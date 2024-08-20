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Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь

Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь - 20.08.2024 Украина.ру

Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь

Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. Об этом 20 августа сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале

2024-08-20T12:55

2024-08-20T12:55

2024-08-20T12:55

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"Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе – закон о запрете московской церкви. Во втором чтении – 265 (голосов за)", - написал Железняк.По его словам, закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.Украинские власти организовали волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности стала заводить уголовные дела против духовенства.Осенью 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В церкви тогда заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.Подробнее о положении церкви на Украине - в материале Ростислава Ищенко УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством на сайте Украина.ру.

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упц, рада, ярослав железняк, россия, украина, новости, церковь, запрет