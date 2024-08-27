Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек - 27.08.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек - 27.08.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек
За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении исчисляются сотнями военнослужащих и десятками единиц бронетехники. Об этом 27 августа сообщило Минобороны РФ
2024-08-27T17:51
2024-08-27T17:51
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владимир зеленский
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вооруженные силы украины
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Согласно официальным данным, российская армейская группировка "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразила 11 атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное Малая Локня. Т акже сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. ВСУ при этом потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, были уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронемашин.Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость.В Сумской области авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ: 41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня и Эсмань.Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении составили более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники.Тем временем Зеленский назвал Курскую авантюру одним из пунктов плана победыТакже сегодня Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий
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новости, россия, сумская область, сша, владимир зеленский, андрей белоусов, вооруженные силы украины, сво, кто, курская область, всу, потери всу
Новости, Россия, Сумская область, США, Владимир Зеленский, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, СВО, КТО, Курская область, ВСУ, потери ВСУ

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек

17:51 27.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Вручение госнаград военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении исчисляются сотнями военнослужащих и десятками единиц бронетехники. Об этом 27 августа сообщило Минобороны РФ
Согласно официальным данным, российская армейская группировка "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразила 11 атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное Малая Локня. Т акже сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. ВСУ при этом потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, были уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронемашин.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость.
В Сумской области авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ: 41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня и Эсмань.
"За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО HIMARS производства США и два миномета", - сказано в официальном сообщении.
Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении составили более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники.
Тем временем Зеленский назвал Курскую авантюру одним из пунктов плана победы
Также сегодня Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий
 
НовостиРоссияСумская областьСШАВладимир ЗеленскийАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныСВОКТОКурская областьВСУпотери ВСУ
 
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18:26Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента"
17:51Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек
17:38Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий
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