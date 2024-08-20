https://ukraina.ru/20240820/1056952420.html
Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь
Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь - 20.08.2024 Украина.ру
Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь
Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. Об этом 20 августа сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2024-08-20T12:55
2024-08-20T12:55
2024-08-20T12:55
упц
рада
ярослав железняк
россия
украина
новости
церковь
запрет
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"Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе – закон о запрете московской церкви. Во втором чтении – 265 (голосов за)", - написал Железняк.По его словам, закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.Украинские власти организовали волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности стала заводить уголовные дела против духовенства.Осенью 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В церкви тогда заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.Подробнее о положении церкви на Украине - в материале Ростислава Ищенко УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, рада, ярослав железняк, россия, украина, новости, церковь, запрет
УПЦ, Рада, Ярослав Железняк, Россия, Украина, Новости, Церковь, запрет
Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь
Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. Об этом 20 августа сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. В народе – закон о запрете московской церкви. Во втором чтении – 265 (голосов за)", - написал Железняк.
По его словам, закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.
Украинские власти организовали волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности стала заводить уголовные дела против духовенства.
Осенью 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В церкви тогда заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Подробнее о положении церкви на Украине - в материале Ростислава Ищенко УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством на сайте Украина.ру.