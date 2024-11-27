На какой объект в Одессе Россия запустит "Орешник" в следующий раз – житель Приднестровья Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что поменялось в политике и энергосистеме Молдавии, а также о серьёзных последствиях для всех сторонников Запада в случае военной авантюры в Приднестровье.
00:28 - Как "Орешник" повлиял на ситуацию в Молдавии?
04:12 - О проблемах с газом;
04:42 - О чём Киев попросил Тирасполь?
09:52 - О защите Приднестровья с воздуха;
16:41 - О вероятности применения ТЯО;
18:56 - О возможных новых ударах "Орешником";
20:37 - О запасе прочности Украины на фронте;
22:56 - Как закончится Украина.
#Амерберг #Санду #Молдавия #Орешник #Молдова #ракеты #Россия #РФ #Украина #ТЯО #топливо #СВО #транзит #газ #энергетика #спецоперация #война #армия #фронт #США #Европа #ЕС #Запад #политика #выборы #Газпром #Тирасполь #ГЭС #Приднестровье #Кишинёв #Румыния #ПМР #Одесса #электроэнергия #БПЛА #дроны #паника #войска #порт #Путин #Байден #Трамп #ЯдернаяВойна #провокации #беспилотник #Евросоюз #ВСУ
ТГ-канал Михаила Амерберга: t.me/...ilamerberg
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
00:28 - Как "Орешник" повлиял на ситуацию в Молдавии?
04:12 - О проблемах с газом;
04:42 - О чём Киев попросил Тирасполь?
09:52 - О защите Приднестровья с воздуха;
16:41 - О вероятности применения ТЯО;
18:56 - О возможных новых ударах "Орешником";
20:37 - О запасе прочности Украины на фронте;
22:56 - Как закончится Украина.
#Амерберг #Санду #Молдавия #Орешник #Молдова #ракеты #Россия #РФ #Украина #ТЯО #топливо #СВО #транзит #газ #энергетика #спецоперация #война #армия #фронт #США #Европа #ЕС #Запад #политика #выборы #Газпром #Тирасполь #ГЭС #Приднестровье #Кишинёв #Румыния #ПМР #Одесса #электроэнергия #БПЛА #дроны #паника #войска #порт #Путин #Байден #Трамп #ЯдернаяВойна #провокации #беспилотник #Евросоюз #ВСУ
ТГ-канал Михаила Амерберга: t.me/...ilamerberg
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
10:06Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятийВ городе Шостка Сумской области поражен стратегический завод "Импульс", где производят ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и снаряжают их кассетными боеприпасами. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев