Зеленский опять меняет ориентиры: переговоров не будет, но они будут - 26.08.2024 Украина.ру
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Зеленский опять меняет ориентиры: переговоров не будет, но они будут
Зеленский опять меняет ориентиры: переговоров не будет, но они будут - 26.08.2024 Украина.ру
Зеленский опять меняет ориентиры: переговоров не будет, но они будут
Возникает впечатление, что Владимир Зеленский издевается над Михаилом Подоляком. Тот ляпнет, что переговоров не будет – президент отвечает, что будут. Стоило Подоляку сказать, что переговоры будут, а Зеленский уже переменил свою точку зрения… Несогласованность? Больше на шизофрению похоже…
2024-08-26T23:34
2024-08-26T23:36
мнения
украина
россия
война
переговоры
владимир зеленский
вооруженные силы украины
курская область
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В данном случае важным является то, что к Дню независимости (традиционное начало нового политического сезона на Украине) нарративы Банковой действительно сменились. Причём выглядело все довольно своеобразно.Поздравление Зеленского с Днём независимости (снято оно, судя по всему, было перед 22 августа, когда СМИ сообщили о совещании бывшего президента с главкомом в Сумской области) было чудовищным по форме и содержанию – сплошная истерика и ругань. А вот выступление в Киеве, совместные заявления с Анджеем Дудой и интервью индийским журналистам были не в пример более спокойными. Вероятно, текст поздравления писался раньше – когда не было понятно, каким будет ответ России на вторжение в Курскую область.Так или иначе, ответом по сей день является продолжение наступления на Красноармейск (само по себе оно киевский режим не слишком беспокоит – обеспокоен разве что Ахметов, потому что рядом с городом находятся последние шахты металлургических углей) и удар по энергетической инфраструктуре 26 августа.Главное, что Зеленский назвал новые цели наступления в Курской области. Если раньше, по словам Подоляка, целью было создание условий для переговоров, а по заявлениям самого Зеленского – создание буферной зоны, то сейчас цели следующие:1. Пополнение обменного фонда.Учитывая достигнутую внезапность украинского удара и пленение большого количества срочников, которые в боевых действиях СВО участия не принимали (мало кто обратил внимание, что привлечение срочников является следствием формата боевых действий – сейчас это защита своей территории, хотя новые регионы тоже, вроде бы, часть России), эта цель была достигнута и первый же обмен проведён довольно оперативно. Отметим, что, не смотря на заявления обеих сторон, что они не ведут переговоров с террористами вообще и тайных переговоров в частности, переговоры всё же ведутся – именно тайные.2. Нанесение превентивного удара, чтоб предотвратить наступление РФ на Сумскую область.В это можно поверить, потому что когда началась операция российской армии по установлению зоны безопасности в Харьковской области, сразу же возник вопрос – а почему и не в Сумской тоже? Сосредоточение украинских войск на Сумщине, заметное даже без разведданных, воспринималось как раз в контексте подготовки к возможному российскому наступлению.3. Показать российскому обществу, что для Путина "дороже оккупация территории Украины, чем защита своего населения".Это традиционные попытки расшатать Россию, спровоцировать "антивоенное" движение под большевистскими лозунгами (при отсутствии большевиков выглядит несколько нелогично). На чём основывается предположение, что успехи ВСУ подорвут единство российского общества не совсем понятно – опыт подсказывает, что обычно реакция у людей противоположная и в условиях сложностей народ сосредотачивается вокруг власти (даже если к ней есть претензии, как во время обеих Отечественных войн). Ну и "оккупация территории Украины" – нарратив в принципе не распространённый в России именно потому, что она рассматривается как историческая часть территории России.Самое же главное состоит в том, что Зеленский опять отказался от переговоров с Россией. Т.е., вести-то переговоры он готов – даже в Индии, если Индия присоединиться к меморандуму "мирного саммита". Но – не с Россией. В качестве обоснования он называет российского президента "террористом", а с террористами переговоров не ведут.Как именно можно договариваться о "справедливом мире" с Россией без участия России по-прежнему непонятно.Интересно в этом смысле развивается дискуссия вокруг предоставления Украине разрешения использовать ракеты Storm Shadow по объектам в глубине России. По мнению западных СМИ если Москва окажется в радиусе действия украинских вооружений, это заставит её пойти на переговоры (автору статьи было особенно весело читать про радиус действия украинских вооружений – он-то об отражении очередной атаки БПЛА на Москву знает до сообщения телеграм-каналов…)И вот после удара по энергетике 26 августа Зеленский говорит: "не может быть у Украины ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений". И ни слова о переговорах.Владимир Александрович в очередной раз кинул западных партнёров, которые добивались от него готовности к переговорам, но который вместо этого добился прямо противоположного результата.Правда, вряд ли Запад может вменить ему это в вину – тут ведь и его ошибка. На официальном уровне информированность Запада о планировании операции ВСУ в Курской области отрицается, но в СМИ уже просочилась информация относительно того, что ВСУ накануне наступления получили специально собранную разведывательную информацию относительно ситуации в Курской области. Скорее всего, там действительно думали, что успех ВСУ создаст условия для возобновления переговоров, но предсказуемо получили заявления, что сейчас переговоры не актуальны.Более подробно о том, что происходит на фронтах СВО - в комментарии Геннадия Алехина "Полковник Алехин: Наступление ВСУ под Курском это отвлекающий маневр, главная цель противника - Крым"
https://ukraina.ru/20240816/1056892823.html
https://ukraina.ru/20240826/1057051540.html
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Василий Стоякин
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мнения, украина, россия, война, переговоры, владимир зеленский, вооруженные силы украины, курская область
Мнения, Украина, Россия, война, переговоры, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Курская область

Зеленский опять меняет ориентиры: переговоров не будет, но они будут

23:34 26.08.2024 (обновлено: 23:36 26.08.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Возникает впечатление, что Владимир Зеленский издевается над Михаилом Подоляком. Тот ляпнет, что переговоров не будет – президент отвечает, что будут. Стоило Подоляку сказать, что переговоры будут, а Зеленский уже переменил свою точку зрения… Несогласованность? Больше на шизофрению похоже…
В данном случае важным является то, что к Дню независимости (традиционное начало нового политического сезона на Украине) нарративы Банковой действительно сменились. Причём выглядело все довольно своеобразно.
Поздравление Зеленского с Днём независимости (снято оно, судя по всему, было перед 22 августа, когда СМИ сообщили о совещании бывшего президента с главкомом в Сумской области) было чудовищным по форме и содержанию – сплошная истерика и ругань. А вот выступление в Киеве, совместные заявления с Анджеем Дудой и интервью индийским журналистам были не в пример более спокойными. Вероятно, текст поздравления писался раньше – когда не было понятно, каким будет ответ России на вторжение в Курскую область.
Так или иначе, ответом по сей день является продолжение наступления на Красноармейск (само по себе оно киевский режим не слишком беспокоит – обеспокоен разве что Ахметов, потому что рядом с городом находятся последние шахты металлургических углей) и удар по энергетической инфраструктуре 26 августа.
Главное, что Зеленский назвал новые цели наступления в Курской области. Если раньше, по словам Подоляка, целью было создание условий для переговоров, а по заявлениям самого Зеленского – создание буферной зоны, то сейчас цели следующие:
1. Пополнение обменного фонда.
Учитывая достигнутую внезапность украинского удара и пленение большого количества срочников, которые в боевых действиях СВО участия не принимали (мало кто обратил внимание, что привлечение срочников является следствием формата боевых действий – сейчас это защита своей территории, хотя новые регионы тоже, вроде бы, часть России), эта цель была достигнута и первый же обмен проведён довольно оперативно. Отметим, что, не смотря на заявления обеих сторон, что они не ведут переговоров с террористами вообще и тайных переговоров в частности, переговоры всё же ведутся – именно тайные.
16 августа, 07:55
Эйфория Зеленского и курская авантюраЧем больше проходит времени от начала вторжения ВСУ в Курскую область, тем яснее становится то, что это была громкая пиар-акция киевского режима
2. Нанесение превентивного удара, чтоб предотвратить наступление РФ на Сумскую область.
В это можно поверить, потому что когда началась операция российской армии по установлению зоны безопасности в Харьковской области, сразу же возник вопрос – а почему и не в Сумской тоже? Сосредоточение украинских войск на Сумщине, заметное даже без разведданных, воспринималось как раз в контексте подготовки к возможному российскому наступлению.
3. Показать российскому обществу, что для Путина "дороже оккупация территории Украины, чем защита своего населения".
Это традиционные попытки расшатать Россию, спровоцировать "антивоенное" движение под большевистскими лозунгами (при отсутствии большевиков выглядит несколько нелогично). На чём основывается предположение, что успехи ВСУ подорвут единство российского общества не совсем понятно – опыт подсказывает, что обычно реакция у людей противоположная и в условиях сложностей народ сосредотачивается вокруг власти (даже если к ней есть претензии, как во время обеих Отечественных войн). Ну и "оккупация территории Украины" – нарратив в принципе не распространённый в России именно потому, что она рассматривается как историческая часть территории России.
Самое же главное состоит в том, что Зеленский опять отказался от переговоров с Россией. Т.е., вести-то переговоры он готов – даже в Индии, если Индия присоединиться к меморандуму "мирного саммита". Но – не с Россией. В качестве обоснования он называет российского президента "террористом", а с террористами переговоров не ведут.
Как именно можно договариваться о "справедливом мире" с Россией без участия России по-прежнему непонятно.
Интересно в этом смысле развивается дискуссия вокруг предоставления Украине разрешения использовать ракеты Storm Shadow по объектам в глубине России. По мнению западных СМИ если Москва окажется в радиусе действия украинских вооружений, это заставит её пойти на переговоры (автору статьи было особенно весело читать про радиус действия украинских вооружений – он-то об отражении очередной атаки БПЛА на Москву знает до сообщения телеграм-каналов…)
Зеленский в форме
Вчера, 15:18
Зеленский и вундерваффеВермахт был тяжёлым противником. До встречи с РККА это была сильнейшая армия мира. Потому и победа в войне далась нам большой кровью и величайшим напряжением всех сил страны.
И вот после удара по энергетике 26 августа Зеленский говорит: "не может быть у Украины ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений". И ни слова о переговорах.
Владимир Александрович в очередной раз кинул западных партнёров, которые добивались от него готовности к переговорам, но который вместо этого добился прямо противоположного результата.
Правда, вряд ли Запад может вменить ему это в вину – тут ведь и его ошибка. На официальном уровне информированность Запада о планировании операции ВСУ в Курской области отрицается, но в СМИ уже просочилась информация относительно того, что ВСУ накануне наступления получили специально собранную разведывательную информацию относительно ситуации в Курской области. Скорее всего, там действительно думали, что успех ВСУ создаст условия для возобновления переговоров, но предсказуемо получили заявления, что сейчас переговоры не актуальны.
Более подробно о том, что происходит на фронтах СВО - в комментарии Геннадия Алехина "Полковник Алехин: Наступление ВСУ под Курском это отвлекающий маневр, главная цель противника - Крым"
 
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