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Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий

Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий - 27.08.2024 Украина.ру

Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий

Министр обороны Андрей Белоусов 27 августа провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей

2024-08-27T17:38

2024-08-27T17:38

2024-08-27T17:38

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"Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача – обеспечить их всем необходимым", – подчеркнул Белоусов.Он поручил обратить особое внимание на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами, сказано в сообщении Минобороны России.Минобороны России отметило, что опергруппа КС продолжает в круглосуточном режиме осуществлять контроль и координацию решения проблемных вопросов между группировками войск, оперативными штабами приграничных регионов и центральными органами военного управления.Также отмечено, что всего с начала работы оперативными штабами приграничных субъектов направлено 55 проблемных вопросов, решены 37 и в стадии выполнения находятся 18 вопросов в интересах группировки "Курск" (решения по всем приняты) - восемь из них касаются обеспечения комплексами и приборами наблюдения и разведки, 10 связаны с поставкой отдельных номенклатур средств поражения и другого имущества."Из 39 вопросов, поступивших от оперативного штаба администрации Курской области, в полном объеме решен 21, в том числе 2 из них в части передачи Федеральному медико-биологическому агентству имущества связи. Запрошенные материальные средства переданы в группировку "Курск" в установленные сроки, - проинформировало Минобороны. - Продолжается решение вопросов, связанных с дополнительным обеспечением номенклатуры артиллерийских боеприпасов".Оперативные штабы группировок "Белгород" и "Брянск" направили в оперативную группу по 8 проблемных вопросов – за сутки они были отработаны. Группировки получили в необходимом объёме квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия БПЛА, медицинское и другое имущество.По выполнению отдельных поручений Министра обороны РФ с прошлого заседания Координационного совета также есть прогресс: из 11 задач решены 7, еще 4 задачи должны быть выполнены в течение сегодняшнего дня. Министр снимет поручения с контроля после получения объективных докладов от ответственных органов военного управления и должностных лиц субъектов с обязательным подтверждением информации непосредственно в группировках.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Подробнее о событиях дня в обзоре Киев готовится к ядерной войне. Главное на Украине на 13:00 27 августаТем временем Зеленский назвал Курскую авантюру одним из пунктов плана победы

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