https://ukraina.ru/20240821/1056976258.html

Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин

Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин - 21.08.2024 Украина.ру

Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин

Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире... Украина.ру, 21.08.2024

2024-08-21T13:54

2024-08-21T13:54

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Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру дал разъяснения по заморозке Германией финансирования поставок оружия для Украины, рассказал о том, как ситуация с Украиной и санкционная война с Россией повлияли на экономику ФРГ, а также разобрал экономическую ситуацию в Германии и текущее положение ФРГ на мировой арене: 00:29 – О заморозке финансирования поставок оружия для Украины; 02:31 – о влиянии этих поставок на экономику Германии; 06:18 – о теракте на "Северных потоках"; 08:54 – об активизации расследования взрывов на газопроводах; 11:43 – о "зелёном переходе" и внутренних противоречиях в ФРГ; 15:13 – о главенстве Германии в Европе.

германия

украина

россия

фрг

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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