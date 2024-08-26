Растащат главный ресурс: эксперт раскрыл, почему нападение на Брянскую область ухудшит положение ВСУ - 26.08.2024 Украина.ру
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Растащат главный ресурс: эксперт раскрыл, почему нападение на Брянскую область ухудшит положение ВСУ
Растащат главный ресурс: эксперт раскрыл, почему нападение на Брянскую область ухудшит положение ВСУ - 26.08.2024 Украина.ру
Растащат главный ресурс: эксперт раскрыл, почему нападение на Брянскую область ухудшит положение ВСУ
Даже если противник нападет на Брянскую область, то получит лишь сиюминутную выгоду. Это только ухудшит положение ВСУ, потому что они будут вынуждены еще больше увеличить линию фронта и растянуть резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-08-26T03:45
2024-08-26T03:45
новости
брянская область
россия
курская область
ресурсы
резервы
наступление
харьковская область
запад
помощь
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Сейчас ВСУ пытаются перехватить инициативу, которая до вторжения в Курскую область полностью была на стороне ВС РФ, полностью поменяв линию фронта. Даже если противник нападет на Брянскую область, то получит лишь сиюминутную выгоду, сообщил публицист.В долгосрочной перспективе для украинской армии это только ухудшит положение, потому что они будут вынуждены еще больше увеличить линию фронта и растянуть резервы, добавил эксперт.Растягивая фронт, киевский режим растаскивает свой главный ресурс. И как только ВС РФ перейдут к позиционной войне на разных участках фронта, мы опять сможем навязать врагу свою волю и будет прорываться там, где решимся на это, уточнил публицист."Поэтому в долгосрочной перспективе более длинная линия фронта нам выгодна. Кстати, ровно по этой же причине мы предприняли наступление в Харьковской области. Мы создали эту северную дугу, чтобы оттянуть вражеские резервы из Донбасса", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руО том что стоит за операцией ВСУ в Курской области — в авторской статье Елены Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра на сайте Украина.ру
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брянская область
россия
курская область
харьковская область
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новости, брянская область, россия, курская область, ресурсы, резервы, наступление, харьковская область, запад, помощь, всу
Новости, Брянская область, Россия, Курская область, ресурсы, резервы, наступление, Харьковская область, Запад, помощь, ВСУ

Растащат главный ресурс: эксперт раскрыл, почему нападение на Брянскую область ухудшит положение ВСУ

03:45 26.08.2024
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Даже если противник нападет на Брянскую область, то получит лишь сиюминутную выгоду. Это только ухудшит положение ВСУ, потому что они будут вынуждены еще больше увеличить линию фронта и растянуть резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Сейчас ВСУ пытаются перехватить инициативу, которая до вторжения в Курскую область полностью была на стороне ВС РФ, полностью поменяв линию фронта. Даже если противник нападет на Брянскую область, то получит лишь сиюминутную выгоду, сообщил публицист.
В долгосрочной перспективе для украинской армии это только ухудшит положение, потому что они будут вынуждены еще больше увеличить линию фронта и растянуть резервы, добавил эксперт.

"И как только наши войска сумеют перейти к позиционной обороне и стабилизировать фронт, ресурсы Украины тоже будут растаскиваться. А ресурсы у нее не безграничны. Да, военная помощь Запада безгранична, но личный состав в виде украинцев совсем не бесконечный", подчеркнул Садулаев.

Растягивая фронт, киевский режим растаскивает свой главный ресурс. И как только ВС РФ перейдут к позиционной войне на разных участках фронта, мы опять сможем навязать врагу свою волю и будет прорываться там, где решимся на это, уточнил публицист.
"Поэтому в долгосрочной перспективе более длинная линия фронта нам выгодна. Кстати, ровно по этой же причине мы предприняли наступление в Харьковской области. Мы создали эту северную дугу, чтобы оттянуть вражеские резервы из Донбасса", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
О том что стоит за операцией ВСУ в Курской области — в авторской статье Елены Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра на сайте Украина.ру
Кук
23 августа, 15:27
…Чекисты все же не добили Кука. Почему после победы в СВО нужна более тщательная денацификация 2.0Ровно 60 лет назад, в 1964 году человек по имени Василий Кук закончил историко-философский факультет Киевского госуниверситета (КГУ) имени Тараса Шевченко и продолжил успешно работать в Центральном государственном историческом архиве.
 
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