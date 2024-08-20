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Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру

Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру - 20.08.2024 Украина.ру

Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру

Запрет канонической Украинской Православной Церкви является укреплением "духовной независимости" Украины. Об этом 20 августа заявил Владимир Зеленский

2024-08-20T17:31

2024-08-20T17:31

2024-08-20T17:31

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владимир зеленский

варфоломей (патриарх варфоломей)

упц

верховная рада

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всу

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"Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады, - сообщил он подписчикам своего телеграм-канала. - Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, что мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Мы будем и дальше укреплять Украину, наше общество".Также 20 августа украинские депутаты проголосовали за ещё один закон, давно ожидавшийся Зеленским и анонсированный им. Депутаты Рады проголосовали за поддержку участников военной операции ВСУ на территории российской Курской области."Сегодня же принят закон в поддержку наших воинов, которые совершают наши защитные операции на российской приграничной территории. Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Я ожидаю документы из парламента", - поведал Зеленский.Также сегодня стало известно, что Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦРанее эксперт Александр Фомин рассмотрел проблему в публикации Зеленский и Варфоломей. К чему приведут политические игры Киева с Фанаром

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новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, варфоломей (патриарх варфоломей), упц, верховная рада, вооруженные силы украины, всу, кто