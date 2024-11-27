https://ukraina.ru/20241127/1059239995.html

На какой объект в Одессе Россия запустит "Орешник" в следующий раз – житель Приднестровья Амерберг

На какой объект в Одессе Россия запустит "Орешник" в следующий раз – житель Приднестровья Амерберг - 27.11.2024 Украина.ру

На какой объект в Одессе Россия запустит "Орешник" в следующий раз – житель Приднестровья Амерберг

Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что поменялось в политике и энергосистеме Молдавии, Украина.ру, 27.11.2024

2024-11-27T10:10

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"орешник"

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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что поменялось в политике и энергосистеме Молдавии, а также о серьёзных последствиях для всех сторонников Запада в случае военной авантюры в Приднестровье.00:28 - Как "Орешник" повлиял на ситуацию в Молдавии?04:12 - О проблемах с газом;04:42 - О чём Киев попросил Тирасполь?09:52 - О защите Приднестровья с воздуха;16:41 - О вероятности применения ТЯО;18:56 - О возможных новых ударах "Орешником";20:37 - О запасе прочности Украины на фронте;22:56 - Как закончится Украина. #Амерберг #Санду #Молдавия #Орешник #Молдова #ракеты #Россия #РФ #Украина #ТЯО #топливо #СВО #транзит #газ #энергетика #спецоперация #война #армия #фронт #США #Европа #ЕС #Запад #политика #выборы #Газпром #Тирасполь #ГЭС #Приднестровье #Кишинёв #Румыния #ПМР #Одесса #электроэнергия #БПЛА #дроны #паника #войска #порт #Путин #Байден #Трамп #ЯдернаяВойна #провокации #беспилотник #Евросоюз #ВСУТГ-канал Михаила Амерберга: t.me/...ilamerberg Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, новости, приднестровье, россия, молдавия, владимир путин, ес, украина.ру, "орешник"