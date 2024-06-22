https://ukraina.ru/20240622/1055787559.html

Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану

Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану - 22.06.2024 Украина.ру

Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану

Россия близка к тому, чтобы в XXI веке окончательно выиграть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии так называемую "Большую игру", в которой она уже пару столетий состязается сначала с Великобританией, а теперь с нею же и со всеми англосаксами, ведомыми США.

2024-06-22T13:15

2024-06-22T13:15

2024-06-22T13:19

иран

россия

каспийское море

владимир путин

андрей шаров (политик)

эбрахим (ибрахим) раиси

эксклюзив

владимир скачко

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Россия берет под свой контроль логистику – передвижение грузопотоков в этом регионе. Но делает это не как прежние колонизаторы, подавляя и игнорируя интересы подневольных стран, а как равноправный партнер – участвуя на равных в открытии новых проектов и тем самым заинтересовывая эти страны. Это и называется строительство нового многополярного мира – более равноправного и справедливого в сравнении с нынешним монополярным и англосаксоноцентричным миром во главе с США. "Цветущий сад" Запада и "золотого миллиарда" и "дикие джунгли" остального мира уравниваются в правах при этом новом мироустройстве.20 июня 2024 года между портом Каспиан и городом Решт был запущен в работу 37-километровй участок железной дороги, которая соединяет южные и северные порты Ирана и таким образом связывает Каспийское море с Персидским и Оманским заливами Индийского океана.Точнее -- позволит соединить, когда окончательно будет построено еще более 120 километров железной дороги до города Астара на северо-западе Ирана. Но уже сейчас грузы могут идти от Каспия до железки и дальше вниз, на юг до Индийского океана. Миллионы тонн грузов из России и Центральной Азии будут проходить по этой железнодорожной линии, чтобы достичь южных морей и океанов.Потому что этот участок Каспиан-Решт является одним из важнейших и наиболее приоритетных железнодорожных проектов и России, и Ирана для завершения международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" (INSTC), будучи его очень важной соединительной частью.Чтобы понять и оценить значение происшедшего, нужно помнить, что МТК "Север-Юг" -- это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженностью 7,2 тыс. км. И что в рамках этого коридора существует 3 маршрута: транскаспийский (с использованием железных российских, иранских и прочих дорог и портов Каспийского моря), а также сухопутные -- восточный (уже достроенный и работающий) и западный, на котором, собственно, и была запущена упомянутая выше железная дорога.В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 млрд евро. Из этих средств 1,3 млрд составляет кредит России, остальное -- средства иранской стороны.По оценкам части специалистов, инициатива железной дороги Решт-Каспиан имеет большее значение для торговли Ирана со странами региона Ближнего Востока и Европой. Ибо значительно улучшает транспортное сообщение, облегчает транспортные и торговые связи между Ираном и регионом Каспийского моря на севере и с железнодорожной сетью на юге, обеспечивает более эффективный и экономичный способ перевозки грузов и пассажиров.Спецы утверждают, что железная дорога Решт-Каспиан обеспечит Иран преимуществами в том, что она:- финансируется за счет внутренних ресурсов и уже облегчает мультимодальные перевозки на территории Ирана;- значительно стимулирует региональную экономику за счет содействия торговле, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. А также может послужить катализатором развития транзитной деятельности на севере Ирана, поскольку проект соединяется с местной свободной торгово-промышленной зоной "Энзели";- станет экономически эффективным вариантом транспортировки товаров, что облегчит перемещение грузов и улучшит и региональную, и международную торговлю;- сыграет решающую роль в соединении Ирана с соседними странами и международными торговыми маршрутами -- может обеспечить прямую торговую связь со странами Центральной Азии, не имеющими выхода к морю, и потенциально укрепить торговые отношения Ирана с Россией и другими странами Каспийского моря;- будет играть жизненно важную роль в развитии региональной интеграции и сотрудничества между соседними странами;- будет более экологически чистой по сравнению с другими видами транспорта, такими как автомобильный или воздушный, так как потенциально может сократить выбросы углекислого газа и внести вклад в устойчивое развитие, предоставив альтернативу автомобильному транспорту, который сейчас обеспечивает товаропотоки в этом регионе.Однако точно такие же выгоды указанный участок железной дороги имеет и для России. Кроме Ирана, для России станет намного проще и выгоднее торговать с Индией и Пакистаном.И именно поэтому Соглашение между правительствами России и Ирана о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт-Астара на территории Ирана для развития перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" в мае 2023 года подписывали при участии по видео связи президентов России Владимира Путина и Ирана Эбрахима Раиси. Уже тогда стороны подтвердили, что перевозки по коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами, а президент Путин заявил: "В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбай займет около десяти суток", тогда как "время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30–45 суток".Идею строительства железки Решт-Каспиан впервые начали предметно обсуждать еще в 2022 году. Инициатором проекта был Иран, который стал подталкивать Россию к мысли о том, что нужно "вложиться" в совместный проект. Однако на самом деле переговоры о достройке участка Решт-Астара идут более 20 лет. Соглашение о создании МТК "Север—Юг" было подписано в 2000 году, а идея построить в упомянутом месте железную дорогу появилась еще в 2005 году. Тогда Россия, Иран и Азербайджан подписали трехстороннее соглашение о строительстве 165 км железной дороги от Решта до Астары. Работы начались в 2009 году, но продвигались крайне медленно в связи то с технической сложностью проекта (почти 30 км железной дороги на запланированном маршруте – это мосты и тоннели), то с международными санкциями англосаксов, накладываемыми за сотрудничество с Ираном, то с недостатком денег.Сейчас вот деньги нашлись, ибо геополитика тоже порой требует вложения средств, которые окупятся спустя некоторое время. А могут и не окупиться.По словам российского вице-премьера Александра Новака, изначально была "достигнута договоренность" о том, что после достройки участка Решт-Астара общий объем грузооборота с Ираном только железной дорогой составит не менее 15 млн тонн в год. До 2030 года, и "это касается только транзитных грузов".А главы "Русиранэкспо" Александр Шаров еще в прошлом году убеждал журналистов, что участок Решт-Астара России не так и нужен, так как есть другие варианты маршрутов для российских товаропотоков. Например, если, проложив лишь около 80 км без тоннелей и мостов, достроить железнодорожный коридор через Нахичевань, который способен обеспечивать существующий грузопоток до 5–7 млн тонн в год по той же западной ветке МТК "Север-Юг".Однако и тогда Шаров признал: Иран заинтересован в развитии железных дорог, и потому там действует госпрограмма субсидирования железнодорожных перевозок, при грамотном использовании которой ж/д вагон окупается всего за два года. А значит, если российские операторы зайдут на иранский рынок, то они смогут взять на себя около 20–40 млн тонн и внутрииранских, и экспортно-импортных железнодорожных перевозок в этой стране.И вот сейчас участок важной железной дороги запущен в работу, а цели ясны и задачи намечены. Осталось малое – работать по намеченному плану. К тому же Иран – это сегодня важнейший геополитический и геостратегический партнер России в построении нового многополярного мира. Это тот вариант, когда вложения в партнерство могут окупиться сторицей.О других транспортных и логистических проектах, в которых может быть задействована Россия - в материале Владимира Скачко "Транспортные кресты на теле Африки. Как соединить Черный континент в единый рынок"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

иран

россия

каспийское море

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

иран, россия, каспийское море, владимир путин, андрей шаров (политик), эбрахим (ибрахим) раиси, эксклюзив, владимир скачко