https://ukraina.ru/20240822/1056992214.html

Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ

Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ - 22.08.2024 Украина.ру

Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ

В отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ

2024-08-22T12:46

2024-08-22T12:46

2024-08-22T12:46

новости

курская область

фсб

россия

украина

журналист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d26f80e686e8cec1cab397b5b9be76c1.jpg

Они вели видеосъемку в районе населенного пункта Суджа Курской области.Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Подробнее об обстановке в Судже - в материале Егора Леева Бесчинства в Судже, тайные переговоры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 августа на сайте Украина.ру.

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, фсб, россия, украина, журналист