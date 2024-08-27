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"Пусть обижаются на себя": губернатор Калужской области дал совет французам

"Пусть обижаются на себя": губернатор Калужской области дал совет французам - 27.08.2024 Украина.ру

"Пусть обижаются на себя": губернатор Калужской области дал совет французам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал производство Citroen в регионе, передает РИА Новости

2024-08-27T09:38

2024-08-27T09:38

2024-08-27T09:38

новости

калужская область

франция

автомобиль

губернатор

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"Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции - ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя", - отметил Шапша.Глава региона напомнил, что в новых условиях автомобиль был собран и презентован в те же даты, когда мэр Парижа Анна Идальго выступила с антироссийскими заявлениями об участии российских атлетов на Олимпиаде в Париже.Серийное производство Citroen C5 Aircross началось в марте 2024 года на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. В мае стартовали продажи автомобилей.Тестовую партию автомобилей на заводе выпустили еще в конце 2023 года. Машинокомплекты для сборки поставляют из Китая по железной дороге. На заводе работает конвейер, на котором в кузова вклеивают стекла, прокладывают проводку, устанавливают оборудование салона и монтируют агрегаты.Подробнее о провале санкций - в материале Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов на сайте Украина.ру.

калужская область

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новости, калужская область, франция, автомобиль, губернатор