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Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова
Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова - 20.08.2024 Украина.ру
Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила вбросы западных СМИ о том, что взрыв "Северных потоков" организовали якобы "дайверы-любители", передает телеканал "Звезда"
2024-08-20T14:12
2024-08-20T14:12
2024-08-20T14:12
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"Это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность. <...> Эта информационная шелуха и есть классические фейки, дезинформация, о чем мы международное сообщество информировали в том числе в Совбезе ООН", — сказала Захарова.Взрывы на газопроводах" Северный поток" и "Северный поток-2", по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли осенью 2022 года. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело.На прошлой неделе генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского дайвера, которого подозревают в причастности к подрыву трубопроводов, в диверсии подозревают также еще двух граждан Украины, которые являлись инструкторами по дайвингу. По версии немецких следователей, к подрыву могла быть причастна группа из шести человек, которые следовали на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Правоохранители считают, что дайверы могли установить взрывчатку на трубопроводы по ходу пути.Подробнее о расследовании - в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, северный поток, совет безопасности оон, мария захарова, арест
Новости, Россия, Украина, Северный поток, Совет Безопасности ООН, Мария Захарова, арест
Заказчики подрыва "Северных потоков" пытаются отвести подозрения с помощью вбросов - Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила вбросы западных СМИ о том, что взрыв "Северных потоков" организовали якобы "дайверы-любители", передает телеканал "Звезда"
"Это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность. <...> Эта информационная шелуха и есть классические фейки, дезинформация, о чем мы международное сообщество информировали в том числе в Совбезе ООН", — сказала Захарова.
Взрывы на газопроводах" Северный поток" и "Северный поток-2", по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли осенью 2022 года. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело.
На прошлой неделе генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского дайвера, которого подозревают в причастности к подрыву трубопроводов, в диверсии подозревают также еще двух граждан Украины, которые являлись инструкторами по дайвингу.
По версии немецких следователей, к подрыву могла быть причастна группа из шести человек, которые следовали на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Правоохранители считают, что дайверы могли установить взрывчатку на трубопроводы по ходу пути.
Подробнее о расследовании - в материале Виктории Титовой Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" на сайте Украина.ру.