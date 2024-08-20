Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру - 20.08.2024 Украина.ру
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Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру
Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру - 20.08.2024 Украина.ру
Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру
Запрет канонической Украинской Православной Церкви является укреплением "духовной независимости" Украины. Об этом 20 августа заявил Владимир Зеленский
2024-08-20T17:31
2024-08-20T17:31
новости
украина
россия
курская область
владимир зеленский
варфоломей (патриарх варфоломей)
упц
верховная рада
вооруженные силы украины
всу
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"Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады, - сообщил он подписчикам своего телеграм-канала. - Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, что мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Мы будем и дальше укреплять Украину, наше общество".Также 20 августа украинские депутаты проголосовали за ещё один закон, давно ожидавшийся Зеленским и анонсированный им. Депутаты Рады проголосовали за поддержку участников военной операции ВСУ на территории российской Курской области."Сегодня же принят закон в поддержку наших воинов, которые совершают наши защитные операции на российской приграничной территории. Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Я ожидаю документы из парламента", - поведал Зеленский.Также сегодня стало известно, что Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦРанее эксперт Александр Фомин рассмотрел проблему в публикации Зеленский и Варфоломей. К чему приведут политические игры Киева с Фанаром
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новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, варфоломей (патриарх варфоломей), упц, верховная рада, вооруженные силы украины, всу, кто
Новости, Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Варфоломей (патриарх Варфоломей), УПЦ, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО

Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру

17:31 20.08.2024
 
© Forward Observations Groupнаемники Forward Observations Group
наемники Forward Observations Group
© Forward Observations Group
Читать в
Запрет канонической Украинской Православной Церкви является укреплением "духовной независимости" Украины. Об этом 20 августа заявил Владимир Зеленский
"Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады, - сообщил он подписчикам своего телеграм-канала. - Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, что мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея. Мы будем и дальше укреплять Украину, наше общество".
Также 20 августа украинские депутаты проголосовали за ещё один закон, давно ожидавшийся Зеленским и анонсированный им. Депутаты Рады проголосовали за поддержку участников военной операции ВСУ на территории российской Курской области.
"Сегодня же принят закон в поддержку наших воинов, которые совершают наши защитные операции на российской приграничной территории. Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Я ожидаю документы из парламента", - поведал Зеленский.
Также сегодня стало известно, что Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ
Ранее эксперт Александр Фомин рассмотрел проблему в публикации Зеленский и Варфоломей. К чему приведут политические игры Киева с Фанаром
 
НовостиУкраинаРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийВарфоломей (патриарх Варфоломей)УПЦВерховная РадаВооруженные силы УкраиныВСУКТО
 
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17:31Зеленский похвалил Раду за закон о запрете УПЦ и пообещал оплатить Курскую авантюру
17:20Созданы группировки войск РФ "Белгород", "Брянск" и "Курск"
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