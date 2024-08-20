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Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова

Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова - 20.08.2024 Украина.ру

Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила вбросы западных СМИ о том, что взрыв "Северных потоков" организовали якобы "дайверы-любители", передает телеканал "Звезда"

2024-08-20T14:12

2024-08-20T14:12

2024-08-20T14:12

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"Это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность. <...> Эта информационная шелуха и есть классические фейки, дезинформация, о чем мы международное сообщество информировали в том числе в Совбезе ООН", — сказала Захарова.Взрывы на газопроводах" Северный поток" и "Северный поток-2", по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли осенью 2022 года. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело.На прошлой неделе генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского дайвера, которого подозревают в причастности к подрыву трубопроводов, в диверсии подозревают также еще двух граждан Украины, которые являлись инструкторами по дайвингу. По версии немецких следователей, к подрыву могла быть причастна группа из шести человек, которые следовали на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Правоохранители считают, что дайверы могли установить взрывчатку на трубопроводы по ходу пути.Подробнее о расследовании - в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, северный поток, совет безопасности оон, мария захарова, арест