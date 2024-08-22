Американские наемники обучали нацбат "Азов"* извращенным способам убийства — Рогов - 22.08.2024 Украина.ру
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Американские наемники обучали нацбат "Азов"* извращенным способам убийства — Рогов
Американские наемники обучали нацбат "Азов"* извращенным способам убийства — Рогов - 22.08.2024 Украина.ру
Американские наемники обучали нацбат "Азов"* извращенным способам убийства — Рогов
Американская частная военная компания Forward Observation Group занималась подготовкой украинского нацбата "Азов". Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-08-22T07:53
2024-08-22T07:53
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курская область
владимир рогов
чвк
"азов"
всу
иностранные наемники
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"ЧВК Forward Observation Group находится на подконтрольной режиму (Владимира) Зеленского территории с самого начала специальной военной операции. Они принимали активное участие в формировании Иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата "Азов", обучая их, в том числе, различным извращенным способам убийства людей", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, наемники американской ЧВК в начале СВО были привлечены для охраны украинских олигархов.Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, доказывающую участие наемников в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители. Сами наемники отказались комментировать участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.* Признан террористической организацией, запрещен в РФ.Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, курская область, владимир рогов, чвк, "азов", всу, иностранные наемники
Новости, Россия, Украина, Курская область, Владимир Рогов, ЧВК, "Азов", ВСУ, иностранные наемники

Американские наемники обучали нацбат "Азов"* извращенным способам убийства — Рогов

07:53 22.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Американская частная военная компания Forward Observation Group занималась подготовкой украинского нацбата "Азов". Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"ЧВК Forward Observation Group находится на подконтрольной режиму (Владимира) Зеленского территории с самого начала специальной военной операции. Они принимали активное участие в формировании Иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата "Азов", обучая их, в том числе, различным извращенным способам убийства людей", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, наемники американской ЧВК в начале СВО были привлечены для охраны украинских олигархов.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсетях фотографию, доказывающую участие наемников в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители.
Сами наемники отказались комментировать участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
* Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКурская областьВладимир РоговЧВК"Азов"ВСУиностранные наемники
 
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