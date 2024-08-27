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Россия ожидает ответ Франции на ноту по задержанию Дурова - Лавров

Россия ожидает ответ Франции на ноту по задержанию Дурова - Лавров - 27.08.2024 Украина.ру

Россия ожидает ответ Франции на ноту по задержанию Дурова - Лавров

Россия ожидает от Франции ответ на ноту Москвы по поводу задержания основателя "Телеграм" Павла Дурова. Об этом 27 августа сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров

2024-08-27T14:36

2024-08-27T14:36

2024-08-27T14:36

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"Наша нота находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа на эту ноту", - сказал Лавров.Он также подчеркнул, что отношения Москвы и Парижа находятся на нижней точке, в том числе, из-за позиции, которую Франция занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации "и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий".В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"на сайте Украина.ру.

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нота, россия, сергей лавров, москва, франция, павел дуров, telegram, новости