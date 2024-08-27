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Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий
Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий - 27.08.2024 Украина.ру
Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий
Министр обороны Андрей Белоусов 27 августа провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей
2024-08-27T17:38
2024-08-27T17:38
2024-08-27T17:38
новости
курская область
россия
украина
андрей белоусов
владимир зеленский
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"Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача – обеспечить их всем необходимым", – подчеркнул Белоусов.Он поручил обратить особое внимание на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами, сказано в сообщении Минобороны России.Минобороны России отметило, что опергруппа КС продолжает в круглосуточном режиме осуществлять контроль и координацию решения проблемных вопросов между группировками войск, оперативными штабами приграничных регионов и центральными органами военного управления.Также отмечено, что всего с начала работы оперативными штабами приграничных субъектов направлено 55 проблемных вопросов, решены 37 и в стадии выполнения находятся 18 вопросов в интересах группировки "Курск" (решения по всем приняты) - восемь из них касаются обеспечения комплексами и приборами наблюдения и разведки, 10 связаны с поставкой отдельных номенклатур средств поражения и другого имущества."Из 39 вопросов, поступивших от оперативного штаба администрации Курской области, в полном объеме решен 21, в том числе 2 из них в части передачи Федеральному медико-биологическому агентству имущества связи. Запрошенные материальные средства переданы в группировку "Курск" в установленные сроки, - проинформировало Минобороны. - Продолжается решение вопросов, связанных с дополнительным обеспечением номенклатуры артиллерийских боеприпасов".Оперативные штабы группировок "Белгород" и "Брянск" направили в оперативную группу по 8 проблемных вопросов – за сутки они были отработаны. Группировки получили в необходимом объёме квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия БПЛА, медицинское и другое имущество.По выполнению отдельных поручений Министра обороны РФ с прошлого заседания Координационного совета также есть прогресс: из 11 задач решены 7, еще 4 задачи должны быть выполнены в течение сегодняшнего дня. Министр снимет поручения с контроля после получения объективных докладов от ответственных органов военного управления и должностных лиц субъектов с обязательным подтверждением информации непосредственно в группировках.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Подробнее о событиях дня в обзоре Киев готовится к ядерной войне. Главное на Украине на 13:00 27 августаТем временем Зеленский назвал Курскую авантюру одним из пунктов плана победы
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новости, курская область, россия, украина, андрей белоусов, владимир зеленский, минобороны, координационный совет, кто, сво, белгородская область, брянская область, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, Минобороны, Координационный совет, КТО, СВО, Белгородская область, Брянская область, Минобороны РФ
Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий
Министр обороны Андрей Белоусов 27 августа провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей
"Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача – обеспечить их всем необходимым", – подчеркнул Белоусов.
Он поручил обратить особое внимание на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами, сказано в сообщении Минобороны России.
"Прошу Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной строго отслеживать, что все решения, которые мы принимаем, доведены до результата", – сказал Белоусов.
Минобороны России отметило, что опергруппа КС продолжает в круглосуточном режиме осуществлять контроль и координацию решения проблемных вопросов между группировками войск, оперативными штабами приграничных регионов и центральными органами военного управления.
Также отмечено, что всего с начала работы оперативными штабами приграничных субъектов направлено 55 проблемных вопросов, решены 37 и в стадии выполнения находятся 18 вопросов в интересах группировки "Курск" (решения по всем приняты) - восемь из них касаются обеспечения комплексами и приборами наблюдения и разведки, 10 связаны с поставкой отдельных номенклатур средств поражения и другого имущества.
"Из 39 вопросов, поступивших от оперативного штаба администрации Курской области, в полном объеме решен 21, в том числе 2 из них в части передачи Федеральному медико-биологическому агентству имущества связи. Запрошенные материальные средства переданы в группировку "Курск" в установленные сроки, - проинформировало Минобороны. - Продолжается решение вопросов, связанных с дополнительным обеспечением номенклатуры артиллерийских боеприпасов".
Оперативные штабы группировок "Белгород" и "Брянск" направили в оперативную группу по 8 проблемных вопросов – за сутки они были отработаны. Группировки получили в необходимом объёме квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия БПЛА, медицинское и другое имущество.
По выполнению отдельных поручений Министра обороны РФ с прошлого заседания Координационного совета также есть прогресс: из 11 задач решены 7, еще 4 задачи должны быть выполнены в течение сегодняшнего дня. Министр снимет поручения с контроля после получения объективных докладов от ответственных органов военного управления и должностных лиц субъектов с обязательным подтверждением информации непосредственно в группировках.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.