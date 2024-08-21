https://ukraina.ru/20240821/1056977225.html

Верховная Рада разрешила отбирать у украинцев земельные участки

Верховная Рада разрешила отбирать у украинцев земельные участки - 21.08.2024 Украина.ру

Верховная Рада разрешила отбирать у украинцев земельные участки

Власти Украины смогут принудительно отбирать земельные участки в Закарпатской области для строительства на них объектов оборонно-промышленного комплекса. Об этом 21 августа сообщил в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк

2024-08-21T14:52

2024-08-21T14:52

2024-08-21T14:52

новости

украина

закарпатская область

ярослав железняк

киев

земля

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102581/54/1025815430_0:97:1858:1142_1920x0_80_0_0_6685ce87dadbf253ebc5748629e8ab32.jpg.webp

"Только что Рада проголосовала, 228 голосов, вот за этот закон №9549 по упрощению процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры. Открываем официальное заключение Главного юридического управления и видим, что внутри", - написал Железняк.Документом предлагаются изменения, которыми определяются особенности принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для "размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области".При этом, согласно закону, владельцам участков и недвижимости запрещено обращаться в суд в случае принудительного отчуждения собственности.Подробнее об отношении Киева к собственной земле - в материале Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам на сайте Украина.ру.

украина

закарпатская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, закарпатская область, ярослав железняк, киев, земля, рада