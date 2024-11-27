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Британские депутаты призвали Байдена и Стармера к деэскалации конфликта на Украине

Британские депутаты призвали Байдена и Стармера к деэскалации конфликта на Украине - 27.11.2024 Украина.ру

Британские депутаты призвали Байдена и Стармера к деэскалации конфликта на Украине

Шесть депутатов британского парламента вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом остановить эскалацию украинского конфликта, передает Guardian

2024-11-27T09:27

2024-11-27T09:27

2024-11-27T09:27

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"Мы глубоко обеспокоены эскалацией (конфликта - ред.) на Украине. Поступают сообщения о том, что в ответ на запуск (Украиной - ред.) произведенных в Великобритании ракет Storm Shadow по Курску и спустя всего несколько дней после применения Украиной тактических ракетных систем армии США ATACMS в атаке на Брянск, Россия нанесла удар межконтинентальными ракетами по югу Украины. Такая стремительная эскалация серьезно грозит широкомасштабной военной конфронтацией между Россией и НАТО. Нельзя исключать риск ядерной атаки", - предупредили они.Авторы письма призвали британское правительство "взять на себя ответственность за свои действия и эти ужасные последствия". Они также потребовали гарантировать прекращение "ужасного конфликта".Среди подписавших письмо - бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.

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новости, украина, джо байден, владимир путин, россия, великобритания, нато, впк, минобороны