На какой объект в Одессе Россия запустит "Орешник" в следующий раз – житель Приднестровья Амерберг - 27.11.2024 Украина.ру
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На какой объект в Одессе Россия запустит "Орешник" в следующий раз – житель Приднестровья Амерберг
На какой объект в Одессе Россия запустит "Орешник" в следующий раз – житель Приднестровья Амерберг - 27.11.2024 Украина.ру
На какой объект в Одессе Россия запустит "Орешник" в следующий раз – житель Приднестровья Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что поменялось в политике и энергосистеме Молдавии, Украина.ру, 27.11.2024
2024-11-27T10:10
2024-11-27T10:10
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ес
украина.ру
"орешник"
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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что поменялось в политике и энергосистеме Молдавии, а также о серьёзных последствиях для всех сторонников Запада в случае военной авантюры в Приднестровье.00:28 - Как "Орешник" повлиял на ситуацию в Молдавии?04:12 - О проблемах с газом;04:42 - О чём Киев попросил Тирасполь?09:52 - О защите Приднестровья с воздуха;16:41 - О вероятности применения ТЯО;18:56 - О возможных новых ударах "Орешником";20:37 - О запасе прочности Украины на фронте;22:56 - Как закончится Украина. #Амерберг #Санду #Молдавия #Орешник #Молдова #ракеты #Россия #РФ #Украина #ТЯО #топливо #СВО #транзит #газ #энергетика #спецоперация #война #армия #фронт #США #Европа #ЕС #Запад #политика #выборы #Газпром #Тирасполь #ГЭС #Приднестровье #Кишинёв #Румыния #ПМР #Одесса #электроэнергия #БПЛА #дроны #паника #войска #порт #Путин #Байден #Трамп #ЯдернаяВойна #провокации #беспилотник #Евросоюз #ВСУТГ-канал Михаила Амерберга: t.me/...ilamerberg Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, новости, приднестровье, россия, молдавия, владимир путин, ес, украина.ру, "орешник"
Видео, Новости, Приднестровье, Россия, Молдавия, Владимир Путин, ЕС, Украина.ру, "Орешник"

На какой объект в Одессе Россия запустит "Орешник" в следующий раз – житель Приднестровья Амерберг

10:10 27.11.2024
 
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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, что поменялось в политике и энергосистеме Молдавии, а также о серьёзных последствиях для всех сторонников Запада в случае военной авантюры в Приднестровье.

00:28 - Как "Орешник" повлиял на ситуацию в Молдавии?
04:12 - О проблемах с газом;
04:42 - О чём Киев попросил Тирасполь?
09:52 - О защите Приднестровья с воздуха;
16:41 - О вероятности применения ТЯО;
18:56 - О возможных новых ударах "Орешником";
20:37 - О запасе прочности Украины на фронте;
22:56 - Как закончится Украина.

#Амерберг #Санду #Молдавия #Орешник #Молдова #ракеты #Россия #РФ #Украина #ТЯО #топливо #СВО #транзит #газ #энергетика #спецоперация #война #армия #фронт #США #Европа #ЕС #Запад #политика #выборы #Газпром #Тирасполь #ГЭС #Приднестровье #Кишинёв #Румыния #ПМР #Одесса #электроэнергия #БПЛА #дроны #паника #войска #порт #Путин #Байден #Трамп #ЯдернаяВойна #провокации #беспилотник #Евросоюз #ВСУ

ТГ-канал Михаила Амерберга: t.me/...ilamerberg

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
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Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
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Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

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