https://ukraina.ru/20240820/1056957436.html

Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась

Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась - 20.08.2024 Украина.ру

Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась

Тема понижения призывного возраста все больше обсуждается на Украине. На днях оппозиционный украинский политик Дмитрий Разумков, по сути, подтвердил намерение власти пойти на этот шаг

2024-08-20T15:40

2024-08-20T15:40

2024-08-20T16:48

украина

киев

дмитрий разумков

вооруженные силы украины

эксклюзив

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"Сейчас они пытаются проверить реакцию общества – как украинцы воспримут инициативу уменьшения мобилизационного возраста, например, до 22 или даже 18 лет, поэтому все чаще возникают такие тезисы в информационном пространстве. <…> Напомню, что, когда призывной возраст был на уровне 27 лет, власти официально заявляли, что снижать его не собираются и не допустят этого. Результат – его снизили до 25 лет".Впрочем, информация о том, что призывной возраст хотят снизить, ходит по коридорам и кабинетам на Украине давно, как минимум с конца июня, когда стало понятно, что даже драконовские новые нормы и способы мобилизации не дают искомого результата. Уверенность, что снижать придется, появилась после 16 июля, когда завершился срок обновления информации военнообязанных в ТЦК (военкоматах. - Ред.) Украины. Тогда стало понятно, что из четырех с лишним миллионов обновивших данные реальной мобилизации подлежат буквально считаные проценты, а остальные либо имеют отсрочки, либо бронь, либо не подлежат мобилизации по другим критериям. Единственной заметной частью обновивших данные и при этом не имеющих ограничений были молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет, не подлежащие сейчас призыву. Официальный Киев не раскрывает информацию, но непублично звучала цифра в триста шестьдесят тысяч обновивших данные этой категории.Как я уже упоминал, опыт мобилизационных мероприятий после ужесточения норм весной, за май-июль, показал: планы так и не выполняются и набор все равно недостаточный. Больше того, перед руководителями киевского режима воочию встало понимание: без снижения призывного возраста к весне 2025 года ситуация с резервами для ВСУ превратится в практически нерешаемую, иначе, говоря по-простому, брать будет практически некого.Ну и начались прощупывание и подготовка общественного мнения к этим крайне непопулярным решениям. Целая россыпь "тик-ток-вояк" и разного рода экспертов занялись обоснованием необходимости снижения призывного возраста. А буквально на днях, глава ГУР МО Буданов*, выступая в Киевской школе экономики, заявил, что если Украина объявит мобилизацию с 18 лет, то сможет воевать до 2033 года.Параллельно были запущены административные механизмы, позволяющие точнее понимать глубину человеческого ресурса. Поступила информация, что граждан с 16 лет будут вносить в реестр призывников без прохождения врачебной комиссии при оформлении паспорта на Украине и за границей.С 17 лет ставить на военный учет будут уже без прохождения комиссии.А мужчины 18-60 лет, проживающие за границей, должны будут показать обновленные военно-учётные данные для предоставления им любых консульских услуг.По имеющейся информации, речь про призыв с 18 лет все же пока не идет. Но проект изменений в закон о мобилизации с 21 года прорабатывается в министерстве обороны Украины всерьез. Когда он может пойти в парламент на голосование? Сказать уверенно пока трудно, но вполне возможно, что уже в ближайшие месяц-два. А собственно о каком ресурсе идет речь? Выше я уже упоминал цифру в триста шестьдесят тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, обновивших данные в ТЦК. Но совершенно очевидно, что это не все мужчины этого возраста, да и распределение между ними на "от 18 до 20" и от "21 до 24" неясно.Если оттолкнуться от информации, что готовится понижение призывного до 21 года, можно оценить весь имеющийся гипотетический ресурс в восемьсот тысяч человек. Именно столько мальчиков родилось в 2000-2003 годах на Украине. Другое дело, совершенно непонятно, сколько из них находится на Украине, и какая часть из них имеют отсрочки и освобождения от службы. Приблизительная оценка, сделанная на основании данных о возможной доле покинувших Украину мужчин призывного возраста, а так же опыт практики мобилизации, говорит о том, что вряд ли речь можно вести о дополнительном мобилизационном ресурсе намного больше ста тысяч человек. Это не много и не мало. Но этого точно не хватит Украине надолго, если ее преступное руководство не одумается и продолжит войну до последнего украинца.* Лицо, признанное экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

киев

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

украина, киев, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, эксклюзив