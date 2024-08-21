https://ukraina.ru/20240821/1056976258.html
Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин
Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин - 21.08.2024 Украина.ру
Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин
Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире... Украина.ру, 21.08.2024
2024-08-21T13:54
2024-08-21T13:54
2024-08-21T13:59
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германия
украина
россия
вооруженные силы украины
ес
северный поток
сво
всу
зеленые
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Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру дал разъяснения по заморозке Германией финансирования поставок оружия для Украины, рассказал о том, как ситуация с Украиной и санкционная война с Россией повлияли на экономику ФРГ, а также разобрал экономическую ситуацию в Германии и текущее положение ФРГ на мировой арене: 00:29 – О заморозке финансирования поставок оружия для Украины; 02:31 – о влиянии этих поставок на экономику Германии; 06:18 – о теракте на "Северных потоках"; 08:54 – об активизации расследования взрывов на газопроводах; 11:43 – о "зелёном переходе" и внутренних противоречиях в ФРГ; 15:13 – о главенстве Германии в Европе.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин
13:54 21.08.2024 (обновлено: 13:59 21.08.2024)
Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру дал разъяснения по заморозке Германией финансирования поставок оружия для Украины, рассказал о том, как ситуация с Украиной и санкционная война с Россией повлияли на экономику ФРГ, а также разобрал экономическую ситуацию в Германии и текущее положение ФРГ на мировой арене:
00:29 – О заморозке финансирования поставок оружия для Украины;
02:31 – о влиянии этих поставок на экономику Германии;
06:18 – о теракте на "Северных потоках";
08:54 – об активизации расследования взрывов на газопроводах;
11:43 – о "зелёном переходе" и внутренних противоречиях в ФРГ;
15:13 – о главенстве Германии в Европе.