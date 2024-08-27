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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек - 27.08.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 6,6 тыс человек

За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении исчисляются сотнями военнослужащих и десятками единиц бронетехники. Об этом 27 августа сообщило Минобороны РФ

2024-08-27T17:51

2024-08-27T17:51

2024-08-27T17:51

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Согласно официальным данным, российская армейская группировка "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразила 11 атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное Малая Локня. Т акже сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. ВСУ при этом потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, были уничтожены бронетранспортер и восемь боевых бронемашин.Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость.В Сумской области авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ: 41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня и Эсмань.Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении составили более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники.Тем временем Зеленский назвал Курскую авантюру одним из пунктов плана победыТакже сегодня Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий

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