https://ukraina.ru/20240826/1057050163.html

Кеннеди за Дурова. Как началась история самой знаменитой политической семьи США

Кеннеди за Дурова. Как началась история самой знаменитой политической семьи США - 26.08.2024 Украина.ру

Кеннеди за Дурова. Как началась история самой знаменитой политической семьи США

Мы живем в совершенно невероятные времена – по крайней мере, с точки зрения публичной политики. Украина.ру, 26.08.2024

2024-08-26T14:19

2024-08-26T14:19

2024-08-26T14:46

эксклюзив

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англия

джон кеннеди

павел дуров

роберт кеннеди-младший

telegram

демократическая партия

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Мы живем в совершенно невероятные времена – по крайней мере, с точки зрения публичной политики.Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который накануне приостановил свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа, выступил с заявлением относительно ареста основателя Telegram Павла Дурова."Во Франции только что арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram. Необходимость защиты свободы слова стала актуальной, как никогда", – написал в социальной сети Кеннеди-младший.В этом частном случае дело не только в Дурове, который стал жертвой расправы со стороны так называемого европейского демократического режима. Об этом успели высказаться многие – или прямо, как Такер Карлсон, или иносказательно, как Илон Маск.Дело именно в том, что ситуацию с Дуровым прокомментировал один из самых узнаваемых политиков Америки, представляющий один из самых знаменитых политических кланов в США.Причем, сам Павел Дуров, родившийся в 1984 году в Ленинграде, вряд ли мог представить себе в прошлом такой оборот событий.Соединенные Штаты Америки называют себя демократией – страной равных возможностей, где нищий может стать миллиардером. Однако на самом деле, это типичная олигархическая республика под управлением влиятельных в финансовом и политическом смысле семейств. А родственные (или дружеские) связи юной поры, помноженные на деньги, важны в этой среде не меньше, чем среди потомственных дворян в романах у Льва Толстого.Подобные кланы существуют в обоих партиях – к примеру, семья Бушей у республиканцев или чрезвычайно породистый клан Рузвельтов у демократов, каждый их которых дал Америке по два президента. Хотя на самом деле таких семей существенно больше.Но наиболее широко наслышаны именно про клан Кеннеди – ему даже посвятили в 2011 году одноименный телесериал. Несмотря на то, что это семейство не восходит к первым переселенцам с Британских островов в Америку – так называемым отцам-основателям, заложившим основы независимости отделившихся от Англии колоний-штатов. И вообще поднялось к верхам общества вопреки репутации парий.Патрик Джозеф Кеннеди, первый представитель знаменитой семьи, перебрался через океан не от хорошей жизни. Он бежал от неурожая картофеля, который спровоцировал в Ирландии настоящий голодомор. Королевское правительство помогало ирландцам-католикам неохотно. Как считают некоторые современные историки, в Лондоне надеялись раз и навсегда решить проблему политического сопротивления ирландцев. Однако они все равно выживали – в самых сложных условиях.Большинство голодающих бежали в Америку, часто не имея даже карт, и пытаясь ориентироваться по звездам. Так что потом к берегам приставали суда с мертвыми.Но Патрику Джозефу Кеннеди повезло – он пересек океан и оказался единственным живым мужчиной в своей семье.Уже в четырнадцать лет будущий патриарх клана работал в порту Бостона самым обычным грузчиком, но потом начал торговать среди соотечественников дешевым низкокачественным виски, что помогло ему быстро разбогатеть.Крупнейший советский исследователь клана Кеннеди – Анатолий Громыко, сын знаменитого министра Андрея Громыко – подчеркивал, что тогда это были почти все занятия, доступные для ирландских переселенцев.Несмотря на белый цвет кожи, ирландцев-католиков дискриминировали и в Бостоне, и в Филадельфии, и в Нью-Йорке. В этих городах ирландцы проживали в настоящих гетто (интересно, что в ХХ веке похожая история повториться в свободной Америке и с итальянцами).Но за их пределами было еще опасней. Любая банда (а против католиков создавали тайные группировки "коренных жителей", которые теперь известны благодаря уцелевшим воззваниям и плакатам) могла линчевать идущего по своим делам ирландца, обвиняя его в том, что он пытается захватить землю.Конечно, где-то очень далеко был Дикий Запад, где национальность выживших переселенцев обычно никого не интересовала. Но простые люди поначалу редко добирались туда живыми.Жесткая дискриминация ирландской общины в середине XIX века, где убивали и священников, и простых портовых рабочих, лучше всего показана в эпическом фильме Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка", в котором сыграли Леонардо Ди Каприо, Камерон Диас, Дэниэл Дэй-Льюис и целая куча других голливудских звезд. А музыкальные темы для этой картины написали U2.Чтобы выжить, ирландцы объединялись – обычно вокруг Демократический партии, которая славилась на севере США особой коррупцией и большей лояльностью к мигрантам. Но чаще всего земляки просто проводили время в кабаках для своих, один из которых как раз держал Патрик Джозеф Кеннеди.Дальше, вроде бы, был тупик – попасть в американский университет той поры ирландскому католику было почти так же сложно, как чернокожему. И это совсем не преувеличение.Но большие прибыли от виски и договоренности с правильными людьми, которым он давал деньги в долг, сделали Патрика Джозефа Кеннеди акционером нескольких крупных компаний. А в Демпартии увидели, что он имеет огромное влияние на ирландских портовиков – ведь они задолжали земляку за виски даже свои портки.Деньги и власть сошлись. Нуждавшиеся в поддержке демократы, которых, в прямом смысле, разгромили на Юге во время Гражданской войны, решили, что с этим ирландцем можно иметь дело. И в результате Патрик Джозеф Кеннеди стал популярным политиком в самом ирландском городе Америки – Бостоне.Его сына тоже бесхитростно назвали Джозеф Патрик Кеннеди – но он уже обладал дипломом Гарвардского университета."Джо-старший" (как называла его семья) в двадцать пять стал банкиром, заключив выгодный брак по расчету. Он преумножил капиталы клана, торгуя виски во время ограничений сухого закона.Причем, Кеннеди продавали незаконный продукт не по мелочи, а огромными по тем временам партиями. В портах Бостона и Нью-Йорка разгружали подозрительно звенящие ящики, но на всех ключевых позициях стояли ирландцы. Которые, в то же время, продолжали голосовать за Кеннеди в Бостоне.Помимо этого, Джозеф Патрик Кеннеди Второй азартно спекулировал на фондовой бирже и пытался освоить карьеру кинопродюсера – обычно ради новых актрис-любовниц. Несмотря на отсутствие серьезных прорывов, влияние Кеннеди в Голливуде постепенно тоже росло. Хотя злые языки поговаривали о том, что кино просто помогает отмывать алкогольные прибыли.Девизом растущей семьи стали слова Кеннеди-Второго – "Не становитесь вторыми или третьими, это не считается. Вы должны выигрывать". И его дети – включая будущего президента Джона Фицджеральда и его брата Роберта – воспитывались именно на таких слоганах.Конечно, выросший в золотой рубашке Джозеф Патрик Кеннеди Второй, который достиг при жизни почти всего, больше всего мечтал быть президентом США. Но президент-католик – это было в то время нечто невозможное для Америки. Демократические элиты пояснили ирландскому выскочке, что он берет слишком высоко. Однако, тем не менее, ему дали в качестве отступного довольно весомый пост посла США в Великобритании.Возможно, бостонского богача хотели подставить – и, если так, идея полностью удалась. Оказавшись в Лондоне, Джозеф Патрик Кеннеди начал предлагать полюбовно договориться с Гитлером, и поначалу даже отказывался выдавать американские визы убежавшим от нацистов евреям.Репутацию клана спасли представители его нового поколения. Джозеф Патрик "Джо-младший", любимец отца, на которого он возлагал особые политические надежды, воевал за союзников, погибнув в небе над Англией во время выполнения особо опасного задания. И эта новость в буквально смысле подкосила его отца.Он еще не знал, что второй сын, офицер боевого катера Джон Фицджеральд, несмотря на мучавшие его боли, станет одним из самых известных президентов в американской истории и будет убит в результате заговора. А еще более младший – генеральный прокурор Роберт Кеннеди – почти сможет повторить его успех – пока его тоже не настигнут пули убийцы.Именно эти люди внесли наибольший вклад в репутацию клана Кеннеди, превратив семейство ирландских бутлегеров (торговцев нелегальным виски) в культовую семью, которая жизнью заплатила за свои идеалы, завоевав этим непреходящую популярность – особенно у членов Демпартии.Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший приходится первому из них племянником, а второму – сыном.Так что в следующий текстах мы попробуем рассказать о том, кто, на самом деле, убил братьев Кеннеди. И что думает по этому поводу их близкий родственник, поддержавший сейчас Павла Дурова.

https://ukraina.ru/20240825/1057031123.html

https://ukraina.ru/20240724/1056441795.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, сша, англия, джон кеннеди, павел дуров, роберт кеннеди-младший, telegram, демократическая партия