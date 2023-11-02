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Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - 02.11.2023 Украина.ру

Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание грозит участникам и организаторам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-02T10:24

2023-11-02T10:24

2023-11-02T10:24

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Он подчеркнул, что к ответственности будут привлечены те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. Глава Дагестана отметил, что виновные не должны уйти от ответственности, "а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться".По последним данным МВД, за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы задержаны 83 человека.Вечером 29 октября после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива несколько тысяч человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они принесли антиизраильские плакаты, скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент участники акции сломали двери и ворвались в терминал аэропорта, откуда пробрались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты.По данным регионального Минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что дело о беспорядках в Махачкале передали в Главное управление СК РФ.

https://ukraina.ru/20231030/1050618451.html

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новости, россия, дагестан, мвд по республике дагестан, аэропорт, махачкала, сергей меликов, владимир путин, беспорядки