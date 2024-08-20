Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова - 20.08.2024 Украина.ру
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Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова
Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова - 20.08.2024 Украина.ру
Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила вбросы западных СМИ о том, что взрыв "Северных потоков" организовали якобы "дайверы-любители", передает телеканал "Звезда"
2024-08-20T14:12
2024-08-20T14:12
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"Это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность. &lt;...&gt; Эта информационная шелуха и есть классические фейки, дезинформация, о чем мы международное сообщество информировали в том числе в Совбезе ООН", — сказала Захарова.Взрывы на газопроводах" Северный поток" и "Северный поток-2", по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли осенью 2022 года. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело.На прошлой неделе генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского дайвера, которого подозревают в причастности к подрыву трубопроводов, в диверсии подозревают также еще двух граждан Украины, которые являлись инструкторами по дайвингу. По версии немецких следователей, к подрыву могла быть причастна группа из шести человек, которые следовали на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Правоохранители считают, что дайверы могли установить взрывчатку на трубопроводы по ходу пути.Подробнее о расследовании - в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, северный поток, совет безопасности оон, мария захарова, арест
Новости, Россия, Украина, Северный поток, Совет Безопасности ООН, Мария Захарова, арест

Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова

14:12 20.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила вбросы западных СМИ о том, что взрыв "Северных потоков" организовали якобы "дайверы-любители", передает телеканал "Звезда"
"Это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность. <...> Эта информационная шелуха и есть классические фейки, дезинформация, о чем мы международное сообщество информировали в том числе в Совбезе ООН", — сказала Захарова.
Взрывы на газопроводах" Северный поток" и "Северный поток-2", по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли осенью 2022 года. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело.
На прошлой неделе генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского дайвера, которого подозревают в причастности к подрыву трубопроводов, в диверсии подозревают также еще двух граждан Украины, которые являлись инструкторами по дайвингу.
По версии немецких следователей, к подрыву могла быть причастна группа из шести человек, которые следовали на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Правоохранители считают, что дайверы могли установить взрывчатку на трубопроводы по ходу пути.
Подробнее о расследовании - в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСеверный потокСовет Безопасности ООНМария Захароваарест
 
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