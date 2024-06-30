https://ukraina.ru/20240630/1055957247.html

Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов

Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов - 30.06.2024 Украина.ру

Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов

Благодаря введенным западным санкциям России удалось заработать 26 триллионов рублей, в то время как импортеры из недружественных стран за два года недополучили российских товаров на 256,5 млрд долларов. С учетом перенаправления товаров на эту сумму иным странам, РФ получила пять триллионов рублей выгоды, пишет РИА Новости

2024-06-30T11:04

2024-06-30T11:04

2024-06-30T11:07

новости

россия

запад

ес

антироссийские санкции

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0b/1053804155_0:90:944:621_1920x0_80_0_0_e6ea60c7d604e6827d2adfd27ad578c2.jpg

Подчитано, что с 2022 года западные импортеры недосчитались 256,5 миллиарда долларов, или почти 21 триллион рублей. Вместе с тем, по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе: по сравнению с периодом до санкций удалось дополнительно заработать за два года 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). Так, благодаря торговле с дружественными странами Москва за два года компенсировала выпавшие доходы, заработав дополнительно как минимум 287,5 миллиарда долларов, или 26 триллионов рублей. Больше всего денег Запад потерял на поставке минералов (107 миллиардов долларов). Еще 38 миллиардов долларов пришлось на драгоценности и 20,7 миллиарда — на металлы. Потери импортеров древесины и продукции из нее составили 9,2 миллиарда долларов, пластмассы и резины — 5,4 миллиарда, оборудования, инструментов и транспорта — пять миллиардов, химикатов — 4,5 миллиарда. При этом, поставки еды сократились на 1,3 миллиарда, продуктов животного происхождения и стройматериалов — на 1,2 миллиарда по каждой группе, а промтоваров — на 0,9 миллиарда. Напомним, страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции ЕС уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов. Как Россия, обойдя санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти читайте в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича.

https://ukraina.ru/20240606/1055518484.html

https://ukraina.ru/20240503/1054864298.html

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, ес, антироссийские санкции, сво