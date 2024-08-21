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Верховная Рада разрешила отбирать у украинцев земельные участки
Верховная Рада разрешила отбирать у украинцев земельные участки - 21.08.2024 Украина.ру
Верховная Рада разрешила отбирать у украинцев земельные участки
Власти Украины смогут принудительно отбирать земельные участки в Закарпатской области для строительства на них объектов оборонно-промышленного комплекса. Об этом 21 августа сообщил в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк
2024-08-21T14:52
2024-08-21T14:52
2024-08-21T14:52
новости
украина
закарпатская область
ярослав железняк
киев
земля
рада
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"Только что Рада проголосовала, 228 голосов, вот за этот закон №9549 по упрощению процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры. Открываем официальное заключение Главного юридического управления и видим, что внутри", - написал Железняк.Документом предлагаются изменения, которыми определяются особенности принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для "размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области".При этом, согласно закону, владельцам участков и недвижимости запрещено обращаться в суд в случае принудительного отчуждения собственности.Подробнее об отношении Киева к собственной земле - в материале Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, закарпатская область, ярослав железняк, киев, земля, рада
Новости, Украина, Закарпатская область, Ярослав Железняк, Киев, земля, Рада
Верховная Рада разрешила отбирать у украинцев земельные участки
Власти Украины смогут принудительно отбирать земельные участки в Закарпатской области для строительства на них объектов оборонно-промышленного комплекса. Об этом 21 августа сообщил в телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк
"Только что Рада проголосовала, 228 голосов, вот за этот закон №9549 по упрощению процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры. Открываем официальное заключение Главного юридического управления и видим, что внутри", - написал Железняк.
Документом предлагаются изменения, которыми определяются особенности принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для "размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области".
При этом, согласно закону, владельцам участков и недвижимости запрещено обращаться в суд в случае принудительного отчуждения собственности.
Подробнее об отношении Киева к собственной земле - в материале Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам на сайте Украина.ру.