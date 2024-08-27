https://ukraina.ru/20240827/1057074538.html
Россия ожидает ответ Франции на ноту по задержанию Дурова - Лавров
Россия ожидает ответ Франции на ноту по задержанию Дурова - Лавров - 27.08.2024 Украина.ру
Россия ожидает ответ Франции на ноту по задержанию Дурова - Лавров
Россия ожидает от Франции ответ на ноту Москвы по поводу задержания основателя "Телеграм" Павла Дурова. Об этом 27 августа сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров
2024-08-27T14:36
2024-08-27T14:36
2024-08-27T14:36
нота
россия
сергей лавров
москва
франция
павел дуров
telegram
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2547ab66a3aeaaffe9c3ad48a199f47.jpg
"Наша нота находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа на эту ноту", - сказал Лавров.Он также подчеркнул, что отношения Москвы и Парижа находятся на нижней точке, в том числе, из-за позиции, которую Франция занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации "и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий".В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"на сайте Украина.ру.
россия
москва
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047418567_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b4d39beefb2080e23cb966557e9a0b12.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нота, россия, сергей лавров, москва, франция, павел дуров, telegram, новости
нота, Россия, Сергей Лавров, Москва, Франция, Павел Дуров, Telegram, Новости
Россия ожидает ответ Франции на ноту по задержанию Дурова - Лавров
Россия ожидает от Франции ответ на ноту Москвы по поводу задержания основателя "Телеграм" Павла Дурова. Об этом 27 августа сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров
"Наша нота находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа на эту ноту", - сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что отношения Москвы и Парижа находятся на нижней точке, в том числе, из-за позиции, которую Франция занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации "и вообще по вопросам уважения профессии журналиста задолго до нынешних событий".
В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.