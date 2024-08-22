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Генерал-танк - освободитель Парижа. Как Филипп Леклерк отобрал у немцев столицу Франции

Генерал-танк - освободитель Парижа. Как Филипп Леклерк отобрал у немцев столицу Франции - 22.08.2024 Украина.ру

Генерал-танк - освободитель Парижа. Как Филипп Леклерк отобрал у немцев столицу Франции

Ровно 80 лет назад, вечером 22 августа 1944 года, командующий 12-й группы армий США в Европе Омар Брэдли отдал приказ командующему 2-й бронетанковой дивизии Франции Филиппу Леклерку наступать на Париж и освободить его от немецких захватчиков.

2024-08-22T14:47

2024-08-22T14:47

2024-08-22T14:47

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германия

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Будущий "человек-машина" озадачил будущего же "человека-танка". В честь американца сегодня в США названа одна из самых ходовых и распространенных боевых машин пехоты (БМП) – "M2 Брэдли" (M2 Bradley, очень хорошо, кстати, горит на фронтах СВО), а в честь француза -- основной боевой танк (ОБТ) третьего поколения на вооружении Франции "Leclerc" (Леклерк).Но восемь десятилетий назад американец, будущий последний в американской истории пятизвездочный генерал (генерал армии) и первый председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США, досадливо морщась, приказал "вести Вторую бронетанковую на Париж" человеку, который 25 августа 1945 года и принял капитуляцию у немецкого гарнизона французской столицы, а затем в качестве командующего французского экспедиционного корпуса 2 сентября 1945 года вслед за генералом США Дугласом Макартуром, британским адмиралом Брюсом Фрэзером и советским генералом Кузьмой Деревянко подписал капитуляцию сдавшейся на милость победителей Японии.За это Леклерк стал национальным героем свой страны, но бОльшего совершить не успел, так как погиб в авиакатастрофе в 1947 году. Но все равно Леклерк наряду с генералом Шарлем Де Голлем, возглавившим все французское сопротивление, и Жаном да Латр де Тассиниьи, принявшим капитуляцию поверженных гитлеровцев в Берлине, стал тем французским военачальником, которые обеспечили Франции место победительницы во Второй мировой войне.Получив приказ, генерал Леклерк генерал почти подпрыгнул на месте, по-детски издал "радостный вопль" и, спустя мгновение, исчез с глаз Брэдли. Как с двух сторон пишут биографы, видимо опасался, как бы американец не передумал и не отменил своего приказа. А такое вполне могло быть.Почему так? Да потому, что ситуация между союзниками – американцами и французами в то время складывалась, мягко говоря, неоднозначная даже. С одной стороны, достаточно сказать, что 2-я бронетанковая дивизия Леклерка не участвовала даже в высадке союзнического десанта в Нормандии 6 июня 1944 года, а прибыла в Европу лишь 1 августа, комфортно высадившись в порту Шербур. И взять Париж для американцев тоже было делом чести – они за это заплатили десятками тысяч жизней своих солдат. Кроме того, взятие Парижа рассматривалось американцами, как дело верное и даже необходимое, но весьма отдаленное во времени. Они, как пишут военные историки, не очень хотели брать под свой контроль этот трехмиллионный город, возлагая на себя все заботы о снабжении населения продовольствием и топливом и тем самым разрушая всю транспортно-логистическую систему снабжения англо-американских войск запчастями для "Шерманов" и "Студебеккеров", авиационным бензином для "Аэрокобр" и "Мародеров" и боеприпасов для гаубиц "Длинный Том" и т. д.А французы говорили, что это их дело. Причем неотложное. И Леклерк буквально, что называется, достал Брэдли своими настойчивыми, назойливыми и даже въедливыми, но вполне аргументированными просьбами пустить французов первыми на Париж.Своеобразной была и атмосфера отношений между союзниками. Американцы считали французов чуть ли не нахлебниками, которые на американском горбу хотят въехать в победу. Почти пятнадцатитысячная вторая бронетанковая дивизия Леклерка была укомплектована самыми политически и национально разношерстными французскими добровольцами, но действительно получила на вооружение новейшее американское вооружение той поры -- танки "Шерман", полугусеничные БТР "Хав-траки", джипы "Виллис", автоматические винтовки "Гаранд" и скорострельные пулеметы "Браунинг" и т. д. И поэтому американцы смотрели на французов как на вспомогательные если вообще не на второстепенные части.Однако французы и сам Леклерк, как, впрочем, и командующий британской 8-й армии Бернард Лоу Монтгомери, смотрели на американцев, как на новичков в военном деле, которые мало что смыслят в войне. По мнению Леклерка, американцы при планировании операций тратят очень много времени на оценки, все эти "входящие-исходящие", прикидки, допуски и последующую выработку решений.Кроме того, Леклерк был уверен, что "Франция принадлежит французам", а американцы -- это как бы своего рода "временщики", приглашенные сделать определенную, хотя и важную работу, а затем уйти. Он говорил об этом открыто и тем самым откровенно действовал на нервы своим начальникам-американцам, которые считали, что он, мягко говоря, некорректен по отношению к настоящим "освободителям Европы".А требовал Леклерк по максимуму и категорично: позволить ему даже в одиночку ринуться для освобождения столицы Франции.Потому что, с другой стороны, в это время в Париже началось освободительное восстание: 18 августа там началась всеобщая забастовка железнодорожников, а 19 августа к ним уже присоединились местные полицейские и другие муниципальные служащие. Народ поднял восстание, а зачинщиками и главными участниками стали коммунисты под руководством самопровозглашенного полковника Анри Роль Танги. Со стен домов и уличных столбов срывались все вывески и указатели на немецком языке, телефонные провода перерезались, отдельные группы восставших обстреливали немецких оккупантов. Так начиналась битва за с освобождение Парижа.Но парижанам нужна была военная помощь. И в эти дни де Голль и командующий всеми американскими войсками в Европе Дуайт Эйзенхауэр договорились, что французы пойдут первыми. И Леклерк пошел. За 23-24 августа его дивизия вышла к пригородам, а утром 25 августа он скомандовал: "Войти в Париж!"Это случилось ровно четыре года спустя – день в день -- с того момента, когда утром 25 августа 1940 года Леклерк, тогда еще никому не известный французский капитан, ставший на путь сопротивления и освобождения попранной немцами и коллаборационистами его Франции, поклялся: "Я не остановлюсь, пока французский триколор вновь не взовьется над Страсбургом и Метцем!".Случилось на далекой африканской реке Вури в Экваториальной Африке, где капитан сел в утлую лодчонку, что чтобы из британской Нигерии переправиться и вторгнуться в Французский Камерун. С ним тогда был только отряд из 17 человек.Тогда он только стал "капитаном Леклерком". В Африку из Лондона, где были получены приказы и директивы от лидера "Сражающейся Франции" Шарля де Голля, он прибыл как Филипп Франсуа Мари де Отклок, граф, потомок аристократического рода, известного с XIII века, чьи прямые предки участвовали в Крестовых походах, во всех сражениях средневековья и в наполеоновских войнах.Родился этот граф де Отклок 22 ноября 1902 года, закончил военную школу Сен-Сир, кузницу французских полководцев, служил в армии, но особых лавров и звания на этом поприще не снискал и Вторую мировую войну, в которой его родная Франция опозорилась ужасным поражением всего за несколько дней, встретил простым капитаном.Избежав немецкого плена. Капитан де Отклок оказался сначала на виноградниках в родовом имении под Бордо. Там он увиделся с женой и детьми, попрощался с ними и со словами "Мужайся, Тереза. Боюсь, наша разлука будет долгой" уехал в… в Лондон. Там де Голль уже начинал свою борьбу и собрал соратников и сторонников.Де Голль присвоил капитану звание майора и отправил в Африку. Африканская эпопея де Отклока – это отдельная история, сотканная из трудностей и поражений, взлетов и успехов, риска и смертельной опасности. Там, в Африке де Отклок взял себе псевдоним Леклерк – от имени одного из удачнейших молодых генералов Наполеона Бонапарта и его зятя Шарля Виктора Леклерка (оставил вдовой сестру будущего императора Полину).В боях с итальянцами маршала Рудольфо Грациани, а потом и с немцами генерала Эрвина Роммеля (непобедимого "Лиса пустыни") новоиспеченный Леклерк стал известным, стал полковником, был переброшен в Европу и, получив генеральское звание, сформировала первую полноценную французскую воинскую часть, сражался плечом к плечу с британцами и американцами.Но слава его побед в Африке уже донеслась до Франции. Однажды жена у себя на винограднике нашла листовку, которая рассказывала, как мужественный полковник Леклерк, преодолев 1500 километров безлюдной пустыни, привел подчиненные ему войска из Чада и Камеруна, "чтобы в смертельном бою отвоевать важный форпост врага". Жена вернулась домой, показала эту листовку своим детям и сказала: "Я не знаю, кто этот полковник Леклерк, но я уверена, что это -- прекрасный человек и патриот Франции. Я уверена, что точно так бы действовал ваш отец".А это и был их муж и отец. Он сражался за свою страну и потому стал великим, как оно обычно и бывает с теми, кто не предает. Капитан прошел свой путь до генерала и даже до маршала, коим он стал посмертно в 1952 году……А тогда, 25 августа 1944 года, генерал Леклерк с 16 тысячами солдат, сержантов, офицеров, посаженных на 4 тысячи боевых машин, несколькими колоннами устремились в Париж. Филипп Леклерк де Отклок не посрамил ни предков и ни живых родных – он исполнил свою клятву!Более того, свою войну в Европе генерал Леклерк действительно, как и обещал сам себе, завершил взятием на территории Франции Страсбурга. А потом пошел и дальше – освободил в Германии город Берхтесгаден, где у самого Адольфа Гитлера располагалась его ставка на Западном фронте.Беспощаден был Леклерк и к предателям. В начале мая 1945 года он посетил концлагерь Дахау, и находясь под впечатлением от увиденного, приказал расстрелять без суда и следствия 12 пленных французов из дивизии СС "Шарлемань", тех, кто до конца воевал за бункер Гитлера в Берлине.Ранняя же смерть после войны, не исключено, спасла генерала Леклерка от позора колонизатора, сражавшегося уже не за свободу, а за неволю для других народов. В 1945 году его направили главнокомандующим во Французский Индокитай, где начиналась антиколониальная освободительная война. Но генерал через считанные месяцы подал в отставку, потому что не был удовлетворен государственной поддержкой его боевых операций против Вьетминя Хо Ши Мина.Леклерк и в азиатских тропиках хотел воевать по-настоящему, как военный, не вдаваясь в характер войны. Судьба, повторяю, и спасла его от дискредитации имиджа освободителя: уже в 1947 году, инспектируя французские части в Северной Африке, разбился на самолете над Алжиром, который тоже поднялся на борьбу за свой свободу.Чего-то, похоже, так и не успел понять этот граф на той войне. Но французы до сих пор, уже 80 лет, благодаря ему, весело повторяют "Париж – наш!". И это главное.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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