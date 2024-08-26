"Главная задача врага — Крым": Садулаев о том, на каком направлении ВСУ могут пойти в новое наступление
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
На "старой" линии фронта ВСУ тоже могут предпринять попытку наступления. Главный куш, которого они добиваются, — захватить территорию Херсонской и Запорожской областей, перерезав сухопутный коридор в Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Изначально противник хотел одновременно нанести два удара на Курск и на Брянск. Но видимо, у ВСУ не хватило сил, поэтому они решили сосредоточиться только на Курской области, сообщил публицист.
Тем не менее угроза для Брянской области тоже не снята. В Белгородской области сейчас тоже все очень неспокойно, там идут серьезные боестолкновения, указал волонтер.
"На "старой" линии фронта ВСУ тоже могут предпринять попытку наступления. Главный куш, которого они добиваются, — захватить территорию Херсонской и Запорожской областей, перерезав сухопутный коридор в Крым или хотя бы поставив его под огневой контроль", — подчеркнул Садулаев.
В прошлом году ВСУ это не удалось, но задача захвата сухопутного коридора не ушла с их повестки дня. Надо понимать, что удары по Белгородской, Курской и Брянской областям нужны для отвлечения внимания, отметил он.
"Повторюсь, главная задача врага — Крым. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где у нас меньше всего войск", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит в Курской области - в авторском материале Александра Чаленко: ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
23 августа, 05:32Сергей Сазонов: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и СмоленскомВсе происходящие события настораживают. Проявляя сдержанность, мы провоцируем противника. До сих пор чувствуется какая-то половинчатость в наших действиях. Удары надо наносить не по правительственным зданиям Киева, а по погранпереходам на Западной Украине, по тоннелям, железным дорогам и станциям, разрушать мосты через Днепр.