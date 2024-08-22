Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость" - 22.08.2024 Украина.ру
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Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость"
Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость" - 22.08.2024 Украина.ру
Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость"
Противник мог захватить еще больший плацдарм в Курской области, потому что он использовал эффективных штурмовиков с серьезным опытом. К счастью, ему это не удалось. С информационной точки зрения потери ВСУ в Курской области вполне окупились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-08-22T04:15
2024-08-22T04:15
новости
курская область
украина
курск
пётр скоробогатый
штурм
штурмовик
наступление
всу
киевский режим
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Киевский режим для нападения на Курскую область использовал значительные силы: и те, что были на фронте, и те, что восстанавливались в тылу. Об этом можно судить по количеству и качеству техники, которое применялось во время прорыва, рассказал эксперт.Сначала в прорыве ВСУ была видна некая легкость. Но там шли очень тяжелые бои. Противник мог захватить еще больший плацдарм в Курской области, потому что он использовал эффективных штурмовиков с серьезным опытом. К счастью, ему это не удалось, отметил политолог.С информационной точки зрения потери киевского режима в Курской области вполне окупились. Но в долгосрочной перспективе (полгода) мы можем дать довольно жесткую оценку этому решению Украины, указал Скоробогатый."Я ожидаю еще одного-двух шагов со стороны Украины. Не факт, что эти шаги последуют. Но силы для еще одного прорыва у киевского режима есть. Не надо недооценивать противника, который получает серьезное интеллектуальное подкрепление со штабов НАТО", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
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новости, курская область, украина, курск, пётр скоробогатый, штурм, штурмовик, наступление, всу, киевский режим, плацдарм, война, сво
Новости, Курская область, Украина, Курск, Пётр Скоробогатый, штурм, штурмовик, наступление, ВСУ, киевский режим, плацдарм, война, СВО

Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость"

04:15 22.08.2024
 
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наемники Forward Observations Group
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Противник мог захватить еще больший плацдарм в Курской области, потому что он использовал эффективных штурмовиков с серьезным опытом. К счастью, ему это не удалось. С информационной точки зрения потери ВСУ в Курской области вполне окупились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Киевский режим для нападения на Курскую область использовал значительные силы: и те, что были на фронте, и те, что восстанавливались в тылу. Об этом можно судить по количеству и качеству техники, которое применялось во время прорыва, рассказал эксперт.
Сначала в прорыве ВСУ была видна некая легкость. Но там шли очень тяжелые бои. Противник мог захватить еще больший плацдарм в Курской области, потому что он использовал эффективных штурмовиков с серьезным опытом. К счастью, ему это не удалось, отметил политолог.
С информационной точки зрения потери киевского режима в Курской области вполне окупились. Но в долгосрочной перспективе (полгода) мы можем дать довольно жесткую оценку этому решению Украины, указал Скоробогатый.
"Я ожидаю еще одного-двух шагов со стороны Украины. Не факт, что эти шаги последуют. Но силы для еще одного прорыва у киевского режима есть. Не надо недооценивать противника, который получает серьезное интеллектуальное подкрепление со штабов НАТО", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
О том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
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