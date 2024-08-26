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Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"

Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" - 26.08.2024 Украина.ру

Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"

Основателю "Телеграм", мультимиллиардеру Павлу Дурову (состояние - приблизительно 15,5 миллиарда долларов) грозит 20 лет тюрьмы

2024-08-26T06:44

2024-08-26T06:44

2024-08-26T07:34

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Он арестован во Франции по множеству обвинений: распространение наркотиков, детский криминальный контент, терроризм, мошенничество, отмывание денег и т. д.Все это происходило якобы с помощью зашифрованных сообщений в мессенджере "Телеграм".Это удар по информационной мировой структуре, без преувеличений. Количество пользователей "Телеграм" в мире почти миллиард.Это серьёзный удар также и по информационной безопасности России. Собственно, именно это направление удара, скорее всего, реальная причина ареста Дурова.Пострадают, в случае проблем с "Телеграм", не только обычные пользователи.Большие проблемы будут у информационных агентств нашей страны.Множество пользователей во всем мире получали информацию о том, что происходит в России и в зоне СВО именно через "Телеграм".Это была для них зачастую единственная возможность услышать другую точку зрения. Не только ту, которую продвигает пропагандистская машина западных стран.И их помощники - все эти "Гуглы", "Ютубы", "Википедия", "Мета"*, "Фейсбук"* и даже сеть "Х" Илона Маска. Все они жестко цензурируются.Какая там свобода слова!Действительно, через пару лет "вас могут казнить за лайк", как написал Илон Маск по поводу ареста Дурова.Единственная возможность у миллионов людей в мире получить контент без цензуры была через "Телеграм".Это будет огромный удар, без преувеличения, по мировой информационной безопасности.Любимец судьбыНеужели Павлу Дурову изменила удача?"39-летний франко-русский миллиардер", назвала его французская "Фигаро". "Загадочный генеральный директор приложения "Телеграм".Суперудачливый бизнесмен, любимец судьбы. Человек, который легко обходил все препятствия, которых немало у любого человека, который владеет крупным бизнесом.А если это крупный информационный бизнес - препятствий, препон, придирок и всего остального на порядок больше.Но до сих пор Павлу Дурову и его команде удавалось не попадать в крупные скандалы, сохранять относительную независимость и самое главное - сохранять жизнь, свободу и безопасность своих руководителей."Он просчитался", - так лаконично охарактеризовал Дмитрий Анатольевич Медведев арест Павла Дурова во Франции в эту субботу."Для всех наших общих теперь врагов, он русский - и потому непредсказуемый и опасный", - написал Дмитрий Медведев.Да, Дуров пытался снизить риск пребывания вне России с помощью нескольких паспортов других стран.Он гражданин ОАЭ, гражданин Франции и государства Сент-Китс и Невис на Карибах. И России, конечно.Именно приобретение гражданства Франции, которое он сделал, видимо, в расчёте на какую-то защиту и для спокойной жизни в Европе, сыграет с ним теперь злую шутку.И это первая ошибка Дурова. Он понадеялся на паспорт Франции как на защиту (от чего?).Теперь же Дурова не смогут выдать России (как уже заранее стали обдумывать его защитники в соцсетях).Он гражданин Франции, и по этой причине выдаче не подлежит.Говорят, что самолет Дурова пытался резко повернуть на юг, уже когда подлетал к Парижу. Видимо, его предупредили о возможном задержании. И скорее всего, предупредили из России.Но с земли самолету не разрешили разворот, и он сел в Париже.Это вторая ошибка Дурова - то, что он беспечно полетел в Париж.Но дело в том, что этот его полёт с французским паспортом в руках - следствие всего комплекса его убеждений. И в этом - основная ошибка Павла.По сути, он - воплощение мечты его поколения.С такими примерно символами-мечтами:Будь свободенНе привязывайсяНе владейСобирай биткоины, а не деньги (это не совсем то же самое, что "не владей", но создаёт такую иллюзию).Не привязывайся, не имей близких. У Павла не было семьи. Это, видимо, не так, но он культивировал такой образ. Он был в публичном своём образе ни к кому не привязан.Он не владел яхтами, дворцами и вообще не имел собственности. Так же, как Илон Маск. Они находили в этом особый шик, противопоставляя себя поколению "отцов", которые потратили жизнь на накопление материального.Он позиционировал себя как "гражданин мира".Гражданин мираИменно это главная ошибка Дурова. Вера в иллюзорные символы - мечты, которые являются просто обманом молодых и немолодых осликов.Это такая морковка для ослика. Один из бесчисленных мемов, с помощью которых переформатируют картину мира."Демократия", "свобода", "гражданин мира" - всё это одна линейка мемов-образов.Это очень красиво звучит, но на деле получается демократия, при которой, например, "вы не имеете право протестовать против мигрантов", как сказала демократичнейшая Мишель Обама на последнем съезде Демпартии США.Свобода, при которой полуголые трансгендеры имитируют "Тайную вечерю" на Олимпиаде во Франции.И "гражданин мира", которого арестовали, потому что он не сотрудничал со спецслужбами."Я лучше буду свободным, чем буду выполнять чьи-то приказы", - сказал Дуров в интервью Такеру Карлсону.Это, знаете, просто хочется сказать "ой-ой" и сделать "рукалицо".Какая-то пафосная наивная белиберда, которая может быть сказана человеком с уровнем мышления 12-летнего подростка (не более, уже 14-15-летние хорошо понимают про то, что "быть свободным от общества" не получится, если ты не бомж, и у бомжа, кстати, тоже не получится).Наивен ли Дуров? Конечно, нет.Он сотрудничает с какими-то спецслужбами? Конечно, да.Он носит маску "свободного гражданина мира" и говорит на языке пафосного подростка. И на здоровье, если так хочется.Но кажется, что Дуров действительно "просчитался", заигрался и переиграл самого себя.С самыми умными людьми такое случается.Интуиция и личная жизньЧто заставило его отправиться во Францию? Судя по его телеграм-каналу, Дуров отлично провел лето: в Казахстане, Узбекистане и в Киргизии. Путешествовал, смотрел на водопады, катался на лошадях, занимался йогой.Демонстрировал всем свою потрясающую фигуру. Как всегда, в чёрном.Дуров, конечно, человек "со странностями", но это часто бывает у людей, в чем-то гениальных.Наверное, многие помнят, как основатель "ВКонтакте" бросал деньги из окна своего офиса на улицу в Петербурге и наблюдал, как люди собирают разлетающиеся рубли. Хохоча над "плебсом", наблюдал.С тех пор Дуров, конечно, стал значительно более респектабельным. Йога, фитнес, преодоление себя.Он занимался очень активно спортом. Был замечен в зале в Дубае вместе с иноагентом Моргенштерном - шли на тренировку. Говорят, что Дуров был крайне недоволен тем, что их снимок с Моргенштерном выложили в сеть."Свободен", но не так, чтобы демонстрировать публично дружбу с иноагентом.100 детей Дурова и еще троеОн был всегда необычайно скрытен.Никто не знал, есть ли у Дурова семья. Месяц назад он опубликовал пост о том, что является отцом примерно 100 детей, так как сдал свою сперму в банк клиники.И теперь Дуров хочет расшифровать свою ДНК, чтобы его биологические дети смогли когда-нибудь найти друг друга.Чтобы гениальные отпрыски смогли как-то скооперироваться, видимо.Этот пост Дурова вызвал множество шуток и мемов.И внезапно после этого появилась жена Дурова. Неизвестно, женаты ли они, но женщина утверждает, что у них трое общих детей. Выложила фото с детьми и с Дуровым.Видимо, что-то заставило её заговорить. Предстоящий, видимо, скандал должен был бы насторожить Дурова: что-то идёт не так. Но видимо, не насторожил.Никто не знает, кто эта женщина. Их ли это дети?Было предположение, что это какая-то сотрудница спецслужб. Какого государства?Дуров никак не реагировал и ничего не комментировал.Олимпиада и сигналыЕще один символический момент, на который Дуров должен был бы обратить внимание: олимпиада во Франции, символы во время её открытия и закрытия - глубоко антихристианские, "либеральные".Ясно, что Франция показала: мы поворачиваем в сторону Демпартии США.На это же "намекало" присутствие Джил Байден. Жена действующего президента США прилетела на Олимпиаду в такие сложные для супруга дни - он как раз отказался от продолжения предвыборной кампании - чтобы поучаствовать в церемонии.Конечно же, Джил Байден была в восторге от обилия трансгендеров, ЛГБТ и дьявольских символов на открытии и закрытии олимпиады.Это был сигнал: Франция принадлежит Демпартии США.Франция больше не является безопасным местом не только для русских, но и вообще для нормальных людей.Но Дуров оставался в своих иллюзиях "гражданина мира" с "прекрасным" французским паспортом."Гугл" и "Эпл"Вообще же для обвинений Дурова хватило бы его слов о двух гигантах бигтех, которые правят информационным пространством мира, о корпорациях "Гугл" и "Эпл":"Эти 2 платформы могут подвергнуть цензуре всё, что ты можешь прочитать, и всю информацию, к которой ты можешь получить доступ на своём смартфоне."В принципе, уже этих слов было достаточно, чтобы сделать попытку подавить конкурента.Герой нашего времени в Палате №6Да, Дуров был Героем нашего времени для тех, кто родился после проклятых 90-х. Деньги, сделанные с помощью компа. Не надо тяжело работать, начиная с пивного киоска, никого не надо обманывать, не надо сотрудничать с государством, не надо иметь "крышу". Надо просто что-то такое придумать - и вот ты уже миллиардер, выкидывающий деньги в окошко , а этот плебс внизу прыгает их подхватывая из потока воздуха.Можно путешествовать по миру, который для тебя открыт, плюя на законы и границы. Можно всё или почти всё.Только это ВСЁ можно было делать в этом иллюзорном придуманном мире, ограниченном компьютером.А в реальном мире ему приготовили удочку-удавку и за пять минут до посадки в Ле Бурже состряпали обвинение. Ничтоже сумняшеся. И теперь "человек мира", "компьютерный миллиардер", "отец 100 детей", "герой нашего времени" и т. д. и т. п. будет сидеть в тюрьме. В обычной французской, которая ничем не лучше Бутырок или Крестов. Он думал, нет, он был уверен, что существующие правила - не для него. Что он выше их, что он умнее и удачливее всех. Что правила существуют для дураков. И кто-то умело поддерживал в нем эту иллюзию. До поры до времени.Но теперь он сам оказался, может быть, впервые в жизни, в дураках. В Палате № 6. Просто потому, что те, кто придумывает правила и для которых реально нет ни границ, ни моральных ограничений, решили, что настало время его посадить, а его бизнес направить на обслуживание интересов своей корпорации. И черепаха раздавила улитку, которая мнила себя орлом..Но теперь вопрос: как Дуров будет держаться? Скоро мы это узнаем.Справится ли он с поддержанием образа "загадочного и свободного миллиардера"?Впереди у Дурова серьёзное испытание.Ну а мы скоро узнаем, у кого в руках были коды от "Телеграм" (говорят, что не у Дурова).Кстати, на Украине у властей огромная радость. Надеются! "Телеграм" закроют, и у них уйдёт основная головная боль: как обезопасить своих граждан от правды.Украина уже не раз хотела заблокировать "Телеграм".И конечно, все происходящее прямо кричит: России пора создавать собственную и в то же время всемирную информационную систему.О том, ка происходил арест Дурова и другие подробности - в статье "Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже"* Компания Meta — владелец Facebook и Instagram — признана террористической и экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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Елена Мурзина

франция, россия, сша, павел дуров, илон маск, дмитрий медведев, telegram, википедия, вконтакте, эксклюзив