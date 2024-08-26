"Главная задача врага — Крым": Садулаев о том, на каком направлении ВСУ могут пойти в новое наступление - 26.08.2024 Украина.ру
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"Главная задача врага — Крым": Садулаев о том, на каком направлении ВСУ могут пойти в новое наступление
"Главная задача врага — Крым": Садулаев о том, на каком направлении ВСУ могут пойти в новое наступление - 26.08.2024 Украина.ру
"Главная задача врага — Крым": Садулаев о том, на каком направлении ВСУ могут пойти в новое наступление
На "старой" линии фронта ВСУ тоже могут предпринять попытку наступления. Главный куш, которого они добиваются, — захватить территорию Херсонской и Запорожской областей, перерезав сухопутный коридор в Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-08-26T04:00
2024-08-26T04:00
новости
крым
запорожская область
вооруженные силы украины
белгородская область
курск
брянская область
херсонская область
наступление
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Изначально противник хотел одновременно нанести два удара на Курск и на Брянск. Но видимо, у ВСУ не хватило сил, поэтому они решили сосредоточиться только на Курской области, сообщил публицист.Тем не менее угроза для Брянской области тоже не снята. В Белгородской области сейчас тоже все очень неспокойно, там идут серьезные боестолкновения, указал волонтер.В прошлом году ВСУ это не удалось, но задача захвата сухопутного коридора не ушла с их повестки дня. Надо понимать, что удары по Белгородской, Курской и Брянской областям нужны для отвлечения внимания, отметил он."Повторюсь, главная задача врага — Крым. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где у нас меньше всего войск", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит в Курской области - в авторском материале Александра Чаленко: ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
https://ukraina.ru/20240823/1057004365.html
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новости, крым, запорожская область, вооруженные силы украины, белгородская область, курск, брянская область, херсонская область, наступление
Новости, Крым, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курск, Брянская область, Херсонская область, наступление

"Главная задача врага — Крым": Садулаев о том, на каком направлении ВСУ могут пойти в новое наступление

04:00 26.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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На "старой" линии фронта ВСУ тоже могут предпринять попытку наступления. Главный куш, которого они добиваются, — захватить территорию Херсонской и Запорожской областей, перерезав сухопутный коридор в Крым. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Изначально противник хотел одновременно нанести два удара на Курск и на Брянск. Но видимо, у ВСУ не хватило сил, поэтому они решили сосредоточиться только на Курской области, сообщил публицист.
Тем не менее угроза для Брянской области тоже не снята. В Белгородской области сейчас тоже все очень неспокойно, там идут серьезные боестолкновения, указал волонтер.

"На "старой" линии фронта ВСУ тоже могут предпринять попытку наступления. Главный куш, которого они добиваются, — захватить территорию Херсонской и Запорожской областей, перерезав сухопутный коридор в Крым или хотя бы поставив его под огневой контроль", подчеркнул Садулаев.

В прошлом году ВСУ это не удалось, но задача захвата сухопутного коридора не ушла с их повестки дня. Надо понимать, что удары по Белгородской, Курской и Брянской областям нужны для отвлечения внимания, отметил он.
"Повторюсь, главная задача врага — Крым. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где у нас меньше всего войск", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит в Курской области - в авторском материале Александра Чаленко: ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
Сергей Сазонов интервью
23 августа, 05:32
Сергей Сазонов: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и СмоленскомВсе происходящие события настораживают. Проявляя сдержанность, мы провоцируем противника. До сих пор чувствуется какая-то половинчатость в наших действиях. Удары надо наносить не по правительственным зданиям Киева, а по погранпереходам на Западной Украине, по тоннелям, железным дорогам и станциям, разрушать мосты через Днепр.
 
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