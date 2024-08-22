Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ
В отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ
Они вели видеосъемку в районе населенного пункта Суджа Курской области.
Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подробнее об обстановке в Судже - в материале Егора Леева Бесчинства в Судже, тайные переговоры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 августа на сайте Украина.ру.