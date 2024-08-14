https://ukraina.ru/20240814/1056867011.html

Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках"

Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" - 14.08.2024 Украина.ру

Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках"

Генпрокуратура ФРГ неожиданно выдала ордер на арест украинца, который подозревается в причастности к подрывам "Северных потоков". Об этом сообщили сразу несколько влиятельных изданий Германии.

2024-08-14T16:34

2024-08-14T16:34

2024-08-14T16:34

эксклюзив

германия

польша

сша

сеймур херш

олаф шольц

дмитрий василец

генпрокуратура

ес

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047473154_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_a7e0abe1ae69981ddb5c4c4783b73abe.jpg

В деле фигурируют трое украинцев-водолазов. Владимир З. (как он отмечен в статьях) все это время находился в Польше, но месяц назад вернулся на Украину. Роль поляков в этом деле и ранее обсуждалась, поскольку именно Польша выступала против запуска газопровода между Россией и Германией и лоббировала запуск своих газовых артерий. Но обсуждалась еще одна версия, согласно которой за терактом на Балтике стоят спецслужбы США. Ее выдвинул известный американский журналист Сеймур Хёрш. Почему сейчас Германия обвинила украинцев, размышляли эксперты в соцсетях.Аналитик Тимофей БорисовЯ не исключаю, что такие украинские дайверы - это реальные люди и их готовили к подрыву. НО... Их готовили, я думаю, как группу прикрытия, с целью пустить следствие по ложному следу для последующего отвлечения внимания следствия "на негодный объект". Настоящую же работу проделали профессионалы из спецслужб по госзаказу США. Уверен, что единственно правдивая версия была озвучена Сеймуром Хершем. Со времен вьетнамской войны у Херша остались контакты в среде, так сказать, " честных" сотрудников спецслужб, которые не согласны с чудовищными преступлениями США и которые, исходя из своей гражданской позиции, сливают ему эксклюзивные данные о секретных операциях США. Так было в отношении его расследования о сожженной вьетнамской деревне Сонгми. Так было и теперь после взрыва "Северных потоков".Журналист Дмитрий ВасилецФедеральная прокуратура Германии начала спецоперацию по "выгораживанию" настоящих исполнителей и организаторов взрыва на газопроводах "Северный поток", выдав "ордер на арест" на некого "украинского дайвера Васю Пупкина", который якобы устанавливал взрывчатку. Делается это безусловно для того, чтоб акт международного терроризма по взрыву подводных газопроводов не лежал тяжким бременем на США, ведь уже всему миру понятно, кто и зачем организовал эти взрывы. Теперь Госдеп включил "антикризисную программу", дав пинка режиму Шольца, чтоб они состряпали правдоподобное уголовное дело и объявили в розыск давно убитых на поле боя нескольких украинцев, чтоб максимально спрятать "концы в воду". Позорище для немецкой прокуратуры…Общественный деятель Татьяна ПопШутка юмора от немецких партнеров Украины: прокуратура Германии ищет аквалангиста-террориста Владимира Зеленского?СМИ ФРГ сообщают, что Германия выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам "Северных потоков". Зовут этого "Бонда на минималках" Владимир З. и, по версии следствия, он с подельниками – четырьмя мужчинами и одной женщиной – вышли на яхте в море и прикрепили взрывчатку к газопроводам. А после теракта свалили из Германию в Польшу, где Владимир З. и находился по крайней мере до недавнего времени. К польским коллегам, как выяснилось, немцы обращались еще в июне, но те запрос от партнеров по ЕС проигнорировали, так как "в Польше строительство трубопровода считалось грехом, а подозреваемый в диверсии был бы героем". Почти уверена, что и новым ордером немцы утрутся.Были там украинские исполнители или нет, но без вмешательства Штатов крупнейший теракт в Европе вряд ли мог вообще состояться и уж точно не оставался бы не раскрытым почти два года. Так что надежд на интересный поворот в детективной, если можно так сказать, части сюжета я бы не питала. А вот политически заявление прокуратуры, конечно, выглядит оригинально: наиболее пострадавшая от санкций и потери российских энергоносителей Германия фактически обвиняет Киев в причастности к теракту против своей инфраструктуры, но при этом двумя руками топит за поддержку его терроризма на территории России. Как думаете, друзья, у Шольца биполярочка или украинство головного мозга? Болезни схожие, но лечатся по-разному.Политолог Георгий БовтПатриотически настроенные украинские дайверы, действовавшие на свой страх и риск - очень удобная для всех версия. Что-то молчит только Пулитцеровский лауреат Сеймур Херш, который так подробно описывал версию, согласно которой подрыв "Северных потоков был осуществлён по секретному приказу Белого дома силами норвежских спецподразделений". Может, с Хершем что-то случилось или он всё забыл?Политолог Михаил ПавливВторой день наблюдаю еще один трек подготовки Запада, вероятно, в первую очередь Вашингтона и Берлина, к возможной предстоящей попытке сесть за стол переговоров с Россией. Речь про подрыв "Северных потоков". Тема с украинскими террористами обретает черты реального уголовного дела с перспективой обвинения конкретных персонажей. Якобы организаторов и исполнителей теракта. Даже называются имена трех подозреваемых Германией украинцев в подрыве "Северных потоков": киевляне Владимир Журавлёв, Евгений и Светлана Успенские. Немецкие СМИ писали, что главный подозреваемый - Vladimir Z (Zhuravlev). Сообщается, что все трое работали в одной школе дайвинга. А с ними на яхте, которая подплыла к месту подрыва для установки взрывчатки, были еще двое неизвестных.Светлана Журавлёва заявила журналистам, что сейчас отдыхает в Болгарии и не имеет никакого отношения к подрыву газопровода. По данным немецких СМИ, Берлин еще в июне выдал ордер на арест Владимира, однако Польша, где он проживает, игнорирует запрос. В общем работа над мистификацией идет вовсю. При этом совсем не удивительно что именно украинский след решили сделать официальным, как бы нелепо ни выглядели попытки выдать сложную диверсионную операцию за экспромт фанатиков. Хороших итогов украинского кризиса для самой Украины нет и не будет. И повесить на нее еще один теракт - дело плевое. А уж поверят или нет обыватели по обе стороны Атлантики в этот фарс, совершенно не важно. Важно сохранить видимость приличия "джентльменов в пробковых шлемах", а теракт списать на украинских папуасов.Ещё о ситуации вокруг подрыва "Северных потоков": Миллионы за Червинского. Зачем Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках"

https://ukraina.ru/20240814/1056860934.html

германия

польша

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, германия, польша, сша, сеймур херш, олаф шольц, дмитрий василец, генпрокуратура, ес, северный поток