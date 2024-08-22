Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ - 22.08.2024 Украина.ру
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Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ
Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ - 22.08.2024 Украина.ру
Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ
В отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ
2024-08-22T12:46
2024-08-22T12:46
новости
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Они вели видеосъемку в районе населенного пункта Суджа Курской области.Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Подробнее об обстановке в Судже - в материале Егора Леева Бесчинства в Судже, тайные переговоры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 августа на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, фсб, россия, украина, журналист
Новости, Курская область, ФСБ, Россия, Украина, журналист

Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ

12:46 22.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ
Они вели видеосъемку в районе населенного пункта Суджа Курской области.
Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подробнее об обстановке в Судже - в материале Егора Леева Бесчинства в Судже, тайные переговоры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 августа на сайте Украина.ру.
 
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