Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - 02.11.2023 Украина.ру
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Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - 02.11.2023 Украина.ру
Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание грозит участникам и организаторам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-02T10:24
2023-11-02T10:24
новости
россия
дагестан
мвд по республике дагестан
аэропорт
махачкала
сергей меликов
владимир путин
беспорядки
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Он подчеркнул, что к ответственности будут привлечены те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. Глава Дагестана отметил, что виновные не должны уйти от ответственности, "а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться".По последним данным МВД, за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека.Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.
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новости, россия, дагестан, мвд по республике дагестан, аэропорт, махачкала, сергей меликов, владимир путин, беспорядки
Новости, Россия, Дагестан, МВД по Республике Дагестан, аэропорт, Махачкала, Сергей Меликов, Владимир Путин, беспорядки

Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

10:24 02.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание президиума Госсовета по транспорту
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© POOL
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание грозит участникам и организаторам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
"Я призываю не к тому, чтобы без суда и следствия всех подвергнуть наказанию. Я призываю к тому, о чем сказал Владимир Владимирович, о чем сказал глава Следственного комитета – объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей…" – сообщил Меликов.
Он подчеркнул, что к ответственности будут привлечены те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения.
Глава Дагестана отметил, что виновные не должны уйти от ответственности, "а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться".
По последним данным МВД, за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека.
Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.
По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.
Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - Ясинский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 17:18
Беспорядки в Дагестане: как не допустить повторения событий - ЯсинскийНезависимый украинский журналист, проживающий в Чили, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский был вписан изданием The New York Times в список российских пропагандистов в своём материале о "противодействии российской пропаганде"
 
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