирование частных церквей и частных армий. Чем занимаются представители украинской элиты

На текущей неделе представители украинской элиты, отгуляв День незалежности, вновь принялись соревноваться в русофобии, которая является основой их богатства и статуса.

2024-08-28T06:30

2024-08-28T06:30

2024-08-28T06:30

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В этом году украинские чиновники и депутаты поздравляли друг друга и население даже не с Днем провозглашения независимости в 1991 году, а с "восстановлением независимости". При этом они стыдливо умалчивали, что прошлый раз "независимость" Украины была провозглашена ОУН* в июне 1941 года под нацистской оккупацией.Украинский telegram-канал "Легитимный" признает, что День независимости так и не стал народным праздником, его отмечают преимущественно чиновники и представители элиты."Если проследить весь путь Украины с 1991 года, то политики занимались только тем, что распиливали промышленные остатки от СССР. Каждый раз обещая жизнь как в Европе. Потом, западные спонсоры нашли для Украины и нашей вороватой элиты, новую роль в "глобальном сериале". Нам досталась роль камикадзе", - с сожалением признает "Легитимный".После массированных ударов по украинской энергетической системе редкий украинский депутат и крупный бизнесмен не пообещал отомстить ударами по российской инфраструктуре. Но пока значительная часть населения сидит без света, редко кто вспоминает, что 24 августа государственная компания "Укрэнерго" объявила о возобновлении продажи электроэнергии заграницу с этой недели якобы из-за профицита мощностей в системе. Цена экспортируемой электроэнергии намного выше, чем при продаже собственному населению, даже если без света останутся больницы.При массовом обнищании оставшегося на Украине населения, представители украинской элиты продолжают богатеть. Опубликованные на днях данные показывают, что по результатам первого полугодия 2024 года три компании корпорации "Рошен" экс-президента Порошенко ощутимо нарастили свою выручку. Главная из группы, "Кондитерская корпорация "Рошен", увеличила выручку на 15% до 15,8 млрд грн, а прибыль - на 13% до 2,9 млрд грн.Каждая из группировок украинской элиты хотела бы иметь также свою ручную церковь, поэтому они так дружно и ринулись запрещать каноническую УПЦ. Депутат Верховной рады и бывший "Слуга народа" Евгений Шевченко говорит, что Зеленский будет стараться создавать свою секту в противовес раскольнической ПЦУ, созданной Порошенко. Для этого, дескать, канонической церкви и дали 9 месяцев отсрочки перед полным запретом по новому закону. "Я так думаю, что за эти 9 месяцев будет создано ещё одно религиозное образование по типу ПЦУ, только которая будет теперь Зеленского. Не Порошенко. И за эти 9 месяцев УПЦ должна определиться, куда идти – в ПЦУ, либо, вот, в новую религиозную структуру", – рассказал нардеп.Фонд Порошенко накануне Дня независимости решил убрать с улиц биллборды с лозунгом "Армия. Мова. Вера". В Фонде заявили, что решили убрать рекламу под давлением Зеленского и правоохранительных органов. Сейчас Зеленский сам пиарится на лозунгах Порошенко.Конкурируя на одном политическом поле, представители партий Зеленского и Порошенко отторгают от себя большинство населения, что отмечают украинские СМИ и эксперты. Тем не менее, все политические силы на Украине уже находятся на низком старте в ожидании выборов, сообщает украинское издание "Парламент.юа". Опираться они при этом намерены не столько на мнение избирателей, сколько на свои карманные армии, которые уже сейчас активно готовят. "Слишком угрожающей уже выглядит тенденция по формированию подконтрольных вооруженных формирований как в составе "Европейской солидарности" Петра Порошенко, так и "Батькивщины" Юлии Тимошенко", - отмечает "Парламент.юа".По данным издания, по указанию Петра Порошенко в ЕС продолжается процесс формирования собственных "резервистов". Для этого во всех областных штабах вводят новую должность "ответственных за военный учет". Идея подается как забота о членах ЕС, проходящих службу в ВСУ. Однако все члены региональных ячеек фактически будут взяты на внутренний партийный "военный учет". Помимо этого на партийный учет будут ставить мобилизованных, состоящих в подразделениях ВСУ, которым адресно будет предоставляться волонтерская помощь и партийные надбавки к зарплате. По такому же принципу формируется и "армия" Юлии Тимошенко, только с большим упором на криминальные круги.За 33 года независимости Украина прошла поэтапный путь, ведущий к сомализации страны. Владимир Ленин еще в 1919 году писал о торжестве "свободы" и "демократии" на Украине того времени: "Теперь на Украине каждая банда избирает кличку, одна свободнее другой, одна демократичнее другой, и в каждом уезде — по банде". Современная Украина скатывается туда же, а удерживают ее от распада только окрики западных кредиторов, которые могут наложить арест на то добро, которое представители украинской элиты все эти 33 года складировали на Западе.О том, что Украина уже давно не государство, а банда - в статье Ростислава Ищенко "Украинская банда и курские убийства".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, ссср, европа, владимир зеленский, юлия тимошенко, упц, пцу, ес, петр порошенко, эксклюзив