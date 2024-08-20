Публичная и непубличная составляющие визита Путина в Баку - 20.08.2024 Украина.ру
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Публичная и непубличная составляющие визита Путина в Баку
Публичная и непубличная составляющие визита Путина в Баку - 20.08.2024 Украина.ру
Публичная и непубличная составляющие визита Путина в Баку
В Баку 19 августа состоялись переговоры между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым
2024-08-20T19:29
2024-08-20T19:29
эксклюзив
азербайджан
баку
владимир путин
россия
ильхам алиев
сергей шойгу
брикс
шос
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В ходе переговоров главы двух государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, международные и региональные проблемы, в том числе мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, отмечается в совместном заявлении, принятом по итогам встречи в Баку.Также в столице Азербайджана представители двух стран подписали три соглашения и три меморандума о сотрудничестве в области сельского хозяйства, здравоохранения, медицинского образования и науки, о взаимодействии в инвестиционной и трудовой сфере, а также в борьбе с изменениями климата, сообщил официальный сайт Кремля.Российская Федерация со своей стороны подтвердила готовность и далее содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Москва также поддержала повышение статуса Азербайджана в ШОС, ровно как и ее интерес к укреплению сотрудничества с БРИКС, подчеркивается в сообщении.Урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией в качестве одного из главных вопросов повестки в разговоре с журналистами выделил сам президент России Владимир Путин. По его словам, историческая вовлеченность России в ситуацию в Закавказье диктует необходимость ее участия в этом урегулировании "в той части, в которой это востребовано сторонами"."Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать соответствующие направления в логистике и в экономике — мы были бы очень этому рады", - сказал Путин.В ходе переговоров главы двух государств также высоко оценили текущий уровень торгово-экономического сотрудничества и подчеркнули важность дальнейшего расширения транзитных потоков, в том числе путем увеличения железнодорожных и мультимодальных грузовых перевозок и инфраструктуры на маршруте МТК "Север-Юг".После встречи с азербайджанским коллегой Путин заявил, что Москва и Баку приступят к совместному созданию танкеров класса "река-море" для перевозки нефтепродуктов. В проекте примут участие Российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод. По словам президента России, использование этих судов на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах позволит существенно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки.По словам эксперта по Ближнему Востоку и Кавказу, обозревателя ИА REX Станислава Тарасова, визит Владимира Путина в Баку имел две части — публичную, где обсуждались такие темы, как экономика и двухсторонние связи, и закрытую, которая, как предполагается, была посвящена проблемам безопасности в регионе. И если первая часть встречи хорошо освящена как в российских, так и в азербайджанских СМИ, по второй части информации мало, отметил эксперт."Это первый визит президента России в Азербайджан после довольно большой паузы — предыдущий состоялся в 2018 году. При этом он был довольно необычным. Бросается в глаза, что в публичных комментариях азербайджанских и многих отечественных экспертов отмечается расширение торгово-экономического, энергетического сотрудничества, расширение транспортного коридора "Север-Юг". Но эти вопросы больше в компетенции правительств и ведомств двух стран", - заявил Тарасов в интервью изданию Украина.ру.Поэтому можно предположить, что некоторые важные элементы визита остались за скобкой, допустил эксперт. Тем более, в регионе складывается сложная ситуация, добавил он. Тарасов напомнил, что 6 августа, возвращаясь из официального визита в Тегеран, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Баку."Тогда речь шла о возможной дестабилизации ситуации по направлению Север-Юг. Американцы пытаются выйти из игры в Иране. В таком случае эскалация может перекинуться на Азербайджан, если его спровоцируют на вооруженный конфликт с Арменией. Эти два момента связаны между собой", - полагает Тарасов.По его словам, главная задача российско-азербайджанского саммита - не допустить очередной эскалации на Ближнем Востоке и ее переброса в в Закавказье. Остальные темы, связанные с экономикой и логистикой уже были вторичными, считает эксперт.Тарасов также подчеркнул, что ранее визиты российских руководителей такого уровня в Баку и Ереван осуществлялись попарно — сначала Ереван, потом Баку, или наоборот."На этот раз Путин заявил, что он может переговорить с Пашиняном о тех условиях, которые он обозначил. Позиция России по армяно-азербайджанским отношениям очевидна. Она вытекает из мирного соглашения от 9 ноября 2020 года. Четыре года уже прошло, и никакого мирного договора с Азербайджаном нет. Идут переговоры в Париже, Берлине, в США, тоже без каких-то ощутимых результатов. Москва может вернуть переговорный процесс на московскую площадку, где будут разработаны условия подписания мирного договора. Вопрос в том, что на Ереван на это не согласится", - считает эксперт.По словам Тарасова, здесь Баку со своей стороны сделал ход — заявил о том, что удаляет из текста договора упоминание, касающееся спорного Зангезурского коридора, который является камнем преткновения в переговорах с Арменией."Таким образом армяне теряют козырную карту в переговорном процессе. Складывается впечатление, что этот ход Азербайджана по Зангезурскому коридору имеет свою подоплеку. Почему? Потому что рассматривается вопрос о подключению Армении к коридору "Север-Юг". Он проходит через Азербайджан и Иран, его ответвления могли бы затронуть и Армению, но сейчас она оказывается в региональной изоляции", - рассказал Тарасов.В настоящее время Азербайджан заинтересован в реализации всех стратегических и экономических проектов, необходимы для осуществления прорыва России на Восток, потому что имея такой тыл, как российский, он может грамотно разыграть российскую карту и получать серьезные дивиденды, полагает эксперт.Еще одним важным моментом для Баку сегодня является вопрос вступления в БРИКС, добавил он."Это новый вектор азербайджанской политики. Он хочет в ШОС, он хочет в БРИКС, я не удивлюсь, если завтра Баку заявил, что хочет в ОДКБ", - подытожил Станислав Тарасов.О важности транспортного коридора "Север-Юг" в статье Владимира Скачко Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, азербайджан, баку, владимир путин, россия, ильхам алиев, сергей шойгу, брикс, шос, одкб, визит, безопасность
Эксклюзив, Азербайджан, Баку, Владимир Путин, Россия, Ильхам Алиев, Сергей Шойгу, БРИКС, ШОС, ОДКБ, визит, безопасность

Публичная и непубличная составляющие визита Путина в Баку

19:29 20.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан
Государственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан
© POOL
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Баку 19 августа состоялись переговоры между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым
В ходе переговоров главы двух государств обсудили вопросы экономического сотрудничества, международные и региональные проблемы, в том числе мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, отмечается в совместном заявлении, принятом по итогам встречи в Баку.
Также в столице Азербайджана представители двух стран подписали три соглашения и три меморандума о сотрудничестве в области сельского хозяйства, здравоохранения, медицинского образования и науки, о взаимодействии в инвестиционной и трудовой сфере, а также в борьбе с изменениями климата, сообщил официальный сайт Кремля.
Российская Федерация со своей стороны подтвердила готовность и далее содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Москва также поддержала повышение статуса Азербайджана в ШОС, ровно как и ее интерес к укреплению сотрудничества с БРИКС, подчеркивается в сообщении.
Урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией в качестве одного из главных вопросов повестки в разговоре с журналистами выделил сам президент России Владимир Путин. По его словам, историческая вовлеченность России в ситуацию в Закавказье диктует необходимость ее участия в этом урегулировании "в той части, в которой это востребовано сторонами".
"Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать соответствующие направления в логистике и в экономике — мы были бы очень этому рады", - сказал Путин.
В ходе переговоров главы двух государств также высоко оценили текущий уровень торгово-экономического сотрудничества и подчеркнули важность дальнейшего расширения транзитных потоков, в том числе путем увеличения железнодорожных и мультимодальных грузовых перевозок и инфраструктуры на маршруте МТК "Север-Юг".
После встречи с азербайджанским коллегой Путин заявил, что Москва и Баку приступят к совместному созданию танкеров класса "река-море" для перевозки нефтепродуктов. В проекте примут участие Российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод. По словам президента России, использование этих судов на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах позволит существенно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки.
Государственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан
Вчера, 17:31
Газ, БРИКС, Закавказье. Зачем Путин поехал в Азербайджан? Владимир Путин с государственным визитом отправился в Баку. В столице Азербайджана на высшем уровне проходит встреча лидеров двух стран
По словам эксперта по Ближнему Востоку и Кавказу, обозревателя ИА REX Станислава Тарасова, визит Владимира Путина в Баку имел две части — публичную, где обсуждались такие темы, как экономика и двухсторонние связи, и закрытую, которая, как предполагается, была посвящена проблемам безопасности в регионе. И если первая часть встречи хорошо освящена как в российских, так и в азербайджанских СМИ, по второй части информации мало, отметил эксперт.
"Это первый визит президента России в Азербайджан после довольно большой паузы — предыдущий состоялся в 2018 году. При этом он был довольно необычным. Бросается в глаза, что в публичных комментариях азербайджанских и многих отечественных экспертов отмечается расширение торгово-экономического, энергетического сотрудничества, расширение транспортного коридора "Север-Юг". Но эти вопросы больше в компетенции правительств и ведомств двух стран", - заявил Тарасов в интервью изданию Украина.ру.
Поэтому можно предположить, что некоторые важные элементы визита остались за скобкой, допустил эксперт. Тем более, в регионе складывается сложная ситуация, добавил он. Тарасов напомнил, что 6 августа, возвращаясь из официального визита в Тегеран, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Баку.
"Тогда речь шла о возможной дестабилизации ситуации по направлению Север-Юг. Американцы пытаются выйти из игры в Иране. В таком случае эскалация может перекинуться на Азербайджан, если его спровоцируют на вооруженный конфликт с Арменией. Эти два момента связаны между собой", - полагает Тарасов.
По его словам, главная задача российско-азербайджанского саммита - не допустить очередной эскалации на Ближнем Востоке и ее переброса в в Закавказье. Остальные темы, связанные с экономикой и логистикой уже были вторичными, считает эксперт.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
6 августа, 11:48
Шойгу обсудил развитие двусторонних отношений с президентом АзербайджанаСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства
Тарасов также подчеркнул, что ранее визиты российских руководителей такого уровня в Баку и Ереван осуществлялись попарно — сначала Ереван, потом Баку, или наоборот.
"На этот раз Путин заявил, что он может переговорить с Пашиняном о тех условиях, которые он обозначил. Позиция России по армяно-азербайджанским отношениям очевидна. Она вытекает из мирного соглашения от 9 ноября 2020 года. Четыре года уже прошло, и никакого мирного договора с Азербайджаном нет. Идут переговоры в Париже, Берлине, в США, тоже без каких-то ощутимых результатов. Москва может вернуть переговорный процесс на московскую площадку, где будут разработаны условия подписания мирного договора. Вопрос в том, что на Ереван на это не согласится", - считает эксперт.
По словам Тарасова, здесь Баку со своей стороны сделал ход — заявил о том, что удаляет из текста договора упоминание, касающееся спорного Зангезурского коридора, который является камнем преткновения в переговорах с Арменией.
"Таким образом армяне теряют козырную карту в переговорном процессе. Складывается впечатление, что этот ход Азербайджана по Зангезурскому коридору имеет свою подоплеку. Почему? Потому что рассматривается вопрос о подключению Армении к коридору "Север-Юг". Он проходит через Азербайджан и Иран, его ответвления могли бы затронуть и Армению, но сейчас она оказывается в региональной изоляции", - рассказал Тарасов.
В настоящее время Азербайджан заинтересован в реализации всех стратегических и экономических проектов, необходимы для осуществления прорыва России на Восток, потому что имея такой тыл, как российский, он может грамотно разыграть российскую карту и получать серьезные дивиденды, полагает эксперт.
Еще одним важным моментом для Баку сегодня является вопрос вступления в БРИКС, добавил он.
"Это новый вектор азербайджанской политики. Он хочет в ШОС, он хочет в БРИКС, я не удивлюсь, если завтра Баку заявил, что хочет в ОДКБ", - подытожил Станислав Тарасов.
О важности транспортного коридора "Север-Юг" в статье Владимира Скачко Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану
 
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