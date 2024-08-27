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ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ
ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ - 27.08.2024 Украина.ру
ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ
Украинский импорт химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 27 августа заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
2024-08-27T10:08
2024-08-27T10:08
2024-08-27T10:08
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По его словам, 13 июля 2024 года была получена информация о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ. Кириллов также напомнил, что в августе 2024 года в одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия.Соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи применения таких соединений в диверсионных и криминальных целях."Также были обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в Список 3 КЗХО, - сказал генерал. - С учетом многочисленных провокаций с токсичными химикатами и попыток покушений на должностных лиц новых российских регионов не исключаем подобных инцидентов с использованием данных образцов".Поданным Минобороны РФ, "осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства".Кириллов обратил внимание на трофейную документацию, обнаруженную на оставленных украинских позициях. По его словам, "это методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами"."Считаем, что международному сообществу необходимо обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации – ОЗХО – принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений Конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия", - подчеркнул российский генерал.Ранее о применении ВСУ химического оружия сообщали в ДНР. Киевне признаёт применения такого оружия со своей стороны в ходе СВО.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Никаких моральных тормозов. Запад подстрекает Украину на теракты с применением химоружия
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, озхо, всу, химическое оружие, сво
Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ОЗХО, ВСУ, химическое оружие, СВО
ВСУ готовят к применению химических боеприпасов – Минобороны РФ
Украинский импорт химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 27 августа заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
По его словам, 13 июля 2024 года была получена информация о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ. Кириллов также напомнил, что в августе 2024 года в одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия.
Соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи применения таких соединений в диверсионных и криминальных целях.
"Также были обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в Список 3 КЗХО, - сказал генерал. - С учетом многочисленных провокаций с токсичными химикатами и попыток покушений на должностных лиц новых российских регионов не исключаем подобных инцидентов с использованием данных образцов".
Поданным Минобороны РФ, "осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства".
Кириллов обратил внимание на трофейную документацию, обнаруженную на оставленных украинских позициях. По его словам, "это методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами".
"Считаем, что международному сообществу необходимо обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации – ОЗХО – принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений Конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия", - подчеркнул
российский генерал.
Ранее о применении ВСУ химического оружия сообщали в ДНР. Киевне признаёт применения такого оружия со своей стороны в ходе СВО.