Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану - 22.06.2024 Украина.ру
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Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану
Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану - 22.06.2024 Украина.ру
Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану
Россия близка к тому, чтобы в XXI веке окончательно выиграть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии так называемую "Большую игру", в которой она уже пару столетий состязается сначала с Великобританией, а теперь с нею же и со всеми англосаксами, ведомыми США.
2024-06-22T13:15
2024-06-22T13:19
иран
россия
каспийское море
владимир путин
андрей шаров (политик)
эбрахим (ибрахим) раиси
эксклюзив
владимир скачко
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Россия берет под свой контроль логистику – передвижение грузопотоков в этом регионе. Но делает это не как прежние колонизаторы, подавляя и игнорируя интересы подневольных стран, а как равноправный партнер – участвуя на равных в открытии новых проектов и тем самым заинтересовывая эти страны. Это и называется строительство нового многополярного мира – более равноправного и справедливого в сравнении с нынешним монополярным и англосаксоноцентричным миром во главе с США. "Цветущий сад" Запада и "золотого миллиарда" и "дикие джунгли" остального мира уравниваются в правах при этом новом мироустройстве.20 июня 2024 года между портом Каспиан и городом Решт был запущен в работу 37-километровй участок железной дороги, которая соединяет южные и северные порты Ирана и таким образом связывает Каспийское море с Персидским и Оманским заливами Индийского океана.Точнее -- позволит соединить, когда окончательно будет построено еще более 120 километров железной дороги до города Астара на северо-западе Ирана. Но уже сейчас грузы могут идти от Каспия до железки и дальше вниз, на юг до Индийского океана. Миллионы тонн грузов из России и Центральной Азии будут проходить по этой железнодорожной линии, чтобы достичь южных морей и океанов.Потому что этот участок Каспиан-Решт является одним из важнейших и наиболее приоритетных железнодорожных проектов и России, и Ирана для завершения международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" (INSTC), будучи его очень важной соединительной частью.Чтобы понять и оценить значение происшедшего, нужно помнить, что МТК "Север-Юг" -- это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженностью 7,2 тыс. км. И что в рамках этого коридора существует 3 маршрута: транскаспийский (с использованием железных российских, иранских и прочих дорог и портов Каспийского моря), а также сухопутные -- восточный (уже достроенный и работающий) и западный, на котором, собственно, и была запущена упомянутая выше железная дорога.В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 млрд евро. Из этих средств 1,3 млрд составляет кредит России, остальное -- средства иранской стороны.По оценкам части специалистов, инициатива железной дороги Решт-Каспиан имеет большее значение для торговли Ирана со странами региона Ближнего Востока и Европой. Ибо значительно улучшает транспортное сообщение, облегчает транспортные и торговые связи между Ираном и регионом Каспийского моря на севере и с железнодорожной сетью на юге, обеспечивает более эффективный и экономичный способ перевозки грузов и пассажиров.Спецы утверждают, что железная дорога Решт-Каспиан обеспечит Иран преимуществами в том, что она:- финансируется за счет внутренних ресурсов и уже облегчает мультимодальные перевозки на территории Ирана;- значительно стимулирует региональную экономику за счет содействия торговле, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. А также может послужить катализатором развития транзитной деятельности на севере Ирана, поскольку проект соединяется с местной свободной торгово-промышленной зоной "Энзели";- станет экономически эффективным вариантом транспортировки товаров, что облегчит перемещение грузов и улучшит и региональную, и международную торговлю;- сыграет решающую роль в соединении Ирана с соседними странами и международными торговыми маршрутами -- может обеспечить прямую торговую связь со странами Центральной Азии, не имеющими выхода к морю, и потенциально укрепить торговые отношения Ирана с Россией и другими странами Каспийского моря;- будет играть жизненно важную роль в развитии региональной интеграции и сотрудничества между соседними странами;- будет более экологически чистой по сравнению с другими видами транспорта, такими как автомобильный или воздушный, так как потенциально может сократить выбросы углекислого газа и внести вклад в устойчивое развитие, предоставив альтернативу автомобильному транспорту, который сейчас обеспечивает товаропотоки в этом регионе.Однако точно такие же выгоды указанный участок железной дороги имеет и для России. Кроме Ирана, для России станет намного проще и выгоднее торговать с Индией и Пакистаном.И именно поэтому Соглашение между правительствами России и Ирана о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт-Астара на территории Ирана для развития перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" в мае 2023 года подписывали при участии по видео связи президентов России Владимира Путина и Ирана Эбрахима Раиси. Уже тогда стороны подтвердили, что перевозки по коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами, а президент Путин заявил: "В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбай займет около десяти суток", тогда как "время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30–45 суток".Идею строительства железки Решт-Каспиан впервые начали предметно обсуждать еще в 2022 году. Инициатором проекта был Иран, который стал подталкивать Россию к мысли о том, что нужно "вложиться" в совместный проект. Однако на самом деле переговоры о достройке участка Решт-Астара идут более 20 лет. Соглашение о создании МТК "Север—Юг" было подписано в 2000 году, а идея построить в упомянутом месте железную дорогу появилась еще в 2005 году. Тогда Россия, Иран и Азербайджан подписали трехстороннее соглашение о строительстве 165 км железной дороги от Решта до Астары. Работы начались в 2009 году, но продвигались крайне медленно в связи то с технической сложностью проекта (почти 30 км железной дороги на запланированном маршруте – это мосты и тоннели), то с международными санкциями англосаксов, накладываемыми за сотрудничество с Ираном, то с недостатком денег.Сейчас вот деньги нашлись, ибо геополитика тоже порой требует вложения средств, которые окупятся спустя некоторое время. А могут и не окупиться.По словам российского вице-премьера Александра Новака, изначально была "достигнута договоренность" о том, что после достройки участка Решт-Астара общий объем грузооборота с Ираном только железной дорогой составит не менее 15 млн тонн в год. До 2030 года, и "это касается только транзитных грузов".А главы "Русиранэкспо" Александр Шаров еще в прошлом году убеждал журналистов, что участок Решт-Астара России не так и нужен, так как есть другие варианты маршрутов для российских товаропотоков. Например, если, проложив лишь около 80 км без тоннелей и мостов, достроить железнодорожный коридор через Нахичевань, который способен обеспечивать существующий грузопоток до 5–7 млн тонн в год по той же западной ветке МТК "Север-Юг".Однако и тогда Шаров признал: Иран заинтересован в развитии железных дорог, и потому там действует госпрограмма субсидирования железнодорожных перевозок, при грамотном использовании которой ж/д вагон окупается всего за два года. А значит, если российские операторы зайдут на иранский рынок, то они смогут взять на себя около 20–40 млн тонн и внутрииранских, и экспортно-импортных железнодорожных перевозок в этой стране.И вот сейчас участок важной железной дороги запущен в работу, а цели ясны и задачи намечены. Осталось малое – работать по намеченному плану. К тому же Иран – это сегодня важнейший геополитический и геостратегический партнер России в построении нового многополярного мира. Это тот вариант, когда вложения в партнерство могут окупиться сторицей.О других транспортных и логистических проектах, в которых может быть задействована Россия - в материале Владимира Скачко "Транспортные кресты на теле Африки. Как соединить Черный континент в единый рынок"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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иран, россия, каспийское море, владимир путин, андрей шаров (политик), эбрахим (ибрахим) раиси, эксклюзив, владимир скачко
Иран, Россия, Каспийское море, Владимир Путин, Андрей Шаров (политик), Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Эксклюзив, Владимир Скачко

Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану

13:15 22.06.2024 (обновлено: 13:19 22.06.2024)
 
Карта коридора Север-Юг
Карта коридора Север-Юг
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Россия близка к тому, чтобы в XXI веке окончательно выиграть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии так называемую "Большую игру", в которой она уже пару столетий состязается сначала с Великобританией, а теперь с нею же и со всеми англосаксами, ведомыми США.
Россия берет под свой контроль логистику – передвижение грузопотоков в этом регионе. Но делает это не как прежние колонизаторы, подавляя и игнорируя интересы подневольных стран, а как равноправный партнер – участвуя на равных в открытии новых проектов и тем самым заинтересовывая эти страны. Это и называется строительство нового многополярного мира – более равноправного и справедливого в сравнении с нынешним монополярным и англосаксоноцентричным миром во главе с США. "Цветущий сад" Запада и "золотого миллиарда" и "дикие джунгли" остального мира уравниваются в правах при этом новом мироустройстве.
20 июня 2024 года между портом Каспиан и городом Решт был запущен в работу 37-километровй участок железной дороги, которая соединяет южные и северные порты Ирана и таким образом связывает Каспийское море с Персидским и Оманским заливами Индийского океана.
Точнее -- позволит соединить, когда окончательно будет построено еще более 120 километров железной дороги до города Астара на северо-западе Ирана. Но уже сейчас грузы могут идти от Каспия до железки и дальше вниз, на юг до Индийского океана. Миллионы тонн грузов из России и Центральной Азии будут проходить по этой железнодорожной линии, чтобы достичь южных морей и океанов.
Потому что этот участок Каспиан-Решт является одним из важнейших и наиболее приоритетных железнодорожных проектов и России, и Ирана для завершения международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" (INSTC), будучи его очень важной соединительной частью.
Чтобы понять и оценить значение происшедшего, нужно помнить, что МТК "Север-Юг" -- это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженностью 7,2 тыс. км. И что в рамках этого коридора существует 3 маршрута: транскаспийский (с использованием железных российских, иранских и прочих дорог и портов Каспийского моря), а также сухопутные -- восточный (уже достроенный и работающий) и западный, на котором, собственно, и была запущена упомянутая выше железная дорога.
В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 млрд евро. Из этих средств 1,3 млрд составляет кредит России, остальное -- средства иранской стороны.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
По оценкам части специалистов, инициатива железной дороги Решт-Каспиан имеет большее значение для торговли Ирана со странами региона Ближнего Востока и Европой. Ибо значительно улучшает транспортное сообщение, облегчает транспортные и торговые связи между Ираном и регионом Каспийского моря на севере и с железнодорожной сетью на юге, обеспечивает более эффективный и экономичный способ перевозки грузов и пассажиров.
Спецы утверждают, что железная дорога Решт-Каспиан обеспечит Иран преимуществами в том, что она:
- финансируется за счет внутренних ресурсов и уже облегчает мультимодальные перевозки на территории Ирана;
- значительно стимулирует региональную экономику за счет содействия торговле, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. А также может послужить катализатором развития транзитной деятельности на севере Ирана, поскольку проект соединяется с местной свободной торгово-промышленной зоной "Энзели";
- станет экономически эффективным вариантом транспортировки товаров, что облегчит перемещение грузов и улучшит и региональную, и международную торговлю;
- сыграет решающую роль в соединении Ирана с соседними странами и международными торговыми маршрутами -- может обеспечить прямую торговую связь со странами Центральной Азии, не имеющими выхода к морю, и потенциально укрепить торговые отношения Ирана с Россией и другими странами Каспийского моря;
- будет играть жизненно важную роль в развитии региональной интеграции и сотрудничества между соседними странами;
- будет более экологически чистой по сравнению с другими видами транспорта, такими как автомобильный или воздушный, так как потенциально может сократить выбросы углекислого газа и внести вклад в устойчивое развитие, предоставив альтернативу автомобильному транспорту, который сейчас обеспечивает товаропотоки в этом регионе.
Однако точно такие же выгоды указанный участок железной дороги имеет и для России. Кроме Ирана, для России станет намного проще и выгоднее торговать с Индией и Пакистаном.
И именно поэтому Соглашение между правительствами России и Ирана о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт-Астара на территории Ирана для развития перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" в мае 2023 года подписывали при участии по видео связи президентов России Владимира Путина и Ирана Эбрахима Раиси. Уже тогда стороны подтвердили, что перевозки по коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами, а президент Путин заявил: "В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбай займет около десяти суток", тогда как "время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30–45 суток".
Идею строительства железки Решт-Каспиан впервые начали предметно обсуждать еще в 2022 году. Инициатором проекта был Иран, который стал подталкивать Россию к мысли о том, что нужно "вложиться" в совместный проект. Однако на самом деле переговоры о достройке участка Решт-Астара идут более 20 лет. Соглашение о создании МТК "Север—Юг" было подписано в 2000 году, а идея построить в упомянутом месте железную дорогу появилась еще в 2005 году. Тогда Россия, Иран и Азербайджан подписали трехстороннее соглашение о строительстве 165 км железной дороги от Решта до Астары. Работы начались в 2009 году, но продвигались крайне медленно в связи то с технической сложностью проекта (почти 30 км железной дороги на запланированном маршруте – это мосты и тоннели), то с международными санкциями англосаксов, накладываемыми за сотрудничество с Ираном, то с недостатком денег.
Сейчас вот деньги нашлись, ибо геополитика тоже порой требует вложения средств, которые окупятся спустя некоторое время. А могут и не окупиться.
По словам российского вице-премьера Александра Новака, изначально была "достигнута договоренность" о том, что после достройки участка Решт-Астара общий объем грузооборота с Ираном только железной дорогой составит не менее 15 млн тонн в год. До 2030 года, и "это касается только транзитных грузов".
А главы "Русиранэкспо" Александр Шаров еще в прошлом году убеждал журналистов, что участок Решт-Астара России не так и нужен, так как есть другие варианты маршрутов для российских товаропотоков. Например, если, проложив лишь около 80 км без тоннелей и мостов, достроить железнодорожный коридор через Нахичевань, который способен обеспечивать существующий грузопоток до 5–7 млн тонн в год по той же западной ветке МТК "Север-Юг".
Однако и тогда Шаров признал: Иран заинтересован в развитии железных дорог, и потому там действует госпрограмма субсидирования железнодорожных перевозок, при грамотном использовании которой ж/д вагон окупается всего за два года. А значит, если российские операторы зайдут на иранский рынок, то они смогут взять на себя около 20–40 млн тонн и внутрииранских, и экспортно-импортных железнодорожных перевозок в этой стране.
И вот сейчас участок важной железной дороги запущен в работу, а цели ясны и задачи намечены. Осталось малое – работать по намеченному плану. К тому же Иран – это сегодня важнейший геополитический и геостратегический партнер России в построении нового многополярного мира. Это тот вариант, когда вложения в партнерство могут окупиться сторицей.
О других транспортных и логистических проектах, в которых может быть задействована Россия - в материале Владимира Скачко "Транспортные кресты на теле Африки. Как соединить Черный континент в единый рынок"
 
ИранРоссияКаспийское мореВладимир ПутинАндрей Шаров (политик)Эбрахим (Ибрахим) РаисиЭксклюзивВладимир Скачко
 
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