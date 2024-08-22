https://ukraina.ru/20240822/1056973571.html

Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость"

Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость" - 22.08.2024 Украина.ру

Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость"

Противник мог захватить еще больший плацдарм в Курской области, потому что он использовал эффективных штурмовиков с серьезным опытом. К счастью, ему это не удалось. С информационной точки зрения потери ВСУ в Курской области вполне окупились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-08-22T04:15

2024-08-22T04:15

2024-08-22T04:15

новости

курская область

украина

курск

пётр скоробогатый

штурм

штурмовик

наступление

всу

киевский режим

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Киевский режим для нападения на Курскую область использовал значительные силы: и те, что были на фронте, и те, что восстанавливались в тылу. Об этом можно судить по количеству и качеству техники, которое применялось во время прорыва, рассказал эксперт.Сначала в прорыве ВСУ была видна некая легкость. Но там шли очень тяжелые бои. Противник мог захватить еще больший плацдарм в Курской области, потому что он использовал эффективных штурмовиков с серьезным опытом. К счастью, ему это не удалось, отметил политолог.С информационной точки зрения потери киевского режима в Курской области вполне окупились. Но в долгосрочной перспективе (полгода) мы можем дать довольно жесткую оценку этому решению Украины, указал Скоробогатый."Я ожидаю еще одного-двух шагов со стороны Украины. Не факт, что эти шаги последуют. Но силы для еще одного прорыва у киевского режима есть. Не надо недооценивать противника, который получает серьезное интеллектуальное подкрепление со штабов НАТО", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру

https://ukraina.ru/20240821/1056971169.html

курская область

украина

курск

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новости, курская область, украина, курск, пётр скоробогатый, штурм, штурмовик, наступление, всу, киевский режим, плацдарм, война, сво