Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине - 23.08.2024 Украина.ру
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Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине
Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине - 23.08.2024 Украина.ру
Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине
Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну. Об этом заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
2024-08-23T09:07
2024-08-23T09:07
новости
германия
украина
киев
вячеслав володин
олаф шольц
госдума
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"Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", - написал Володин.Он призвал сегодняшних руководителей ФРГ не забывать историю.По его словам, Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии XX века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена.Подробнее о влиянии украинского конфликта на ФРГ - в материале Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, киев, вячеслав володин, олаф шольц, госдума
Новости, Германия, Украина, Киев, Вячеслав Володин, Олаф Шольц, Госдума

Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине

09:07 23.08.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну. Об этом заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
"Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", - написал Володин.
Он призвал сегодняшних руководителей ФРГ не забывать историю.
По его словам, Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии XX века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена.

"Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а в итоге это все обернулось против немецкого народа. Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны. Руководство сегодняшней Германии должно это запомнить навсегда", - отметил спикер Госдумы.

Подробнее о влиянии украинского конфликта на ФРГ - в материале Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияУкраинаКиевВячеслав ВолодинОлаф ШольцГосдума
 
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