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Главная тайна Америки. Кто убил Джона Кеннеди и Мэрилин Монро

Главная тайна Америки. Кто убил Джона Кеннеди и Мэрилин Монро - 27.08.2024 Украина.ру

Главная тайна Америки. Кто убил Джона Кеннеди и Мэрилин Монро

История значит очень многое. То, что третий по популярности кандидат на выборах президента США – Роберт Кеннеди-младший – поддержит на выборах республиканца Дональда Трампа, хотя его семья всегда стояла за демократов – было предопределено еще в июне

2024-08-27T15:20

2024-08-27T15:20

2024-08-27T15:29

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Тогда Дональд неожиданно пообещал рассекретить материалы об убийстве 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.Роберт Кеннеди-младший всегда хотел узнать правду об убийстве своего дяди, одного из самых знаменитых президентов США – а также правду об убийстве своего отца, бывшего генпрокурора Роберта Кеннеди. И это с неизбежностью привело его сегодня в команду Дональда Трампа.Конечно, существуют официальные выводы. Они говорят о том, что президент Кеннеди был застрелен в Далласе в пятницу 22 ноября 1963 года странным убийцей-одиночкой по имени Ли Харви Освальд с большого расстояния, из плохого оружия, умудрившегося вдобавок ранить ехавшего в кортеже губернатора Техаса Джона Коннали. Причем, через два дня Освальда прямо в полицейском участке застрелил связанный с мафией тип по имени Джек Руби. И это произошло буквально в прямом эфире.Однако в эту версию об убийстве Джона Фицджеральда Кеннеди не верят около 70% американцев. И его племянник Роберт Кеннеди-младший, конечно же, относится к их числу. Тем более, что часть материалов дела почему-то не обнародованы по сей день.Но для начала кратко напомним, чем запомнился на президентском посту сам Кеннеди. Он был внуком ирландского грузчика и торговца нелегальным алкоголем. Его дед, прибывший из Ирландии, помогал бостонским демократам заниматься тем, что делает сейчас их партия в масштабах страны – то есть, заниматься махинациями на выборах.Отец Джона – Джозеф Патрик Кеннеди, вращался в других кругах. Он закончил Гарвард, спекулировал на бирже и волочился за актрисами в Голливуде. Получив пост посла в США, Джозеф Патрик поначалу призывал к соглашению с Гитлером – потому что многие на Западе мечтали договориться с нацистами, натравив их на Советский Союз. Однако реальность привела его в чувство самым жестоким образом.Первенец посла Джозеф Патрик Кеннеди-младший погиб во время Второй мировой войны, а второй сын Джон Фицджеральд едва выжил после столкновения с японским эсминцем. Будущий президент вообще мог не идти на войну – из-за травмы позвоночника и кучи других болезней. Но в итоге стал популярным офицером, получив немало боевых наград.Потерявший старшего сына папа стал делать ставку на второго сына, не жалея на это ни сил, ни связей. Он помог Джону Кеннеди устроиться в конгресс от Бостона, а потом Джон Фицджеральд стал сенатором. И к президентским выборам 1960 года стало ясно, что он вполне может претендовать на пост президента США, несмотря на возраст в 43 года, а таких молодых президентов в Америке еще не было.Республиканцев представлял Ричард Никсон – вице-президент в администрации Дуайта Эйзенхауэра. Но демократы предложили избирателям много рекламных новаций. В частности, о Кеннеди писали женские журналы, хотя раньше женщины почти не голосовали. Кроме того, Джона постоянно показывали на входящем в моду телевидении. И хотя кандидаты шли ноздря в ноздрю, Кеннеди опередил Никсона, став первым в Америке президентом-католиком.Богатство Кеннеди сделало его крайне независимым – и в политической деятельности, и в частной жизни. Хотя он часто появлялся на публике с женой Жаклин, формируя себе образ примерного семьянина, Джону приписывали связи со многими знаменитыми женщинами, включая самую известную актрису своего времени Мэрилин Монро, которая даже пришла спеть к нему на день рождения.Как правило, их свидания проходили в дешевых отелях. В последующем самоубийстве актрисы тоже иногда пытаются обвинить Джона, от которого она якобы забеременела. Причем, самозванцы, выдающие себя за потомков знаменитых любовников, периодически всплывали в прессе до начала нового века.Важно понимать, что Джон Фицджеральд отнюдь не был голубем мира. Это был типичный представитель своей среды, где всегда хотели урвать кусок побольше и соревновались в ненависти к Москве. Но идея уничтожить мир в ядерной войне Джона тоже не вдохновляла, выказывая склонность к уступкам и компромиссам.После неудачной высадки в Заливе Свиней, когда американская разведка пыталась свергнуть правительство Фиделя Кастро, Кеннеди не стал санкционировать прямое американское вторжение на Кубу. Последовавший за этим Карибский кризис, когда СССР разместили на Кубе свои ракеты, в ответ на размещение американских ракет в Турции, закончился разрядкой и личной встречей Кеннеди и Хрущева.Выступая в Американском университете 10 июня 1963 года, Джон Фицджеральд пообещал "обеспечить мир не только в наше время, но и навсегда" путем "расширения взаимопонимания между СССР и нами".Это вызывало ненависть у целого ряда влиятельных игроков американской политики. Военные-ястребы теряли влияние и бюджеты, разведка не знала, что делать с кубинскими контрреволюционерами, которых подготовили в США для войны против Кастро. А мафиози тосковали по оставленным на острове отелям и казино.Кроме того, было ясно, что Кеннеди способен закончить компромиссом нарастающий вслед за кубинским вьетнамский кризис, договорившись с коммунистическим правительством Северного Вьетнама. И тогда кровопролитной Второй вьетнамской войны, в которой напрямую участвовали США, просто бы не случилось."Кеннеди не сказал перед смертью, отступят ли США, столкнувшись с потерей Вьетнама, но я считаю, что сегодня, если бы он столкнулся с этим, он бы отступил", – признал несколько лет спустя Роберт Макнамара, доверенное лицо Кеннеди, занимавший в его администрации пост министра обороны. А в этой ситуации бюджет американского ВПК упал бы до минимума.Такой президент, способный взять курс на политику международных соглашений, был не нужен американским ястребам, что и привело к выстрелам в Далласе.В 1966 году окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон начал расследование убийства президента и провел тщательное расследование всех фактов. Он показал, что в заговоре участвовала целая группа профессиональных стрелков. Ли Харви Освальд не мог осуществить убийство в одиночку даже чисто по техническим причинам, и его просто подставили, потому что когда-то Освальд работал в СССР токарем и женился на русской.Это понимал и сам Освальд. Накануне своей смерти он успел сказать собравшимся возле участка полиции журналистам: "Я ни в кого не стрелял… Я просто козел отпущения". А убийцы знаменитостей так себя никогда не ведут.Прокурор Гаррисон и его команда опросили сотни свидетелей покушения. Все они слышали множество выстрелов – и они звучали не со стороны библиотеки, в которой работал Освальд. Любительское видео убийства Кеннеди хорошо показывает, что пули летели в кортеж с другой стороны. Для этого не надо знать тонкости баллистики – все видно своими глазами.Гаррисон считал, что в Кеннеди стреляла группа из 5-7 ультраправых (указывались даже конкретные имена, всплывавшие в разных грязных историях), связанных с американской разведкой, антикастровскими группами кубинских контрреволюционеров, и мафиозными семьями, которые помогли быстро убить Освальда. Причем, помимо этого, впоследствии погибли еще несколько второстепенных свидетелей.Режиссер Оливер Стоун снял о расследовании Джима Гаррисона знаменитый фильм "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе", с Кевином Костнером в главной роли, который получил восемь номинаций на "Оскар". Но с тех пор американские власти просто игнорируют эту тему, дополнительно усиливая подозрения в том, что дело здесь не чисто.Вице-президент Линдон Джонсон, которого привели к присяге после убийства Кеннеди, возможно, знал правду об этой истории, сделав из нее выводы. На своем посту он послушно выполнял указания американских ястребов, втянув Америку в агрессию против Вьетнама. Однако Джонсон неожиданно отказался переизбираться на свой пост на второй срок (единственный подобный прецедент в эпоху до Байдена). А потом быстро умер от инфаркта – в самом начале семидесятых.Роберт Кеннеди, бывший генпрокурор США, рвался на пост президента после отставки Линдона Джонсона – во многом для того, чтобы узнать правду о смерти старшего брата. Однако его тоже убил накануне выборов "случайный одиночка" без всяких мотивов.Теперь этой историей занимается его сын, Роберт Кеннеди-младший, который получил от Трампа обещание, что архивы будут открыты.Конечно, существуют большие сомнения в том, что организаторы такого заговора поверяли свои планы и действия документам. Но, как бы там ни было, множество американцев из разных поколений пойдут сейчас голосовать в надежде узнать – кто же убил Кеннеди?Ну, а сам Трамп? Расскажет ли он правду о самой главной тайне США? Дадут ли ему это сделать? И не ждет ли его та же судьба, что и Джона Ф. Кеннеди?Подробнее о том, что Роберт Кеннеди-младший заявил относительно ареста основателя Telegram Павла Дурова и как возник в США один из самых влиятельных кланов Кеннеди, - в материале "Кеннеди за Дурова. Как началась история самой знаменитой политической семьи США".

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эксклюзив, сша, америка, джон кеннеди, роберт кеннеди-младший, дональд трамп