Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость"
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© Forward Observations Group
Противник мог захватить еще больший плацдарм в Курской области, потому что он использовал эффективных штурмовиков с серьезным опытом. К счастью, ему это не удалось. С информационной точки зрения потери ВСУ в Курской области вполне окупились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Киевский режим для нападения на Курскую область использовал значительные силы: и те, что были на фронте, и те, что восстанавливались в тылу. Об этом можно судить по количеству и качеству техники, которое применялось во время прорыва, рассказал эксперт.
Сначала в прорыве ВСУ была видна некая легкость. Но там шли очень тяжелые бои. Противник мог захватить еще больший плацдарм в Курской области, потому что он использовал эффективных штурмовиков с серьезным опытом. К счастью, ему это не удалось, отметил политолог.
С информационной точки зрения потери киевского режима в Курской области вполне окупились. Но в долгосрочной перспективе (полгода) мы можем дать довольно жесткую оценку этому решению Украины, указал Скоробогатый.
"Я ожидаю еще одного-двух шагов со стороны Украины. Не факт, что эти шаги последуют. Но силы для еще одного прорыва у киевского режима есть. Не надо недооценивать противника, который получает серьезное интеллектуальное подкрепление со штабов НАТО", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
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