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Зеленский назвал Курскую авантюру одним из пунктов плана победы

Зеленский назвал Курскую авантюру одним из пунктов плана победы - 27.08.2024 Украина.ру

Зеленский назвал Курскую авантюру одним из пунктов плана победы

Захват украинской армией территории России в Курской области является одним из пунктов "плана победы Украины", который Владимир Зеленский передаст в сентябре президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост президента США. Об этом Зеленский заявил журналистам 27 августа в Киеве

2024-08-27T15:57

2024-08-27T15:57

2024-08-27T15:57

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По словам Зеленского, "план победы Украины" включает в себя четыре направления, и операция ВСУ в Курской области является "успешной" частью этого плана. Он заявил, что одно из направлений выполнено - "это Курщина", и об успехе этой операции ему доложил главком ВСУ Александр Сырский."Второе направление — это стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира. Третье направление — мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путём. Четвёртое — экономическое, про него детально говорить не буду", — добавил Зеленский.Он отметил, что этот план будет представлен не только Джозефу Байдену, но также кандидатам в президенты США - "Камале Харрис и Дональду Трампу, потому что мы не знаем кто будет президентом, а выполнить этот план очень хочется".В ходе общения с представителями украинских и западных СМИ Зеленский заявил, что "план победы Украины" ещё только предстоит утвердить и выполнить. При этом он же рассказал об успехе реализации одного из пунктов плана.Кроме того, Зеленский заявил, что оккупация части Курской области украинской армией имеет отношение ко "второму саммиту мира", который продолжит обсуждение украинских проблем, состоявшихся в этом году в Швейцарии без приглашения России."Связана ли курская операция со вторым саммитом мира? Да, потому что курская операция — один из пунктов плана победы Украины", - подчеркнул Зеленский.Те временем главнокомандующий ВСУ на другой пресс-конференции транслировавшейся 27 августа в эфире телеканала "Рада", заявил, что "одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в первую очередь это касается покровского и кураховского направлений". Однако, признал Сырский, российская армия "продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении" и ВСУ не добились планировавшегося успеха, поэтому украинское командование пытается сделать "всё возможное для стабилизации обстановки".Накануне экс-президент США и нынешний кандидат на пост президента Дональд Трамп напомнил о своём обещании урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Подробности в публикации Трамп напомнил об особенностях русской армии в СВО и мировых войнах

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новости, россия, сша, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, александр сырский, вооруженные силы украины, всу, кто, сво