https://ukraina.ru/20240820/1056957436.html
Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась
Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась - 20.08.2024 Украина.ру
Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась
Тема понижения призывного возраста все больше обсуждается на Украине. На днях оппозиционный украинский политик Дмитрий Разумков, по сути, подтвердил намерение власти пойти на этот шаг
2024-08-20T15:40
2024-08-20T15:40
2024-08-20T16:48
украина
киев
дмитрий разумков
вооруженные силы украины
эксклюзив
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"Сейчас они пытаются проверить реакцию общества – как украинцы воспримут инициативу уменьшения мобилизационного возраста, например, до 22 или даже 18 лет, поэтому все чаще возникают такие тезисы в информационном пространстве. <…> Напомню, что, когда призывной возраст был на уровне 27 лет, власти официально заявляли, что снижать его не собираются и не допустят этого. Результат – его снизили до 25 лет".Впрочем, информация о том, что призывной возраст хотят снизить, ходит по коридорам и кабинетам на Украине давно, как минимум с конца июня, когда стало понятно, что даже драконовские новые нормы и способы мобилизации не дают искомого результата. Уверенность, что снижать придется, появилась после 16 июля, когда завершился срок обновления информации военнообязанных в ТЦК (военкоматах. - Ред.) Украины. Тогда стало понятно, что из четырех с лишним миллионов обновивших данные реальной мобилизации подлежат буквально считаные проценты, а остальные либо имеют отсрочки, либо бронь, либо не подлежат мобилизации по другим критериям. Единственной заметной частью обновивших данные и при этом не имеющих ограничений были молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет, не подлежащие сейчас призыву. Официальный Киев не раскрывает информацию, но непублично звучала цифра в триста шестьдесят тысяч обновивших данные этой категории.Как я уже упоминал, опыт мобилизационных мероприятий после ужесточения норм весной, за май-июль, показал: планы так и не выполняются и набор все равно недостаточный. Больше того, перед руководителями киевского режима воочию встало понимание: без снижения призывного возраста к весне 2025 года ситуация с резервами для ВСУ превратится в практически нерешаемую, иначе, говоря по-простому, брать будет практически некого.Ну и начались прощупывание и подготовка общественного мнения к этим крайне непопулярным решениям. Целая россыпь "тик-ток-вояк" и разного рода экспертов занялись обоснованием необходимости снижения призывного возраста. А буквально на днях, глава ГУР МО Буданов*, выступая в Киевской школе экономики, заявил, что если Украина объявит мобилизацию с 18 лет, то сможет воевать до 2033 года.Параллельно были запущены административные механизмы, позволяющие точнее понимать глубину человеческого ресурса. Поступила информация, что граждан с 16 лет будут вносить в реестр призывников без прохождения врачебной комиссии при оформлении паспорта на Украине и за границей.С 17 лет ставить на военный учет будут уже без прохождения комиссии.А мужчины 18-60 лет, проживающие за границей, должны будут показать обновленные военно-учётные данные для предоставления им любых консульских услуг.По имеющейся информации, речь про призыв с 18 лет все же пока не идет. Но проект изменений в закон о мобилизации с 21 года прорабатывается в министерстве обороны Украины всерьез. Когда он может пойти в парламент на голосование? Сказать уверенно пока трудно, но вполне возможно, что уже в ближайшие месяц-два. А собственно о каком ресурсе идет речь? Выше я уже упоминал цифру в триста шестьдесят тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, обновивших данные в ТЦК. Но совершенно очевидно, что это не все мужчины этого возраста, да и распределение между ними на "от 18 до 20" и от "21 до 24" неясно.Если оттолкнуться от информации, что готовится понижение призывного до 21 года, можно оценить весь имеющийся гипотетический ресурс в восемьсот тысяч человек. Именно столько мальчиков родилось в 2000-2003 годах на Украине. Другое дело, совершенно непонятно, сколько из них находится на Украине, и какая часть из них имеют отсрочки и освобождения от службы. Приблизительная оценка, сделанная на основании данных о возможной доле покинувших Украину мужчин призывного возраста, а так же опыт практики мобилизации, говорит о том, что вряд ли речь можно вести о дополнительном мобилизационном ресурсе намного больше ста тысяч человек. Это не много и не мало. Но этого точно не хватит Украине надолго, если ее преступное руководство не одумается и продолжит войну до последнего украинца.* Лицо, признанное экстремистом и террористом.
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
украина
киев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp
украина, киев, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, эксклюзив
Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась
15:40 20.08.2024 (обновлено: 16:48 20.08.2024)
Тема понижения призывного возраста все больше обсуждается на Украине. На днях оппозиционный украинский политик Дмитрий Разумков, по сути, подтвердил намерение власти пойти на этот шаг
"Сейчас они пытаются проверить реакцию общества – как украинцы воспримут инициативу уменьшения мобилизационного возраста, например, до 22 или даже 18 лет, поэтому все чаще возникают такие тезисы в информационном пространстве. <…> Напомню, что, когда призывной возраст был на уровне 27 лет, власти официально заявляли, что снижать его не собираются и не допустят этого. Результат – его снизили до 25 лет".
Впрочем, информация о том, что призывной возраст хотят снизить, ходит по коридорам и кабинетам на Украине давно, как минимум с конца июня, когда стало понятно, что даже драконовские новые нормы и способы мобилизации не дают искомого результата.
Уверенность, что снижать придется, появилась после 16 июля, когда завершился срок обновления информации военнообязанных в ТЦК (военкоматах. - Ред.) Украины. Тогда стало понятно, что из четырех с лишним миллионов обновивших данные реальной мобилизации подлежат буквально считаные проценты, а остальные либо имеют отсрочки, либо бронь, либо не подлежат мобилизации по другим критериям.
Единственной заметной частью обновивших данные и при этом не имеющих ограничений были молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет, не подлежащие сейчас призыву. Официальный Киев не раскрывает информацию, но непублично звучала цифра в триста шестьдесят тысяч обновивших данные этой категории.
Как я уже упоминал, опыт мобилизационных мероприятий после ужесточения норм весной, за май-июль, показал: планы так и не выполняются и набор все равно недостаточный. Больше того, перед руководителями киевского режима воочию встало понимание: без снижения призывного возраста к весне 2025 года ситуация с резервами для ВСУ превратится в практически нерешаемую, иначе, говоря по-простому, брать будет практически некого.
Ну и начались прощупывание и подготовка общественного мнения к этим крайне непопулярным решениям. Целая россыпь "тик-ток-вояк" и разного рода экспертов занялись обоснованием необходимости снижения призывного возраста. А буквально на днях, глава ГУР МО Буданов
*, выступая в Киевской школе экономики, заявил, что если Украина объявит мобилизацию с 18 лет, то сможет воевать до 2033 года.
Параллельно были запущены административные механизмы, позволяющие точнее понимать глубину человеческого ресурса. Поступила информация, что граждан с 16 лет будут вносить в реестр призывников без прохождения врачебной комиссии при оформлении паспорта на Украине и за границей.
С 17 лет ставить на военный учет будут уже без прохождения комиссии.
А мужчины 18-60 лет, проживающие за границей, должны будут показать обновленные военно-учётные данные для предоставления им любых консульских услуг.
По имеющейся информации, речь про призыв с 18 лет все же пока не идет. Но проект изменений в закон о мобилизации с 21 года прорабатывается в министерстве обороны Украины всерьез.
Когда он может пойти в парламент на голосование? Сказать уверенно пока трудно, но вполне возможно, что уже в ближайшие месяц-два.
А собственно о каком ресурсе идет речь? Выше я уже упоминал цифру в триста шестьдесят тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, обновивших данные в ТЦК. Но совершенно очевидно, что это не все мужчины этого возраста, да и распределение между ними на "от 18 до 20" и от "21 до 24" неясно.
Если оттолкнуться от информации, что готовится понижение призывного до 21 года, можно оценить весь имеющийся гипотетический ресурс в восемьсот тысяч человек. Именно столько мальчиков родилось в 2000-2003 годах на Украине.
Другое дело, совершенно непонятно, сколько из них находится на Украине, и какая часть из них имеют отсрочки и освобождения от службы. Приблизительная оценка, сделанная на основании данных о возможной доле покинувших Украину мужчин призывного возраста, а так же опыт практики мобилизации, говорит о том, что вряд ли речь можно вести о дополнительном мобилизационном ресурсе намного больше ста тысяч человек.
Это не много и не мало.
Но этого точно не хватит Украине надолго, если ее преступное руководство не одумается и продолжит войну до последнего украинца.
* Лицо, признанное экстремистом и террористом.