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Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине

Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине - 23.08.2024 Украина.ру

Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине

Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну. Об этом заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин

2024-08-23T09:07

2024-08-23T09:07

2024-08-23T09:07

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киев

вячеслав володин

олаф шольц

госдума

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"Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", - написал Володин.Он призвал сегодняшних руководителей ФРГ не забывать историю.По его словам, Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии XX века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена.Подробнее о влиянии украинского конфликта на ФРГ - в материале Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, киев, вячеслав володин, олаф шольц, госдума