https://ukraina.ru/20240826/1057015926.html

"Главная задача врага — Крым": Садулаев о том, на каком направлении ВСУ могут пойти в новое наступление

"Главная задача врага — Крым": Садулаев о том, на каком направлении ВСУ могут пойти в новое наступление - 26.08.2024 Украина.ру

"Главная задача врага — Крым": Садулаев о том, на каком направлении ВСУ могут пойти в новое наступление

На "старой" линии фронта ВСУ тоже могут предпринять попытку наступления. Главный куш, которого они добиваются, — захватить территорию Херсонской и Запорожской областей, перерезав сухопутный коридор в Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-08-26T04:00

2024-08-26T04:00

2024-08-26T04:00

новости

крым

запорожская область

вооруженные силы украины

белгородская область

курск

брянская область

херсонская область

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056725954_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a1c97bd8fd6518279b965f75cc3a32ba.jpg

Изначально противник хотел одновременно нанести два удара на Курск и на Брянск. Но видимо, у ВСУ не хватило сил, поэтому они решили сосредоточиться только на Курской области, сообщил публицист.Тем не менее угроза для Брянской области тоже не снята. В Белгородской области сейчас тоже все очень неспокойно, там идут серьезные боестолкновения, указал волонтер.В прошлом году ВСУ это не удалось, но задача захвата сухопутного коридора не ушла с их повестки дня. Надо понимать, что удары по Белгородской, Курской и Брянской областям нужны для отвлечения внимания, отметил он."Повторюсь, главная задача врага — Крым. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где у нас меньше всего войск", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит в Курской области - в авторском материале Александра Чаленко: ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?

https://ukraina.ru/20240823/1057004365.html

крым

запорожская область

белгородская область

курск

брянская область

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, запорожская область, вооруженные силы украины, белгородская область, курск, брянская область, херсонская область, наступление