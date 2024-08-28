https://ukraina.ru/20240828/1057087425.html

Российские специалисты показали, чем ВСУ ударили по Курской АЭС

Российские специалисты показали, чем ВСУ ударили по Курской АЭС - 28.08.2024 Украина.ру

Российские специалисты показали, чем ВСУ ударили по Курской АЭС

Инженеры Росгвардии взорвали упавший вблизи Курской атомной электростанции снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующие кадры показал телеканал "Звезда"

2024-08-28T12:50

2024-08-28T12:50

2024-08-28T12:50

курская область

аэс

новости

украина

росгвардия

снаряды

взрыв

пво

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0e/1056859954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d63897e6959a078316d0e17f5a44a2f.jpg

На них специалисты рассматривают обломки снаряда, посеченные системой противовоздушной обороны.В посте уточнили, что обломки ракеты были начинены 180 неразорвавшимися поражающими элементами.Район Курской АЭС и города-спутника Курчатов за последние два года неоднократно попадал под удары дронов со стороны Украины, однако после прорыва ВСУ в Суджанский, Кореневский и соседние районы Курской области подобные инциденты участились. 10 августа из-за падения обломков дрона на подстанцию без электроэнергии остался Курчатов, части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского и Обоянского районов.На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ снова попытались ударить по Курской АЭС.Подробнее об атаках - в материале Егора Леева Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине на сайте Украина.ру.

курская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

курская область, аэс, новости, украина, росгвардия, снаряды, взрыв, пво, россия