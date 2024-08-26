Растащат главный ресурс: эксперт раскрыл, почему нападение на Брянскую область ухудшит положение ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Даже если противник нападет на Брянскую область, то получит лишь сиюминутную выгоду. Это только ухудшит положение ВСУ, потому что они будут вынуждены еще больше увеличить линию фронта и растянуть резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Сейчас ВСУ пытаются перехватить инициативу, которая до вторжения в Курскую область полностью была на стороне ВС РФ, полностью поменяв линию фронта. Даже если противник нападет на Брянскую область, то получит лишь сиюминутную выгоду, сообщил публицист.
В долгосрочной перспективе для украинской армии это только ухудшит положение, потому что они будут вынуждены еще больше увеличить линию фронта и растянуть резервы, добавил эксперт.
"И как только наши войска сумеют перейти к позиционной обороне и стабилизировать фронт, ресурсы Украины тоже будут растаскиваться. А ресурсы у нее не безграничны. Да, военная помощь Запада безгранична, но личный состав в виде украинцев совсем не бесконечный", — подчеркнул Садулаев.
Растягивая фронт, киевский режим растаскивает свой главный ресурс. И как только ВС РФ перейдут к позиционной войне на разных участках фронта, мы опять сможем навязать врагу свою волю и будет прорываться там, где решимся на это, уточнил публицист.
"Поэтому в долгосрочной перспективе более длинная линия фронта нам выгодна. Кстати, ровно по этой же причине мы предприняли наступление в Харьковской области. Мы создали эту северную дугу, чтобы оттянуть вражеские резервы из Донбасса", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
О том что стоит за операцией ВСУ в Курской области — в авторской статье Елены Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра на сайте Украина.ру
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