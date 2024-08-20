Съезд Демпартии: как проводили Байдена - 20.08.2024 Украина.ру
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Съезд Демпартии: как проводили Байдена
Съезд Демпартии: как проводили Байдена - 20.08.2024 Украина.ру
Съезд Демпартии: как проводили Байдена
С 19 по 22 августа в Чикаго проходит Национальный съезд Демократической партии США. Это мероприятие окончательно утверждает Камалу Харрис в качестве кандидата на пост президента США от Демпартии, а также представляет собой фактические политические проводы для Джо Байдена.
2024-08-20T14:54
2024-08-20T14:54
эксклюзив
украина
джо байден
камала харрис
демократическая партия
дмитрий дробницкий
сша
вьетнам
ссср
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В этом смысле все идет по сценарию американского истеблишмента. Никто из видных демократов не стал оспаривать монопольную номинацию Камалы Харрис, демонстрируя сплоченность и единство рядов. Тем более, что Камала уже перестраховалась, заранее получив необходимую предварительную поддержку однопартийцев для выдвижения с помощью онлайн-голосования.Однако у мероприятия в Чикаго имеется специфика, которая отсылает от истории к современности. Она напоминает о Демократическом съезде 1968 года, который, по стечению обстоятельств, тоже проходил именно в этом городе и запомнился массовыми молодежными протестами против американской военной агрессии во Вьетнаме.Столкновения были горячими – в них пострадало 152 полицейских, сотни студентов, множество обыкновенных зевак. По данным "Медицинского комитета за права человека", около 500 человек получили травмы в результате применения слезоточивого газа, который применяла полиция, а центр Чикаго подвергся таким разрушениям, словно по нему пронесся торнадо.Американские власти выбрали из лидеров молодежи нескольких человек, назначив их виноватыми в произошедших беспорядках.В их числе оказался Эбби Хоффман, сын аптекаря, который изучал психологию и мечтал создать собственную рок-группу. Его вместе с друзьями вызвали в Комитет по расследованию антиамериканской деятельности конгресса – а это была очень грозная структура, предназначенная для борьбы с подрывной деятельностью советских коммунистов, которая сломала немало судеб просто за подозрение в симпатии к СССР.Однако Хоффман не был политиком – сегодня бы его назвали современным художником. Длинноволосый студент явился на заседание в рубахе, сшитой из флага США и головном уборе индейца, после чего его сразу арестовали.Но это превратило Эбби в мировую знаменитость. За участников протестных акций в Чикаго вступилось множество знаменитостей, включая Джона Леннона. А личностью кандидата от Демократической партии, вице-президента США Хьюберта Хамфри, наоборот, никто особо не интересовался.Все гадали – не повториться ли что-то подобное в Чикаго 2024 года? Потому что некоторые основания для таких прогнозов а самом деле были. Представьте себе накал народной любви – делегатам съезда Демпартии даже рекомендовали не заселяться в чикагские отели под своими реальными именами.К спортивной арене "Юнайтед-центр", где проходит Национальный съезд Демократической партии США, действительно подтянулись тысячи американских студентов с палестинскими флагами. Они выражают протест против политики администрации Байдена-Харрис, обвиняя ее в войне на Ближнем Востоке и уничтожении сектора Газа. А им навстречу заблаговременно выступили внушительные силы чикагской полиции.На текущий момент можно констатировать – хотя столкновения были, и протестующим даже удалось прорваться через ограду чикагского стадиона, когда туда прибыл автомобильный кортеж Харрис, повторить события шестьдесят восьмого года у пропалестинских активистов не получилось.Но ясно и другое – Демократической партии пришлось заплатить за это свою цену. Наблюдатели отметили, что ее Национальный съезд проходит при полупустых трибунах, на которых видно в основном охранников, поставленных для борьбы со студентами. И несмотря на формальное единство партийных рядов по поводу выдвижения Харрис, такая тоталитарная реальность наверняка не устраивает множество избирателей.На фоне этих событий совсем потерялась речь Байдена – маленького человека на большом полупустом стадионе. Между тем, как отметил в своём телеграм-канале американист Дмитрий Дробницкий, Джо пришлось выступить в необычном и унизительном для действующего президента формате – на разогреве Национального партийного съезда.Обычно лидеры государства берут слово в его концовке, а их выступления, согласно стандартному сценарию, всегда становятся апогеем всего многодневного партийного шоу.Используя телесуфлер, в котором, очевидно, не стали менять программу, Байден в очередной раз заявил – он не стал выдвигаться на второй срок, чтобы передать факел новому поколению демократов. Вероятно, для того, чтобы они продолжили поджигать мир со всех концов сразу.Байден также заверил всех, что США сильны, как никогда раньше, все идет по плану, а Камала Харрис "не склонится" перед президентом России Владимиром Путиным.И на фоне этого невольно понимаешь, насколько серьезными и проработанными были на самом деле в свое время речи позднего Брежнева, которыми действительно занимались грамотные специалисты.При этом Байден считает, что на выборах 2020 года ему якобы противостояли экстремисты с нацистскими флагами и антисемитскими лозунгами. А это заявление выглядит довольно двусмысленно – учитывая, что пока руководству Демпартии больше всего приходится бороться с собственной пропалестински настроенной молодежью.Но мнение этого человека все равно теряет свой вес каждый день, как лопнувший воздушный шар на ветру. И уже ясно, что в учебниках мировой истории Байдену воздадут по заслугам – рассказывая о его реальных провалах, а не о мифических победах над фашистскими экстремистами."Джозеф Робинетт Байден младший войдёт в историю как один из главных создателей нео-нацистского киевского режима… Он пришёл к власти в результате нечистых и непрозрачных выборов и был отстранён от неё в ходе внутрипартийного путча, находясь в глубоко нездоровом состоянии. Экономика в нисходящей спирали, страна на грани гражданской войны, а мир – на пороге Третьей мировой", – справедливо пишет об этом Дробницкий.Что еще вытащило из рукава руководство Демпартии?В надежде заручиться поддержкой избирателей демократы предложили ввести государственный контроль за ценами для бедного населения – признав таким образом реальный масштаб проблемы инфляции. Однако пока эта идея не вызвала восторга буквально ни у кого.Левые демократы считают, что Камала обманет их, как это в свое время сделал Джо Байден, пообещав перед выборами списать долги для студентов. Или как это сделал еще раньше Барак Обама, обещавший сделать медицину доступной для бедняков. А правые демократы, наоборот, серьезно убеждены, что в Америке хотят ввести коммунизм.Но все понимают: 1,7 трлн долларов, которые требуются на план Харрис, в американской казне нет – сейчас там только долги. И вступающую в предвыборный период США ожидает тяжелая турбулентность, которая не кончится потасовками на съезде в Чикаго
https://ukraina.ru/20240816/1056915855.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, джо байден, камала харрис, демократическая партия, дмитрий дробницкий, сша, вьетнам, ссср
Эксклюзив, Украина, Джо Байден, Камала Харрис, Демократическая партия, Дмитрий Дробницкий, США, Вьетнам, СССР

Съезд Демпартии: как проводили Байдена

14:54 20.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
С 19 по 22 августа в Чикаго проходит Национальный съезд Демократической партии США. Это мероприятие окончательно утверждает Камалу Харрис в качестве кандидата на пост президента США от Демпартии, а также представляет собой фактические политические проводы для Джо Байдена.
В этом смысле все идет по сценарию американского истеблишмента. Никто из видных демократов не стал оспаривать монопольную номинацию Камалы Харрис, демонстрируя сплоченность и единство рядов. Тем более, что Камала уже перестраховалась, заранее получив необходимую предварительную поддержку однопартийцев для выдвижения с помощью онлайн-голосования.
Однако у мероприятия в Чикаго имеется специфика, которая отсылает от истории к современности. Она напоминает о Демократическом съезде 1968 года, который, по стечению обстоятельств, тоже проходил именно в этом городе и запомнился массовыми молодежными протестами против американской военной агрессии во Вьетнаме.
Столкновения были горячими – в них пострадало 152 полицейских, сотни студентов, множество обыкновенных зевак. По данным "Медицинского комитета за права человека", около 500 человек получили травмы в результате применения слезоточивого газа, который применяла полиция, а центр Чикаго подвергся таким разрушениям, словно по нему пронесся торнадо.
Американские власти выбрали из лидеров молодежи нескольких человек, назначив их виноватыми в произошедших беспорядках.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2024
16 августа, 18:18
Киев тянет Вашингтон на дно. На Украине рассказали о роли США в подготовке вторжения в Курскую областьНа фоне провала ВСУ в Курской области партнёры Украины стараются дистанцироваться от её авантюры, но украинское руководство, почувствовав неладное, молчать не стало и рассказало, как Запад помог им подготовить эту операцию
В их числе оказался Эбби Хоффман, сын аптекаря, который изучал психологию и мечтал создать собственную рок-группу. Его вместе с друзьями вызвали в Комитет по расследованию антиамериканской деятельности конгресса – а это была очень грозная структура, предназначенная для борьбы с подрывной деятельностью советских коммунистов, которая сломала немало судеб просто за подозрение в симпатии к СССР.
Однако Хоффман не был политиком – сегодня бы его назвали современным художником. Длинноволосый студент явился на заседание в рубахе, сшитой из флага США и головном уборе индейца, после чего его сразу арестовали.
Но это превратило Эбби в мировую знаменитость. За участников протестных акций в Чикаго вступилось множество знаменитостей, включая Джона Леннона. А личностью кандидата от Демократической партии, вице-президента США Хьюберта Хамфри, наоборот, никто особо не интересовался.
Все гадали – не повториться ли что-то подобное в Чикаго 2024 года? Потому что некоторые основания для таких прогнозов а самом деле были. Представьте себе накал народной любви – делегатам съезда Демпартии даже рекомендовали не заселяться в чикагские отели под своими реальными именами.
К спортивной арене "Юнайтед-центр", где проходит Национальный съезд Демократической партии США, действительно подтянулись тысячи американских студентов с палестинскими флагами. Они выражают протест против политики администрации Байдена-Харрис, обвиняя ее в войне на Ближнем Востоке и уничтожении сектора Газа. А им навстречу заблаговременно выступили внушительные силы чикагской полиции.
На текущий момент можно констатировать – хотя столкновения были, и протестующим даже удалось прорваться через ограду чикагского стадиона, когда туда прибыл автомобильный кортеж Харрис, повторить события шестьдесят восьмого года у пропалестинских активистов не получилось.
Но ясно и другое – Демократической партии пришлось заплатить за это свою цену. Наблюдатели отметили, что ее Национальный съезд проходит при полупустых трибунах, на которых видно в основном охранников, поставленных для борьбы со студентами. И несмотря на формальное единство партийных рядов по поводу выдвижения Харрис, такая тоталитарная реальность наверняка не устраивает множество избирателей.
На фоне этих событий совсем потерялась речь Байдена – маленького человека на большом полупустом стадионе. Между тем, как отметил в своём телеграм-канале американист Дмитрий Дробницкий, Джо пришлось выступить в необычном и унизительном для действующего президента формате – на разогреве Национального партийного съезда.
Обычно лидеры государства берут слово в его концовке, а их выступления, согласно стандартному сценарию, всегда становятся апогеем всего многодневного партийного шоу.
Используя телесуфлер, в котором, очевидно, не стали менять программу, Байден в очередной раз заявил – он не стал выдвигаться на второй срок, чтобы передать факел новому поколению демократов. Вероятно, для того, чтобы они продолжили поджигать мир со всех концов сразу.
Байден также заверил всех, что США сильны, как никогда раньше, все идет по плану, а Камала Харрис "не склонится" перед президентом России Владимиром Путиным.
И на фоне этого невольно понимаешь, насколько серьезными и проработанными были на самом деле в свое время речи позднего Брежнева, которыми действительно занимались грамотные специалисты.
При этом Байден считает, что на выборах 2020 года ему якобы противостояли экстремисты с нацистскими флагами и антисемитскими лозунгами. А это заявление выглядит довольно двусмысленно – учитывая, что пока руководству Демпартии больше всего приходится бороться с собственной пропалестински настроенной молодежью.
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Вчера, 12:38
"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставкуАмериканский обозреватель указал на ухудшение психического и физического здоровья президента США Джо Байдена, а также осудил его провальную политику по расширению НАТО и войне на Украине, передает michigandaily.com
Но мнение этого человека все равно теряет свой вес каждый день, как лопнувший воздушный шар на ветру. И уже ясно, что в учебниках мировой истории Байдену воздадут по заслугам – рассказывая о его реальных провалах, а не о мифических победах над фашистскими экстремистами.
"Джозеф Робинетт Байден младший войдёт в историю как один из главных создателей нео-нацистского киевского режима… Он пришёл к власти в результате нечистых и непрозрачных выборов и был отстранён от неё в ходе внутрипартийного путча, находясь в глубоко нездоровом состоянии. Экономика в нисходящей спирали, страна на грани гражданской войны, а мир – на пороге Третьей мировой", – справедливо пишет об этом Дробницкий.
Что еще вытащило из рукава руководство Демпартии?
В надежде заручиться поддержкой избирателей демократы предложили ввести государственный контроль за ценами для бедного населения – признав таким образом реальный масштаб проблемы инфляции. Однако пока эта идея не вызвала восторга буквально ни у кого.
Левые демократы считают, что Камала обманет их, как это в свое время сделал Джо Байден, пообещав перед выборами списать долги для студентов. Или как это сделал еще раньше Барак Обама, обещавший сделать медицину доступной для бедняков. А правые демократы, наоборот, серьезно убеждены, что в Америке хотят ввести коммунизм.
Но все понимают: 1,7 трлн долларов, которые требуются на план Харрис, в американской казне нет – сейчас там только долги. И вступающую в предвыборный период США ожидает тяжелая турбулентность, которая не кончится потасовками на съезде в Чикаго
 
ЭксклюзивУкраинаДжо БайденКамала ХаррисДемократическая партияДмитрий ДробницкийСШАВьетнамСССР
 
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