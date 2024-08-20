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Минобороны РФ: Курская и Белгородская области обеспечены необходимым для отражения агрессии ВСУ
Минобороны РФ: Курская и Белгородская области обеспечены необходимым для отражения агрессии ВСУ - 20.08.2024 Украина.ру
Минобороны РФ: Курская и Белгородская области обеспечены необходимым для отражения агрессии ВСУ
Все проблемные вопросы по снабжению российских бойцов в Курской области решаются с круглосуточной координацией. Об этом 20 августа заявил замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев
2024-08-20T18:05
2024-08-20T18:05
2024-08-20T18:05
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Как сообщает ТГ-канал Zvezdanews, центр управления обороной проинформировал о поставленном в Курскую область запрошенном количестве противодроновых ружей, БПЛА, малогабаритных электростанций и средств РЭБ. Там также заверили, что решены вопросы поставки в Белгородскую область дронов, генераторов, квардоциклов, прицелов и тепловизоров."Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация – на круглосуточном сопровождении и координации", – заявил замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении составили более 4130 военнослужащих
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Украина.ру
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новости, россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, кто, бпла, минобороны рф
Новости, Россия, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, БПЛА, Минобороны РФ
Минобороны РФ: Курская и Белгородская области обеспечены необходимым для отражения агрессии ВСУ
Все проблемные вопросы по снабжению российских бойцов в Курской области решаются с круглосуточной координацией. Об этом 20 августа заявил замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев
Как сообщает ТГ-канал Zvezdanews
, центр управления обороной проинформировал о поставленном в Курскую область запрошенном количестве противодроновых ружей, БПЛА, малогабаритных электростанций и средств РЭБ.
Там также заверили, что решены вопросы поставки в Белгородскую область дронов, генераторов, квардоциклов, прицелов и тепловизоров.
"Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация – на круглосуточном сопровождении и координации", – заявил замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.