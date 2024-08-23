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Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине
Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине - 23.08.2024 Украина.ру
Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине
Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну. Об этом заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
2024-08-23T09:07
2024-08-23T09:07
2024-08-23T09:07
новости
германия
украина
киев
вячеслав володин
олаф шольц
госдума
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"Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", - написал Володин.Он призвал сегодняшних руководителей ФРГ не забывать историю.По его словам, Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии XX века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена.Подробнее о влиянии украинского конфликта на ФРГ - в материале Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, киев, вячеслав володин, олаф шольц, госдума
Новости, Германия, Украина, Киев, Вячеслав Володин, Олаф Шольц, Госдума
Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине
Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну. Об этом заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
"Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", - написал Володин.
Он призвал сегодняшних руководителей ФРГ не забывать историю.
По его словам, Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии XX века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена.
"Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а в итоге это все обернулось против немецкого народа. Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны. Руководство сегодняшней Германии должно это запомнить навсегда", - отметил спикер Госдумы.
Подробнее о влиянии украинского конфликта на ФРГ - в материале Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин на сайте Украина.ру.