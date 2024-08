https://ukraina.ru/20240817/1056922993.html

Бесчинства в Судже, тайные переговоры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 августа

Бесчинства в Судже, тайные переговоры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 августа - 17.08.2024 Украина.ру

Бесчинства в Судже, тайные переговоры, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 августа

Появились видео, свидетельствующие о бесчинствах военнослужащих ВСУ в оккупированной ими части Суджи в Курской области. Американские СМИ сообщили о том, что вторжение украинской армии в Курскую область сорвало переговоры между Россией и Украиной. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-17T13:00

2024-08-17T13:00

2024-08-17T13:00

хроники

эксклюзив

украина

россия

курская область

вячеслав гладков

ленин

вооруженные силы украины

the washington post

министерство культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/11/1056922871_0:140:974:688_1920x0_80_0_0_4b6a2695c06d08311e2444126bff4660.jpg.webp

Украинское министерство культуры и информационной политики сообщило о сносе памятника Владимиру Ленину в оккупированной ВСУ части Суджи, что в Курской области."Процесс декоммунизации продолжается. В Судже также", - написал Минкульт Украины в своём телеграм-канале.Позднее запись удалили, однако она по-прежнему доступна в украинских СМИ."ВСУ снесли памятник Ленину в Судже Курской области. Здесь самое любопытное — это локализация. В Судже не один памятник Ленину. Тот, что разрушен, находится в западной части города, на Правобережье реки Суджа (ответвление реки Псёл в городе). И в том же районе, где ВСУ снимали репортаж и спалили Сельскохозяйственный техникум. Есть ещё один памятник — он отмечен на карте левее, на Левобережье, возле железнодорожного вокзала. Фото разрушенного памятника подтверждает контроль ВСУ над западной частью города. Логично предположить, что если бы могли, ВСУ снесли бы оба", - прокомментировал фото от украинского Минкульта первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Также в сети появилось видео мародёрства украинских военных в магазине в Судже."А помните, украинцы рассказывали, как нищие русские солдаты завидовали богатым украинским хатам и супермаркетам, вынося драгоценные европейские унитазы, микроволновки и нутеллу? В итоге сработала беспощадная теорема Тарана. Полюбуйтесь на этих е****х папуасов, блядь. Впервые в жизни магазин с продуктами увидели", - прокомментировал видео русский писатель Александр Пелевин.Теорема Тарана — мем, названный в честь одного из министров обороны Украины. Всего существует шесть теорем Тарана, самая известная из них гласит: "что бы не пожелал политический украинец русскому во зле, он получает всё в двойном объёме".Тайные переговорыАмериканское издание The Washington Post сообщило о сорванных переговорах между Украиной и Россией в Катаре. По информации издания, в августе и Россия, и Украина должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.При этом катарцы выступали в роли посредников.Как рассказал The Washington Post дипломат участвовавший в переговорах, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в Курскую область.Делегация Москвы назвала это "эскалацией", сказал дипломат, добавив, что Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении"."Россия "не отменила переговоры, они сказали: "Дайте нам время", - рассказал дипломат.При этом он отметил, что Украина всё равно хотела отправить свою делегацию в Доху, однако Катар отказался, поскольку не видит пользы от односторонней встречи.Дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Катар обсуждал с Россией и Украиной договоренности о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. По его словам, стороны договорились о саммите в Дохе, осталось лишь согласовать незначительные детали."После Курска россияне отступили [от идеи переговоров]", - сказал другой собеседник, знакомый с переговорами.Издание также процитировало неназванный российский источник, у которого якобы есть тесные связи с российскими дипломатами."Путин не будет настроен заключать сделку после Курской наступательной операции. Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением", - заявил тот.В ответ на запрос The Washington Post в Офисе президента Украины сообщили, что саммит в Дохе перенесли "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но он состоится в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проконсультируется со своими партнёрами по поводу имплементации того, о чём договорились.В Кремле не ответили на запросы о комментариях.Белый дом также отказался от комментариев.Также издание цитирует дипломата, осведомлённого о переговорах. По его словам, и Москва, и Киев продемонстрировали свою готовность принять договоренности накануне саммита. Но, как сообщили изданию два источника, чиновники в Киеве имели смешанные ожидания относительно того, могут ли переговоры быть успешными: некоторые оценивали шансы на успех в 20%, а другие предусматривали ещё худшие перспективы даже если бы вторжения в Курскую область не произошло не произошло.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 30 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на горловском направлении — 21 обстрел, выпустив в общей сложности 99 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 13 гражданских лиц, в том числе подростка 2008 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, по Енакиево — БпЛА-камикадзе, по Петровскому району Донецка — 26 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 17 августа по состоянию на 10:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район) - по ул. Добровольского на территории рынка ранен мужчина 1977 года рождения; н.п. Енакиево - в результате атаки БпЛА-камикадзе пострадала женщина 1940 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 3; Днепряны — 3; Алёшки — 5; Малокаховка — 2; Новая Каховка — 3. В результате обстрелов ВСУ в н.п. Малокаховка один мирный житель получил ранение", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 11 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Старая Збурьевка и Голая Пристань.Также администрация Великолепетихского муниципального округа сообщила о 12 ударах со стороны ВСУ по этому округу."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения нет", — сообщили в администрации округа.Все оперативные службы работают в штатном режиме.В 10:47 пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила об атаке на дорогу, которую использует персонал станции."Очередная прямая угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда", - отмечалось в сообщении пресс-службы.Утром 17 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе сёла Бессоновка, Журавлёвка, Петровка, Черемошное и Шагаровка, а также хутора Валковский и Церковный подверглись атакам с помощью 9 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 5 БпЛА, 4 из них сбиты системой ПВО. Повреждены ограждение на территории сельхозпредприятия и инфраструктурный объект связи", - указывалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе по сёлам Байцуры и Грузское выпущено 3 боеприпаса в ходе трёх обстрелов. Повреждена кровля в одном частном доме.Также в Валуйском городском округе сёла Новопетровка и Старый Хутор атакованы 2 беспилотниками, один из которых сбит системой ПВО, и 5 боеприпасами в ходе одного обстрела. Обошлось без повреждений.В Волоконовском районе по сёлам Коновалово и Тишанка, а также хуторам Плотвянка и Старый выпущено 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 8 БпЛА. Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электроснабжения."В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 65 боеприпасов в ходе 12 обстрелов. Ночью в селе Дроновка в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Начавшийся пожар оперативно потушен", - написал Гладков.В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Колотиловка и Репяховка было выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и один беспилотник. Повреждены два частных дома и линии электро- и газоснабжения."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Графовка, Терезовка и хутору Панков выпущено 36 боеприпасов в ходе 9 обстрелов, а также 6 БПЛА, из которых один сбит. Повреждены 3 МКД, 8 частных домов, 5 легковых автомобилей и ГАЗель, 2 коммерческих объекта, инфраструктурный объект связи и линия электроснабжения. Ранены 3 мирных жителя. Двое мужчин с осколочными ранениями рук самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи отпущены домой. Третий мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказана, от госпитализации в лечебное учреждение он отказался. Ещё один мужчина с осколочным ранением ноги, которое он получил в результате обстрела Шебекино 10 августа, вчера самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи он также отпущен домой на амбулаторное лечение", - указывал губернатор в сводке в 10:42.Спустя 26 минут Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадали три мирных жителя. Двоим женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались. В результате прямого попадания снаряда в частном доме повреждена крыша, выбиты окна и посечён фасад. Во втором домовладении посечён забор. Осколками поврежден один легковой автомобиль. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи", - отметил он.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи 12 раз предупредил сограждан об объявлении в регионе ракетной опасности. В регионе продолжаются ожесточённые бои с вторгшимися подразделениями ВСУ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в Одессе — в статье Дмитрия Ковалевича "Слухи о российском десанте и "деколонизация" якоря. Что происходит в Одессе".

https://ukraina.ru/20240817/1056921644.html

https://ukraina.ru/20240816/1056918891.html

https://ukraina.ru/20240816/1056905302.html

https://ukraina.ru/20240816/1056900128.html

украина

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, курская область, вячеслав гладков, ленин, вооруженные силы украины, the washington post, министерство культуры