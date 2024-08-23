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Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки - 23.08.2024 Украина.ру

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки

Армавирский городской суд назначил от шести до девяти лет колонии общего режима пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

2024-08-23T14:14

2024-08-23T14:14

2024-08-23T14:14

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"Атаеву - 6 лет и 4 месяца; Ибрагимову - 6 лет и 4 месяца; Омарасхабову - 6 лет и 6 месяцев; Рамазанову - 6 лет и 4 месяца; Раджабову - по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний - 9 лет", - перечислили в пресс-службе. Там отметили, что подсудимые, "действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках" после прибытия в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля.Все пятеро вину не признали. Это первый приговор по событиям в аэропорту Махачкалы. Еще 10 участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.Осенью 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы авиагавани, задержке и отменам регулярных рейсов. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения, сообщала Генпрокуратура.Подробнее о случившемся - в материале Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы на сайте Украина.ру.

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новости, махачкала, израиль, суд, колония, наказание