Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин - 21.08.2024 Украина.ру
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Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин
Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин - 21.08.2024 Украина.ру
Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин
Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире... Украина.ру, 21.08.2024
2024-08-21T13:54
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германия
украина
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вооруженные силы украины
ес
северный поток
сво
всу
зеленые
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Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру дал разъяснения по заморозке Германией финансирования поставок оружия для Украины, рассказал о том, как ситуация с Украиной и санкционная война с Россией повлияли на экономику ФРГ, а также разобрал экономическую ситуацию в Германии и текущее положение ФРГ на мировой арене: 00:29 – О заморозке финансирования поставок оружия для Украины; 02:31 – о влиянии этих поставок на экономику Германии; 06:18 – о теракте на "Северных потоках"; 08:54 – об активизации расследования взрывов на газопроводах; 11:43 – о "зелёном переходе" и внутренних противоречиях в ФРГ; 15:13 – о главенстве Германии в Европе.
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видео, германия, украина, россия, вооруженные силы украины, ес, северный поток, сво, всу, зеленые, зеленая экономика, газопровод, российский газ, теракт, фрг, военная помощь, оружие, эксперты, видео
Видео, Германия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ЕС, Северный поток, СВО, ВСУ, зеленые, зеленая экономика, газопровод, российский газ, теракт, ФРГ, военная помощь, оружие, эксперты

Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин

13:54 21.08.2024 (обновлено: 13:59 21.08.2024)
 
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Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру дал разъяснения по заморозке Германией финансирования поставок оружия для Украины, рассказал о том, как ситуация с Украиной и санкционная война с Россией повлияли на экономику ФРГ, а также разобрал экономическую ситуацию в Германии и текущее положение ФРГ на мировой арене:
00:29 – О заморозке финансирования поставок оружия для Украины;
02:31 – о влиянии этих поставок на экономику Германии;
06:18 – о теракте на "Северных потоках";
08:54 – об активизации расследования взрывов на газопроводах;
11:43 – о "зелёном переходе" и внутренних противоречиях в ФРГ;
15:13 – о главенстве Германии в Европе.
 
ВидеоГерманияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЕССеверный потокСВОВСУзеленыезеленая экономикагазопроводроссийский газтерактФРГвоенная помощьоружиеэксперты
 
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