Российские специалисты показали, чем ВСУ ударили по Курской АЭС - 28.08.2024 Украина.ру
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Российские специалисты показали, чем ВСУ ударили по Курской АЭС
Российские специалисты показали, чем ВСУ ударили по Курской АЭС - 28.08.2024 Украина.ру
Российские специалисты показали, чем ВСУ ударили по Курской АЭС
Инженеры Росгвардии взорвали упавший вблизи Курской атомной электростанции снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующие кадры показал телеканал "Звезда"
2024-08-28T12:50
2024-08-28T12:50
курская область
аэс
новости
украина
росгвардия
снаряды
взрыв
пво
россия
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На них специалисты рассматривают обломки снаряда, посеченные системой противовоздушной обороны.В посте уточнили, что обломки ракеты были начинены 180 неразорвавшимися поражающими элементами.Район Курской АЭС и города-спутника Курчатов за последние два года неоднократно попадал под удары дронов со стороны Украины, однако после прорыва ВСУ в Суджанский, Кореневский и соседние районы Курской области подобные инциденты участились. 10 августа из-за падения обломков дрона на подстанцию без электроэнергии остался Курчатов, части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского и Обоянского районов.На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ снова попытались ударить по Курской АЭС.Подробнее об атаках - в материале Егора Леева Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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курская область, аэс, новости, украина, росгвардия, снаряды, взрыв, пво, россия
Курская область, АЭС, Новости, Украина, Росгвардия, снаряды, взрыв, ПВО, Россия

Российские специалисты показали, чем ВСУ ударили по Курской АЭС

12:50 28.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Инженеры Росгвардии взорвали упавший вблизи Курской атомной электростанции снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующие кадры показал телеканал "Звезда"
На них специалисты рассматривают обломки снаряда, посеченные системой противовоздушной обороны.
"Частично она (система залпового огня) сработала в воздухе: где-то кассеты раскрылись, где-то не раскрылись, но они вот в таком виде", - рассказал специалист на видео.
В посте уточнили, что обломки ракеты были начинены 180 неразорвавшимися поражающими элементами.
Район Курской АЭС и города-спутника Курчатов за последние два года неоднократно попадал под удары дронов со стороны Украины, однако после прорыва ВСУ в Суджанский, Кореневский и соседние районы Курской области подобные инциденты участились. 10 августа из-за падения обломков дрона на подстанцию без электроэнергии остался Курчатов, части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского и Обоянского районов.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ снова попытались ударить по Курской АЭС.
Подробнее об атаках - в материале Егора Леева Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
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